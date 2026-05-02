BSE Odisha Class 10th Result 2026 Live: The anticipation of thousands of students across the state will end today as the Board of Secondary Education Odisha will announce the Class 10 (Matric) Result 2026 at 4 pm. As per the latest updates, the results will be disclosed at a press conference and the online scoreboard links will be activated later in the evening.

Students who appeared for the Annual High School Certificate (AHSC) exams can check their results on official portals such as bseodisha.ac.in, and bseodisha.nic.in as the link goes online.

Result at 4 PM, scorecards to follow online later



According to official information, the board will announce the results at 4 pm and students can check their marksheets online from 6 pm after the activation of the digital links. More than 5.6 lakh children had appeared for the Class 10 tests this year, making it one of the largest announcements of results for school-level examinations in the state.



Besides the Matric results, the board is also likely to declare the results of the associated exams like Madhyama and State Open School Certificate exams. The results will contain specifics such as subject-wise marks, qualifying status and other important information for further admissions.

Steps to check Odisha Class 10 Result 2026



Students can complete the processes given below to get their scorecards:



1. Visit the official website: bseodisha.ac.in, bseodisha.nic.in

2. Click on the link “Odisha Class 10 Result 2026”.

3. Enter your roll number and necessary credentials.

4. Enter the details to see your result.

5. Download and save the marksheet for future reference.



Besides the official websites, students can also check their result via SMS and digital platforms like DigiLocker and UMANG that are typically used to ease traffic on the result day.



Students are urged to check all the details given on the marksheet attentively. Any errors must be corrected by contacting their individual schools or the board officials.

