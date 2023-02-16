Indian Railways to run Holi special trains in bid to avoid extra rush! Full list here

Good news for railway passengers! Indian Railways has decided to run Holi special trains across various destinations. The move aims to clear the extra rush of passengers during the festive season.
In this context, the railway has planned to operate 16 festive special trains. In a statement, the Northern railway said, “for the convenience of the rail passenger and to clear extra rush, Railways have decided to run the following Holi Special trains to various destinations.”
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List of Holi special trains to be run by Railways:-
- 04053/04054 Anand Vihar Terminal -Udhampur- Anand Vihar Terminal Reserved AC Express
- 04672/04671 Shri Mata Vaishno Devi Katra-New Delhi- Shri Mata Vaishno Devi Katra Reserved Festival Special Express train
- 04530/04529 Bathinda-Varanasi- Bathinda Festival Special Express train
- 04052/04051 Anand Vihar Terminal – Varanasi – Anand Vihar Terminal Reserved Festival Special Express train
- 04048/04047 Anand Vihar Terminal – Muzaffarpur – Anand Vihar Terminal Reserved Festival Special Express
- 04518/04517 Chandigarh – Gorakhpur – Chandigarh Reserved Festival Special Express train
- 04412/04411 Anand Vihar Terminal-Saharsa – Anand Vihar Terminal Reserved Festival Special express train
- 04060/04059 Anand Vihar Terminal – Jaynagar – Anand Vihar Terminal Reserved Festival Special Express train
- 04062/04061 Delhi – Barauni– Delhi Reserved Superfast Festival Special express train
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- 04064/04063 Anand Vihar Terminal – Jogbani– Anand Vihar Terminal Reserved Festival Special express train
- 04070/04069 Anand Vihar Terminal – Sitamarhi – Anand Vihar Terminal Reserved Festival Special Express Train
- 04068/04067 New Delhi – Darbhanga – New Delhi Reserved Festival Special Express Train
- 04066/04065 Delhi – Patna– Delhi Superfast Festival Special Express
- 03251/03252 Rajgir – Anand Vihar –Rajgir Superfast Bi-weekly Express Special
- 05577/05578 Saharsa-Ambala Cantt-Saharsa Bi-weekly Express Special
- 05269/05270 Muzaffarpur – Valsad – Muzaffarpur weekly Express Special