Released: Full list of IndiGo flights shifted to Delhi’s Terminal 2; check routes here

IndiGo decided to shift partial operations to T2 after the Supreme Court dismissed its petition challenging a Delhi High Court. (Reuters)

IndiGo has partially shifted its operations to revamped Terminal 2 from Terminal 1 of the Indira Gandhi International Airport, the budget carrier airlines informed on Friday through its website. “IndiGo expands to T2. Flight numbers will depart from and arrive at Terminal 2, Delhi, starting 25th March, the official website of IndiGo said. The flights which will operate flights from Terminal 2 will be numbered from 6E 2000 to 6E 2999. All other domestic flights will continue to operate from Terminal 1D and International flights from Terminal 3, Delhi, the website said. IndiGo and SpiceJet decided to shift partial operations to T2 after the Supreme Court dismissed its petition challenging a Delhi High Court order on shifting operations from Terminal T1 to T2. GoAir had already shifted its operations to T2 in October 2017.

Here is the full list of IndiGo’s flights that will take off from T2 of Delhi’s Indira Gandhi International Airport from 25 March 2018:

Old Flight Number New Flight Number Day of Operations Origin Destination Departure Time Arrival Time New Terminal 6E 108 6E 2108 Sat Bengaluru Delhi 10:30 13:20 T2 6E 123 6E 2123 Sat Delhi Bengaluru 15:50 18:35 T2 6E 126 6E 2126 Ex-Tue Delhi Bengaluru 16:00 18:45 T2 6E 131 6E 2131 Daily Delhi Bengaluru 20:45 23:40 T2 6E 131 6E 2131 Daily Delhi Bengaluru 21:00 23:45 T2 6E 132 6E 2132 Tue Bengaluru Delhi 5:30 8:20 T2 6E 132 6E 2132 Ex-Tue Bengaluru Delhi 6:05 8:50 T2 6E 132 6E 2132 Daily Delhi Srinagar 10:10 11:30 T2 6E 133 6E 2133 Daily Delhi Bengaluru 5:10 7:55 T2 6E 148 6E 2148 Daily Delhi Srinagar 15:05 16:35 T2 6E 197 6E 2197 Daily Delhi Visakhapatnam 19:25 21:35 T2 6E 197 6E 2197 Daily Srinagar Delhi 17:05 18:50 T2 6E 201 6E 2201 Daily Delhi Raipur 12:30 14:15 T2 6E 204 6E 2204 Daily Raipur Delhi 14:50 16:45 T2 6E 211 6E 2211 Daily Delhi Bhubaneswar 15:35 17:45 T2 6E 246 6E 2246 Ex-Tue Bengaluru Delhi 13:00 15:55 T2 6E 256 6E 2256 Ex-Thu Bhubaneswar Delhi 9:35 12:15 T2 6E 267 6E 2912 Daily Delhi Raipur 17:30 19:15 T2 6E 273 6E 2273 Tue Delhi Bengaluru 22:00 0:45 T2 6E 273 6E 2273 Ex-Tue Delhi Bengaluru 22:10 0:55 T2 6E 289 6E 2289 Daily Bengaluru Delhi 22:10 1:00 T2 6E 297 6E 2297 Tue Delhi Bengaluru 9:00 11:45 T2 6E 297 6E 2297 Ex-Tue Delhi Bengaluru 9:35 12:20 T2 6E 305 6E 2305 Daily Bengaluru Delhi 21:15 0:05 T2 6E 306 6E 2306 Daily Delhi Bengaluru 17:05 19:45 T2 6E 314 6E 2314 Daily Bhubaneswar Delhi 18:25 20:55 T2 6E 3591 6E 2591 Daily Vadodara Delhi 7:10 8:40 T2 6E 3646 6E 2646 Daily Bagdogra Delhi 12:25 14:50 T2 6E 367 6E 2367 Daily Bengaluru Delhi 8:30 11:20 T2 6E 367 6E 2367 Daily Delhi Bagdogra 12:25 14:30 T2 6E 3752 6E 2752 Daily Chennai Delhi 18:45 21:40 T2 6E 393 6E 2393 Daily Delhi Raipur 8:30 10:15 T2 6E 3988 6E 2988 Daily Bengaluru Delhi 16:55 19:55 T2 6E 423 6E 2423 Ex-Tue Delhi Bengaluru 13:00 15:40 T2 6E 443 6E 2443 Daily Delhi Chennai 9:55 12:45 T2 6E 454 6E 2454 Tue Raipur Delhi 19:10 21:10 T2 6E 454 6E 2454 Ex-Tue Raipur Delhi 19:40 21:35 T2 6E 458 6E 2458 Daily Delhi Bengaluru 6:25 9:10 T2 6E 475 6E 2475 Daily Bengaluru Delhi 4:00 6:50 T2 6E 484 6E 2484 Daily Bengaluru Delhi 23:30 2:20 T2 6E 203 6E 2486 Daily Delhi Srinagar 12:45 14:15 T2 6E 486 6E 2486 Daily Raipur Delhi 9:40 11:35 T2 6E 487 6E 2487 Daily Chennai Delhi 10:50 13:40 T2 6E 488 6E 2488 Daily Vadodara Delhi 21:15 22:50 T2 6E 489 6E 2489 Daily Bhubaneswar Delhi 5:15 7:45 T2 6E 5013 6E 2013 Daily Delhi Bhubaneswar 9:00 11:10 T2 6E 519 6E 2519 Daily Delhi Chennai 21:45 0:40 T2 6E 524 6E 2524 Daily Delhi Amritsar 5:15 6:25 T2 6E 525 6E 2525 Daily Amritsar Delhi 6:55 8:10 T2 6E 5263 6E 2263 Daily Delhi Bagdogra 14:00 16:05 T2 6E 5405 6E 2405 Daily Bhubaneswar Delhi 21:50 0:20 T2 6E 751 6E 2554 Daily Delhi Udaipur 13:25 14:45 T2 6E 554 6E 2554 Daily Srinagar Delhi 10:55 12:40 T2 6E 606 6E 2606 Daily Delhi Chennai 7:15 10:20 T2 6E 6064 6E 2064 Daily Delhi Vadodara 14:10 15:40 T2 6E 6065 6E 2065 Ex-Tue Bengaluru Delhi 12:30 15:20 T2 6E 6162 6E 2162 Daily Delhi Chennai 20:35 23:30 T2 6E 6228 6E 2228 Daily Bengaluru Delhi 7:10 9:55 T2 6E 6299 6E 2299 Daily Udaipur Delhi 19:15 20:45 T2 6E 6299 6E 2299 Daily Udaipur Delhi 21:00 22:25 T2 6E 637 6E 2637 Daily Delhi Bengaluru 18:50 21:35 T2 6E 6376 6E 2376 Daily Delhi Bengaluru 0:05 2:50 T2 6E 6409 6E 2409 Daily Raipur Delhi 11:10 13:05 T2 6E 646 6E 2616 Daily Bhubaneswar Delhi 16:20 19:00 T2 6E 6512 6E 2512 Daily Delhi Bhubaneswar 18:25 20:35 T2 6E 6512 6E 2512 Daily Vadodara Delhi 16:15 17:50 T2 6E 652 6E 2652 Daily Chennai Delhi 5:00 7:50 T2 6E 6695 6E 2615 Ex-Tue Delhi Bengaluru 11:00 13:45 T2 6E 6726 6E 2716 Daily Bengaluru Delhi 20:00 22:50 T2 6E 6929 6E 2929 Daily Delhi Bengaluru 7:55 10:40 T2 6E 694 6E 2694 Daily Delhi Chennai 18:05 21:05 T2 6E 694 6E 2694 Daily Srinagar Delhi 15:05 16:45 T2 6E 695 6E 2695 Daily Chennai Delhi 8:30 11:25 T2 6E 698 6E 2698 Ex-Sat Chennai Delhi 15:15 18:10 T2 6E 698 6E 2698 Sat Chennai Delhi 15:35 18:25 T2 6E 698 6E 2698 Daily Delhi Vadodara 19:10 20:45 T2 6E 701 6E 2701 Ex-Thu Delhi Bhubaneswar 6:45 9:00 T2 6E 702 6E 2702 Daily Delhi Vadodara 5:10 6:40 T2 6E 704 6E 2704 Daily Chennai Delhi 22:50 1:50 T2 6E 719 6E 2719 Daily Delhi Visakhapatnam 5:20 7:30 T2 6E 726 6E 2726 Daily Visakhapatnam Delhi 8:55 11:40 T2 6E 746 6E 2746 We, Fr, Su Delhi Udaipur 7:50 9:15 T2 6E 746 6E 2746 Ex-We, Fr, Su Delhi Udaipur 7:55 9:15 T2 6E 747 6E 2747 Daily Delhi Chennai 16:20 19:15 T2 6E 747 6E 2747 Daily Udaipur Delhi 14:10 15:35 T2 6E 757 6E 2757 Daily Delhi Raipur 6:50 8:40 T2 6E 772 6E 2772 Daily Visakhapatnam Delhi 18:30 21:00 T2 6E 783 6E 2783 Daily Bengaluru Delhi 18:25 21:20 T2 6E 808 6E 2808 Daily Bengaluru Delhi 18:55 21:50 T2 6E 839 6E 2839 Daily Delhi Bengaluru 15:15 18:05 T2 6E 841 6E 2841 Daily Delhi Bhubaneswar 22:50 1:00 T2 6E 859 6E 2859 Daily Delhi Chennai 8:25 11:20 T2 6E 894 6E 2894 Daily Bagdogra Delhi 18:25 20:40 T2 6E 894 6E 2894 Daily Delhi Amritsar 21:30 22:45 T2 6E 895 6E 2895 Daily Amritsar Delhi 23:15 0:30 T2 6E 907 6E 2907 Daily Chennai Delhi 17:15 20:05 T2 6E 943 6E 2943 Daily Bengaluru Delhi 10:10 13:00 T2 6E 963 6E 2963 Daily Delhi Bengaluru 19:40 22:25 T2 6E 976 6E 2976 Daily Chennai Delhi 6:30 9:20 T2 6E 977 6E 2977 Daily Delhi Bengaluru 22:40 1:25 T2 6E 978 6E 2978 Ex-Tue Bengaluru Delhi 14:30 17:25 T2 6E 985 6E 2985 Daily Delhi Chennai 6:20 9:15 T2

In case you have a flight to catch in the coming days, this list will help you. You can also access the website for more information.