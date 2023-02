Amrit Bharat Station Scheme: 1,275 railway stations to undergo makeover – Check full list

Indian Railways is undergoing a major transformation to boost infrastructure and enhance the passenger experience and travelling comfort. In his post-budget announcement, Railway Minister Ashwini Vaishnaw stressed on the modernization of existing infrastructure. In this context, the redevelopment of railway stations is of immense importance.

The national transporter has identified 1,275 railway stations across the country including the border areas for redevelopment under the Amrit Bharat Station Scheme. The works of station upgradation are generally executed under Plan Head- 53 Customer Amenities. The allocation of funds for the development and maintenance of stations is done zonal Railway-wise.

Full List of stations for redevelopment (state-wise):-

Andhra Pradesh – The Railways has identified 72 stations for transformation. They are: Adoni, Anakapalle, Anantapur, Anaparthi , Araku, Bapatla , Bhimavaram Town , Bobbili Jn, Chipurupalli, Chirala, Chittoor, Cuddapah, Cumbum, Dharmavaram, Dhone, Donakonda, Duvvada, Elamanchili , Eluru, Giddalur, Gooty, Gudivada, Gudur, Gunadala , Guntur, Hindupur, Ichchpuram, Kadiri, Kakinada Town , Kothavalasa, Kuppam, Kurnool city , Macherla, Machilipatnam , Madanapalli Road, Mangalagiri, Markapuram Road, Mantralayam Road, Nadikude Jn, Nandyal, Narasaraopet, Narsapur , Naupada Jn, Nellore, Nidadavolu, Ongole, Pakala, Palasa, Parvatipuram, Piduguralla, Piler, Rajampet, Rajahmundry, Rayanapadu , Renigunta, Repalle, Samalkot , Sattenapalle, Simhachalam, Singaraykonda, Sri Kalahasti, Srikakulam Road, Sullurpeta, Tadepalligudem, Tadipatri, Tenali , Tirupati, Tuni , Vijayawada, Vinukonda, Visakhapatnam, Vizianagaram Jn.

Arunachal Pradesh – One station to be redeveloped. Naharalagun (Itanagar)

Assam – 49 stations to be redeveloped. Those are: Amguri, Arunachal, Chaparmukh, Dhemaji, Dhubri, Dibrugarh, Diphu, Duliajan, Fakiragram Jn., Gauripur, Gohpur, Golaghat, Gosai gaon hat, Haibargaon, Harmuti, Hojai, Jagiroad, Jorhat Town, Kamakhya, Kokrajhar, Lanka, Ledo, Lumding, Majbat, Makum Jn, Margherita, Mariani, Murkeongselek, Naharkatiya, Nalbari, Namrup, Narangi, New Bongaigaon, New Haflong, New Karimganj, New Tinsukia, North Lakhimpur, Pathsala, Rangapara North, Rangiya Jn, Sarupathar, Sibsagar Town, Silapathar, Silchar, Simaluguri, Tangla, Tinsukia, Udalguri, Viswanath Chariali.

Bihar – 86 railway stations to be upgraded. They are: Anugraha Narayan Road, Ara, Bakhtiyarpur, Banka, Banmankhi, Bapudham Motihari, Barauni, Barh, Barsoi Jn, Begusarai, Bettiah, Bhabua Road, Bhagalpur, Bhagwanpur, Bihar Sharif, Bihiya, Bikramganj, Buxar, Chausa, Chhapra, Dalsingh Sarai, Darbhanga, Dauram Madhepura, Dehri On Sone, Dholi, Dighwara, Dumraon, Durgauti, Fatuha, Gaya, Ghorasahan, Guraru, Hajipur Jn, Jamalpur, Jamui, Janakpur Road, Jaynagar, Jehanabad, Kahalgaon, Karhagola Road, Khagaria Jn, Kishanganj, Kudra, Labha, Laheria Sarai, Lakhisarai, Lakhminia, Madhubani, Maheshkhunt, Mairwa, Mansi Jn, Munger, Muzaffarpur, Nabinagar Road, Narkatiaganj, Naugachia, Paharpur, Piro, Pirpainti, Rafiganj, Raghunathpur, Rajendra Nagar, Rajgir, Ram Dayalu Nagar, Raxaul, Sabaur, Sagauli, Saharsa, Sahibpur Kamal, Sakri, Salauna, Salmari, Samastipur, Sasaram, Shahpur Patoree, Shivanarayanpur, Simri Bakhtiyarpur, Simultala, Sitamarhi, Siwan, Sonpur Jn., Sultanganj, Supaul, Taregna, Thakurganj, Thawe.

Chattisgarh – 32 stations will be modernized under the Amrit Bharat Station scheme. They are: Akaltara, Ambikapur, Baikunthpur Road, Balod, Baradwar, Belha, Bhanupratappur, Bhatapara, Bhilai, Bhilai Nagar, Bhilai Power House, Bilaspur, Champa, Dallirajhara, Dongargarh, Durg, Hathbandh, Jagdalpur, Janjgir Naila, Korba, Mahasamund, Mandir Hasaud, Marauda, Nipania, Pendra Road, Raigarh, Raipur, Rajnandgaon, Sarona, Tilda-Neora, Urkura, Uslapur.

Delhi – 13 railways stations will be revamped in Delhi. They are: Adarshnagar Delhi, Anand Vihar, Bijwasan, Delhi, Delhi Cantt., Delhi Sarai Rohilla, Delhi Shahadra, Hazrat Nizamuddin, Narela, New Delhi, Sabzi Mandi, Safdarjung, Tilak Bridge

Goa – Sanvordem and Vasco-da-gama railway stations will be upgraded.

Gujarat – A total of 87 railway stations will be upgraded. Those are: Ahmedabad, Anand, Ankleshwar, Asarva, Bardoli, Bhachau, Bhaktinagar, Bhanvad, Bharuch, Bhatiya, Bhavnagar, Bhestan, Bhildi, Bilimora (NG), Bilimora Jn, Botad Jn., Chandlodia, Chorvad Road, Dabhoi Jn, Dahod, Dakor, Derol, Dhrangadhra, Dwarka, Gandhidham, Godhra Jn, Gondal, Hapa, Himmatnagar, Jam Jodhpur, Jamnagar, Jamwanthali, Junagadh, Kalol, Kanalus Jn., Karamsad, Keshod, Khambhaliya, Kim, Kosamba Jn., Lakhtar, Limbdi, Limkheda, Mahemadabad & Kheda road, Mahesana, Mahuva, Maninagar, Mithapur, Miyagam Karjan, Morbi, Nadiad, Navsari, New Bhuj, Okha, Padadhari, Palanpur, Palitana, Patan, Porbandar, Pratapnagar, Rajkot, Rajula Jn., Sabarmati (BG & MG), Sachin, Samakhiyali, Sanjan, Savarkundla, Sayan, Siddhpur, Sihor Jn., Somnath, Songadh, Surat, Surendranagar, Than, Udhna, Udvada, Umargaon Road, Unjha, Utran, Vadodara, Vapi, Vatva, Veraval, Viramgam, Vishvamitri Jn., Wankaner

Haryana – 29 railway stations will be upgraded. They are: Ambala Cantt., Ambala City, Bahadurgarh, Ballabhgarh, Bhiwani Jn, Charkhi Dadri, Faridabad, Faridabad NT, Gohana, Gurugram, Hisar, Hodal, Jind, Kalka, Karnal, Kosli, Kurukshetra, Mahendragarh, Mandi Dabwali, Narnaul, Narwana, Palwal, Panipat, Pataudi Road, Rewari, Rohtak, Sirsa, Sonipat, Yamunanagar Jagadhari

Himachal Pradesh – Amb Andaura, Baijnath Paprola, and Palampur railway station will be redeveloped under the Amrit Bharat Scheme.

Jharkhand – 57 stations will be upgraded. They are: Balsiring, Bano, Barajamda Jn, Barkakana, Basukinath, Bhaga , Bokaro Steel City , Chaibasa, Chakradharpur, Chandil , Chandrapura, Daltonganj, Dangoaposi, Deoghar, Dhanbad, Dumka, Gamharia, Gangaghat, Garhwa Road, Garhwa Town, Ghatsila, Giridih, Godda, Govindpur Road, Haidarnagar, Hatia, Hazaribagh Road, Jamtara, Japla, Jasidih, Katrasgarh, Koderma, Kumardhubi, Latehar, Lohardaga, Madhupur, Manoharpur, Muhammadganj, Muri, N.S.C.B. Gomoh, Nagaruntari, Namkom, Orga, Pakur, Parasnath, Piska, Rajkharswan, Rajmahal, Ramgarh Cantt, Ranchi, Sahibganj, Sankarpur, Silli, Sini, Tatanagar, Tatisilwai, Vidyasagar

Karnataka – 55 stations will be upgraded. They are: Almatti, Alnavar, Arsikere Junction, Badami, Bagalkot, Ballary, Bangalore Cantt., Bangarpet, Bantawala, Belagavi, Bidar, Bijapur, Chamaraja Nagar, Channapatna, Channasandra, Chikkamagaluru, Chitradurga, Davangere, Dharwad, Dodballapur, Gadag, Gangapur Road, Ghataprabha, Gokak Road, Harihar, Hassan, Hosapete, Kalaburagi, Kengeri, Kopal, Krantivira Sangolli Rayanna (Bengaluru Station), Krishnarajapuram, Malleswaram, Malur, Mandya, Mangalore Central, Mangalore Jn., Munirabad, Mysore, Raichur, Ramanagaram, Ranibennur, Sagar Jambagaru, Sakleshpur, Shahabad, Shivamogga Town, Shree Siddharoodha Swamiji Hubballi Jn, Subramanya Road, Talguppa, Tiptur, Tumakuru, Wadi, Whitefield, Yadgir, Yesvantpur

Kerala – 34 stations to be modernized under this new scheme. They are: Alappuzha, Angadippuram, Angamali For Kaladi , Chalakudi , Changanassery, Chengannur, Chirayinikil, Ernakulam, Ernakulam Town, Ettumanur, Ferok, Guruvayur, Kasargod, Kayankulam , Kollam, Kozhikode, Kuttippuram, Mavelikara, Neyyatinkara , Nilambur Road, Ottappalam, Parappanangadi, Payyanur, Punalur, Shoranur Jn., Thalassery, Thiruvananthapuram, Thrisur, Tirur, Tiruvalla , Tripunithura, Vadakara, Varkala, Wadakancheri

Madhya Pradesh – 80 railway stations will be transformed. They are: Akodia, Amla, Anuppur, Ashoknagar, Balaghat, Banapura, Bargawan, Beohari, Berchha, Betul, Bhind, Bhopal, Bijuri, Bina, Biyavra Rajgarh, Chhindwara, Dabra, Damoh, Datia, Dewas, Gadarwara, Ganjbasoda, Ghoradongri, Guna, Gwalior, Harda, Harpalpur, Hoshangabad, Indore, Itarsi Jn., Jabalpur, Junnor Deo, Kareli, Katni Jn, Katni Murwara, Katni South, Khachrod, Khajuraho, Khandwa, Khirkiya, LaxmiBai Nagar, Maihar, Maksi, Mandlafort, Mandsaur, MCS Chhatarpur, Meghnagar, Morena, Multai, Nagda, Nainpur, Narsinghpur, Neemuch, Nepanagar, Orchha, Pandhurna, Pipariya, Ratlam, Rewa, Ruthiyai, Sanchi, Sant Hirdaram Nagar, Satna, Saugor, Sehore, Seoni, Shahdol, Shajapur, Shamgarh, Sheopur Kalan, Shivpuri, Shridham, Shujalpur, Sihora Road, Singrauli, Tikamgarh, Ujjain, Umaria, Vidisha, Vikramgarh Alot

Maharashtra – 123 railway stations identified. Those are: Ahmednagar, Ajni (Nagpur), Akola, Akurdi, Amalner, Amgaon, Amravati, Andheri, Aurangabad, Badnera, Balharshah, Bandra Terminus, Baramati, Belapur, Bhandara Road, Bhokar , Bhusawal, Borivali, Byculla, Chalisgaon, Chanda Fort, Chandrapur, Charni Road, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Chinchpokli, Chinchwad,Dadar, Daund, Dehu Road, Devlali, Dhamangaon, Dharangaon, Dharmabad , Dhule, Diva, Dudhani, Gangakher , Godhani, Gondia, Grant Road, Hadapsar, Hatkanangale, Hazur Sahib Nanded, Himayatnagar , Hinganghat, Hingoli Deccan, Igatpuri, Itwari, Jalna, Jeur, Jogeshwari, Kalyan, Kamptee, Kanjur Marg, Karad, Katol, Kedgaon, Kinwat , Kolhapur, Kopargaon, Kurduwadi, Kurla, Lasalgaon, Latur, Lokmanya Tilak Terminus, Lonand, Lonavla, Lower Parel, Malad, Malkapur, Manmad, Manwath Road , Marine Lines, Matunga, Miraj, Mudkhed , Mumbai Central, Mumbra, Murtajapur, Nagarsol , Nagpur, Nandgaon, Nandura, Narkher, Nasik Road, Osmanabad, Pachora, Pandharpur, Parbhani , Parel, Parli Vaijnath, Partur , Prabhadevi, Pulgaon, Pune Jn., Purna , Raver, Rotegaon , Sainagar Shirdi, Sandhurst Road, Sangli, Satara, Savda, Selu , Sewagram, Shahad, Shegaon, Shivaji Nagar Pune, Solapur, Talegaon, Thakurli, Thane, Titvala, Tumsar Road, Umri, Uruli, Vadala Road, Vidyavihar, Vikhroli, Wadsa, Wardha, Washim , Wathar

Manipur – Imphal railway stations identified only.

Meghalaya – Mehendipathar railway station will be upgraded under Amrit Bharat scheme.

Mizoram – Sairang (Aizawl)

Nagaland – Dimapur

Odisha – 57 railway stations have been identified for redevelopment. Those are: Angul, Badampahar, Balangir, Balasore, Balugaon, Barbil, Bargarh Road, Baripada, Barpali, Belpahar, Betnoti, Bhadrak, Bhawanipatna, Bhubaneswar, Bimlagarh, Brahmapur, Brajrajnagar, Chatrapur, Cuttack, Damanjodi, Dhenkanal, Gunupur, Harishanker Road, Hirakud, Jajpur-Keonjhar road, Jaleswar, Jaroli, Jeypore, Jharsuguda, Jharsuguda Road, Kantabanji, Kendujhargarh, Kesinga, Khariar Road, Khurda road, Koraput, Lingaraj Temple Road, Mancheswar, Meramandali, Muniguda, New Bhubaneswar, Panposh, Paradeep, Parlakhemundi, Puri, Raghunathpur, Rairakhol, Rairangpur, Rajgangpur, Rayagada, Rourkela, Sakhi Gopal, Sambalpur, Sambalpur city, Talcher, Talcher Road, Titlagarh Jn.

Punjab – 30 stations will be upgraded. They are: Abohar, Amritsar, Anandpur Sahib, Beas, Bhatinda Jn, Dhandari Kalan, Dhuri, Fazilka, Firozpur Cantt, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jalandhar Cantt., Jalandhar City, Kapurthala, Kotkapura, Ludhiana, Malerkotla, Mansa, Moga, Muktsar, Nangal Dam, Pathankot Cantt., Pathankot City, Patiala, Phagwara, Phillaur, Rup Nagar, Sangrur, SASN Mohali, Sirhind

Rajasthan – 82 railway stations will be modernized under this new scheme. They are: Abu Road, Ajmer, Alwar, Asalpur Jobner, Balotra, Bandikui, Baran, Barmer, Bayana, Beawar, Bharatpur, Bhawani Mandi, Bhilwara, Bijainagar, Bikaner, Bundi,Chanderiya, Chhabra Gugor, Chittorgarh Jn., Churu, Dakaniya Talav, Dausa, Deeg, Degana, Deshnoke, Dholpur, Didwana, Dungarpur, Falna, Fatehnagar, Fatehpur Shekhawati, Gandhinagar Jaipur, Gangapur City, Gogameri, Gotan, Govind Garh, Hanumangarh, Hindaun City, Jaipur, Jaisalmer, Jalor, Jawai Bandh, Jhalawar City, Jhunjhunu, Jodhpur, Kapasan, Khairthal, Kherli, Kota, Lalgarh, Mandal Garh, Mandawar Mahwa Road, Marwar Bhinmal, Marwar Jn., Mavli Jn., Merta Road, Nagaur, Naraina, Nim ka Thana, Nokha, Pali Marwar, Phalodi, Phulera, Pindwara, Rajgarh, Ramdevra, Ramganj Mandi, Rana Pratapnagar, Rani, Ratangarh, Ren, Ringas, Sadulpur, Sawai Madhopur, Shri Mahaveerji, Sikar, Sojat Road, Somesar, Sri ganganagar, Sujangarh, Suratgarh, Udaipur City

Sikkim – Rangpo station will be redeveloped.

Tamil Nadu – 73 station will be transformed under this new scheme. They are: Ambasamudram, Ambattur, Arakkonam Jn, Ariyalur, Avadi, Bommidi, Chengalpattu Jn, Chennai Beach, Chennai Egmore, Chennai Park, Chidambaram, Chinna Salem, Coimbatore Jn, Coimbatore North, Coonoor, Dharmapuri, Dr. M.G. Ramachandran Central, Erode Jn., Guduvancheri, Guindy, Gummidipundi, Hosur, Jolarpettai Jn, Kanniyakumari, Karaikkudi, Karur Jn., Katpadi, Kovilpatti, Kulitturai, Kumbakonam, Lalgudi, Madurai Jn, Mambalam, Manaparai, Mannargudi, Mayiladuturai Jn., Mettupalayam, Morappur, Nagercoil Jn., Namakkal, Palani, Paramakkudi, Perambur, Podanur Jn., Pollachi, Polur, Pudukkottai, Rajapalayam, Ramanathapuram, Rameswaram, Salem, Samalpatti, Sholavandan, Srirangam, Srivilliputtur, St.Thomas Mount, Tambaram, Tenkasi, Thanjavur Jn, Thiruvarur Jn., Tiruchendur, Tirunelveli Jn, Tirupadripulyur, Tirupattur, Tiruppur, Tiruttani, Tiruvallur, Tiruvannamalai, Udagamandalam, Vellore Cantt., Villupuram Jn., Virudhunagar, Vriddhachalam Jn.

Telangana – 39 railway stations identified. They are – Adilabad, Basar, Begumpet, Bhadrachalam Road, Gadwal, Hafizpeta, Hi-tech city, Huppuguda, Hyderabad, Jadcherla, Jangaon, Kacheguda, Kamareddi, Karimnagar, Kazipet Jn, Khammam, Lingampalli, Madhira, Mahabubabad, Mahbubnagar, Malakpet, Malkajgiri, Manchiryal, Medchal, Miryalaguda, Nalgonda, Nizamabad, Peddapalli, Ramagundam, Secunderabad, Shadnagar, Sri Bala Brahmeswara Jogulamba, Tandur, Umdanagar, Vikarabad, Warangal, Yadadri, Yakutpura, Zahirabad

Tripura – Agartala, Dharmanagar, Kumarghat, and Udaipur will be upgraded under the Amrit Bharat Station scheme.

Chandigarh – Chandigarh railway station will be upgraded.

Jammu and Kashmir – Budgam, Jammu Tawi, Shri Mata Vaishno Devi Katra, and Udhampur will be redeveloped.

Puducherry – Karaikal, Mahe, and Puducherry will be upgraded.

Uttar Pradesh – 149 railway stations will be transformed which includes: Achnera, Agra Cantt., Agra Fort, Aishbagh, Akbarpur Jn, Aligarh, Amethi, Amroha, Ayodhya, Azamgarh, Babatpur, Bachhrawan, Badaun, Badshahnagar, Badshahpur, Baheri, Bahraich, Ballia, Balrampur, Banaras, Banda, Barabanki Jn, Bareilly, Bareilly City, Barhni, Basti, Belthara Road, Bhadohi, Bharatkund, Bhatni, Bhuteshwar, Bulandsahar, Chandauli Majhwar, Chandausi, Chilbila, Chitrakut dham karwi, Chopan, Chunar Jn., Daliganj, Darshannagar, Deoria Sadar, Dildarnagar, Etawah Jn., Farrukhabad, Fatehabad, Fatehpur, Fatehpur Sikri, Firozabad, Gajraula, Garhmukteshwar, Gauriganj, Ghatampur, Ghaziabad, Ghazipur City, Gola Gokarnath, Gomtinagar, Gonda, Gorakhpur, Govardhan, Govindpuri, Gursahaiganj, Haidergarh, Hapur, Hardoi, Hathras City, Idgah, Izzatnagar, Janghai Jn, Jaunpur City, Jaunpur Jn, Kannauj, Kanpur Anwarganj, Kanpur Bridge Left bank, Kanpur Central, Kaptanganj, Kasganj, Kashi, Khalilabad, Khurja Jn., Kosi Kalan, Kunda Harnamganj, Lakhimpur, Lalganj, Lalitpur, Lambhua, Lohta, Lucknow (Charbagh), Lucknow city, Maghar, Mahoba, Mailani, Mainpuri Jn., Malhaur Jn, Manaknagar Jn, Manikpur Jn., Mariahu, Mathura, Mau, Meerut City, Mirzapur, Modi Nagar, Mohanlalganj, Moradabad, Nagina, Najibabad Jn., Nihalgarh, Orai, Panki Dham, Phaphamau Jn, Phulpur, Pilibhit, Pokhrayan, Pratapgarh Jn, Prayag Jn, Prayagraj, Pt. Deen Dayal Upadhyay , Raebareli Jn, Raja Ki Mandi, Ramghat Halt, Rampur, Renukoot, Saharanpur, Saharanpur Jn., Salempur, Seohara, Shahganj Jn, Shahjahanpur, Shamli, Shikohabad Jn., Shivpur, Siddharth nagar, Sitapur Jn., Sonbhadra, Sri Krishna Nagar, Sultanpur Jn, Suraimanpur, Swaminarayan Chappia, Takia, Tulsipur, Tundla Jn., Unchahar, Unnao Jn, Utraitia Jn, Varanasi Cantt., Varanasi City, Vindhyachal, Virangana Lakshmibai, Vyasnagar, Zafarabad

Uttarakhand – 11 railway stations will be transformed under the Amrit Bharat Station scheme. Those are: Dehradun, Haridwar Jn., Harrawala, Kashipur, Kathgodam, Kichha, Kotdwar, Lalkuan Jn., Ramnagar, Roorkee, Tanakpur.

West Bengal: The railways has identified 94 stations in West Bengal for upgradation. They are: Adra, Alipur duar Jn., Aluabari Road, Ambika kalna, Anara, Andal Jn., Andul, Asansol Jn., Azimganj, Bagnan, Bally, Bandel Jn., Bangaon Jn., Bankura , Barabhum, Barddhaman, Barrackpore, Belda, Berhampore court, Bethuadahari, Bhaluka Road, Binnaguri, Bishnupur, Bolpur Shantiniketan, Burnpur, Canning, Chandan nagar, Chandpara, Chandrakona Road, Dalgaon, Dalkhola, Dankuni, Dhulian Ganga, Dhupguri, Digha, Dinhata, DumDum Jn., Falakata, Garbeta, Gede, Haldia, Haldibari, Harishchandrapur, Hasimara, Hijli, Howrah, Jalpaiguri, Jalpaiguri Road, Jangipur Road, Jhalida, Jhargram, Joychandi pahar, Kaliyaganj, Kalyani Ghoshpara, Kalyani Jn, Kamakhyaguri, Katwa Jn., Khagraghat Road, Kharagpur, Kolkata, Krishnanagar City Jn, Kumedpur, Madhukunda, Malda Court, Malda Town, Mecheda, Midnapore, Nabadwip Dham, Naihati Jn., New Alipurduar, New Cooch Behar, New Farakka, New Jalpaiguri, New Mal Jn., Panagarh, Pandabeswar, Panskura, Purulia Jn., Rampurhat, Sainthia Jn, Salboni, Samsi, Sealdah, Shalimar, Shantipur, Sheoraphuli Jn., Sitarampur, Siuri, Sonarpur Jn., Suisa, Tamluk, Tarakeswar, Tulin, Uluberia.