BIEAP Inter 1st, 2nd Year Results 2026: The Board of Intermediate Education Andhra Pradesh is set to announce the AP Intermediate 1st and 2nd Year results 2026 today. Once released, candidates can check and download their marks memo online from the official website – bie.ap.gov.in and resultsbie.ap.gov.in.

The results will be made available online, allowing candidates to check their scores using their hall ticket number. This announcement is a key moment for students planning their next academic move.

BIEAP Inter 1st, 2nd Year Results 2026: How to check scorecards online

Students can follow these steps to download the BIEAP Inter Results 2026:

-Visit the official website: bie.ap.gov.in 

-Click on the Results section on the homepage

-Select the AP Inter 1st or 2nd Year result link

-Enter your roll number and required details

-Submit and view your result

-Download and save the marks memo for future reference

Students are advised to verify all details mentioned on the marks memo carefully and keep a copy saved for future use. In case of any error or discrepancy, they should contact their respective college or authorities immediately.

BIEAP Inter 1st, 2nd Year Results 2026: Details mentioned on scorecard

Students are advised to carefully verify all details on the marks memo and immediately report any errors to their respective college or the board authorities.

-Student’s name (spelling and correctness)

-Hall ticket number

-Roll number and registration details

-Subject-wise marks (theory and practical)

-Total marks obtained

-Grade or result status (Pass/Fail)

-Stream details (Science, Commerce, Arts)

-Date of result declaration

-Board name and exam year (AP Inter 2026)

BIEAP Inter 1st, 2nd Year Results 2026: Check key scorecard highlights

The AP Inter Results 2026 include the overall pass percentage, along with separate results for 1st and 2nd year students. Performance has also been shared stream-wise across Science, Commerce, and Arts, as well as gender-wise results for boys and girls. 

The board has released details on the total number of students who appeared and passed, along with the list of toppers and highest scores. District-wise performance and a comparison with previous years have also been provided to give a clear view of overall trends.