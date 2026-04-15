The Board of Intermediate Education, Andhra Pradesh will declare the AP Inter 1st and 2nd year results 2026 today, April 15 at 10:30 am. Students can check their AP Inter Results 2026 through the official website – bie.ap.gov.in – by entering their hall ticket number in the result login window. 

Apart from the official websites, students can also check their AP Inter 1st and 2nd year results on IE Education Portal.

As the results are expected shortly, students should keep their details ready and check the official websites – bie.ap.gov.in, resultsbie.ap.gov.in, and bieap.apcfss.in . Due to heavy traffic, the websites may load slowly, so patience is advised. Students should download and save their marks memo, as the online result is provisional and original certificates will be issued later by the Board of Intermediate Education, Andhra Pradesh.

BIEAP Inter 1st, 2nd Year Results 2026: Official website to check scorecard

Students can easily check their AP Inter Results 2026 on these official portals 

bie.ap.gov.in – Main official website

resultsbie.ap.gov.in  – Official result portal

bieap.apcfss.in – Alternate official website

BIEAP Inter 1st, 2nd Year Results 2026: How to check scorecards online

Students can follow these steps to download the BIEAP Inter Results 2026:

-Visit the official website: bie.ap.gov.in 

-Click on the Results section on the homepage

-Select the AP Inter 1st or 2nd Year result link

-Enter your roll number and required details

-Submit and view your result

-Download and save the marks memo for future reference

Students are advised to verify all details mentioned on the marks memo carefully and keep a copy saved for future use. In case of any error or discrepancy, they should contact their respective college or authorities immediately.

BIEAP Inter 1st, 2nd Year Results 2026: Avoid fake websites to check scorecard

Students are advised to be careful and avoid fake or unofficial websites while checking AP Inter Results 2026. They should use only official and trusted portals to view their scorecards.

Any unverified links or third-party websites claiming early or alternative results should be ignored to avoid misinformation or misuse of data.