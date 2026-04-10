Assam HSLC Result 2026: Official WebsiteThe Assam State School Education Board (ASSEB), formerly known as SEBA, is set to announce the HSLC Class 10 Result 2026 today, April 10. Students can check their results online as soon as they are released at sebaonline.org and resultsassam.nic.in

Students can check their results by entering their roll number and other required credentials on the official websites. It is recommended to keep the admit card handy for a smooth login process. The online result is provisional, and original mark sheets and certificates will be issued by the respective schools shortly after the declaration.

Assam Board Class 10th Result 2026: Official websites to check scorecards

Students can check their Assam HSLC Result 2026 on the following official websites:

–asseb.in 

–sebaonline.org 

resultsassam.nic.in 

assamresult.in 

These are the official and trusted platforms where the result link will be activated. Students are advised to keep their roll number ready and use any of these websites to check their results easily. 

Assam Board Class 10th Result 2026: Steps to check scorecards online

Students can follow these simple steps to check and download their result:

-First, visit the official website sebaonline.org.
-On the homepage, click on the link for HSLC Result 2026.
-Enter your roll number and the captcha code in the given fields.
-After that, click on the submit button, and your result will appear on the screen.
-You can then download and save your marksheet for future use.

Assam Board 10th 2026: Pass percentage & performance trends

The pass percentage is a key highlight of the HSLC Result 2026, showing the overall performance of students across Assam. The board will also share year-wise comparisons, along with data on boys vs girls performance and district-wise results to highlight trends and top-performing regions.

In 2025, the Assam HSLC results were declared on April 11, with an overall pass percentage of 63.98%. This benchmark serves as a reference point for students and educators, who are keen to see whether the performance improves this year.

Last year, Amishi Saikia secured the top rank with an impressive 98.50%, followed closely by Saptarshi Bordoloi and Anirban Borgohain. The toppers list this year will once again highlight exceptional academic achievements among students.