The Board of Secondary Education Odisha will announce the Class 10 (Matric) Result 2026 on the official portal and students are recommended to check their scorecards only through the official platforms. With lakhs of candidates likely to log on to check their results at the same time, knowing the right websites in advance might help you avoid delays and confusion.

The results will be uploaded by the board on the respective portals. The digital marksheet will provide marks in each subject, total score and pass status.

Odisha Class 10 Result 2026: Official Websites

Students can check their results on the following official websites:

orissaresults.nic.in

bseodisha.ac.in

These are the only official websites to check the result. Students are advised not to use unofficial connections or third party websites. The websites may be a bit slow to respond immediately after the announcement because of significant traffic and the candidates are encouraged to be patient.

How to check scorecard online

Students can check and download their results by following the step-by-step steps given below.

-Vist the official website – bseodisha.ac.in or orissaresults.nic.in
-Click the link for “Odisha Class 10 Result 2026
-Enter your roll no and other required credentials.
-Submit your details to see your scores.
-Download and store the marksheet for future use.

The result published online will be tentative. Later, their respective schools would provide students their original marksheets. It is necessary to examine all the facts given on scorecard attentively such as name, roll number, grades etc.

Along with the individual results, the board is also scheduled to provide important data like percentage of students passed, names of toppers and district-wise performance. Students dissatisfied with their marks will be able to apply for re-evaluation while specifics regarding extra tests are expected to be released soon following the results.