Yashodhara Raje Scindia, Shivpuri election result Live: Congress or BJP, who will win this time

Yashodhara Raje Scindia, Shivpuri election result Live: Scindia is the aunt of Congress heavyweight Jyotiraditya Scindia and sister of Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje.
Yashodhara Raje Scindia, Shivpuri election result Live: Senior BJP leader and Madhya Pradesh Sports Minister Yashodhara Raje Scindia is seeking a re-election from Shivpuri. The Congress has fielded youngster Siddhartha Lada from the seat. Scindia is the aunt of Congress heavyweight Jyotiraditya Scindia and sister of Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje. Scindia has won the seat a number of times in past. However, an anti-incumbency the state is likely to have an impact on the voters here.
Scindia is known for her flamboyant public speeches. Recently, she had reportedly walked out of party’s state executive meeting where key BJP dignitaries were present.
Rajasthan election: Find Complete list of winners below
1: AJMER NORTH
2: AJMER SOUTH
3: BEAWAR
4: KEKRI
5: KISHANGARH
6: MASUDA
7(a) : NASIRABAD
8: PUSHKAR
ALWAR
1: ALWAR RURAL
2: ALWAR URBAN
3: BANSUR
4: BEHROR
5: KATHUMAR
6: KISHANGARH BAS
7: MUNDAWAR
8: RAJGARH-LAXMANGARH
9: RAMGARH
10: THANAGAZI
11: TIJARA
BANSWARA
1: BAGIDORA
2: BANSWARA
3: GARHI
4: GHATOL
5: KUSHALGARH
BARAN
1: ANTA
2: BARAN-ATRU
3: CHHABRA
4: KISHANGANJ
BARMER
1: BARMER
2: BAYTOO
3: CHOHTAN
4: GUDAMALANI
5: PACHPADRA
6: SHEO
7: SIWANA
BHARATPUR
1: BAYANA
2: BHARATPUR
3: DEEG – KUMHER
4: KAMAN
5: NADBAI
6: NAGAR
7(a) : WEIR
7(b): WEIR : BYE ELECTION 13-09-2014
BHILWARA
1: ASIND
2: BHILWARA
3: JAHAZPUR
4: MANDAL
5(a) : MANDALGARH
5(b): MANDALGARH : BYE ELECTION ON 29-01-2018
6: SAHARA
7: SHAHPURA
BIKANER
1: BIKANER EAST
2: BIKANER WEST
3: DUNGARGARH
4: KHAJUWALA
5: KOLAYAT
6: LUNKARANSAR
7: NOKHA
BUNDI
1: BUNDI
2: HINDOLI
3: KESHORAIPATAN
CHITTORGARGH
1: BARI SADRI
2: BEGUN
3: CHITTORGARH
4: KAPASAN
5: NIMBAHERA
CHURU
1: CHURU
2: RATANGARH
3: SADULPUR
4: SARDARSHAHAR
5: SUJANGARH
6: TARANAGAR
DAUSA
1: BANDIKUI
2: DAUSA
3: LALSOT
4: MAHUWA
5: SIKRAI
DHOLPUR
1: BARI
2: BASERI
3(a) : DHOLPUR
3(b): DHOLPUR : BYE ELECTION 09-04-2017
4: RAJAKHERA
DUNGARPUR
1: ASPUR
2: CHORASI
3: DUNGARPUR
4: SAGWARA
GANGANAGAR
1: ANUPGARH
2: GANGANAGAR
3: KARANPUR
4: RAISINGHNAGAR
5: SADULSHAHAR
6: SURATGARH
HANUMANGARGH
1: BHADRA
2: HANUMANGARH
3: NOHAR
4: PILIBANGA
5: SANGARIA
JAIPUR
1: ADARSH NAGAR
2: AMBER
3: BAGRU
4: BASSI
5: CHAKSU
6: CHOMU
7: CIVIL LINES
8: DUDU
9: HAWAMAHAL
10: JAMWA RAMGARH
11: JHOTWARA
12: KISHANPOLE
13: KOTPUTLI
14: MALVIYA NAGAR
15: PHULERA
16: SANGANER
17: SHAHPURA
18: VIDHYADHAR NAGAR
19: VIRATNAGAR
JAISALMER
1: JAISALMER
2: POKARAN
JALORE
1: AHORE
2: BHINMAL
3: JALORE
4: RANIWARA
5: SANCHORE
JHALAWAR
1: DAG
2: JHALRAPATAN
3: KHANPUR
4: MANOHAR THANA
JHUNJHUNU
1: JHUNJHUNU
2: KHETRI
3: MANDAWA
4: NAWALGARH
5: PILANI
6(a) : SURAJGARH
6(b): SURAJGARH : BYE ELECTION 13-09-2014
7: UDAIPURWATI
JODHPUR
1: BHOPALGARH
2: BILARA
3: JODHPUR
4: LOHAWAT
5: LUNI
6: OSIAN
7: PHALODI
8: SARDARPURA
9: SHERGARH
10: SOORSAGAR
KARAULI
1: TODABHIM
2: HINDAUN
3: KARAULI
4: SAPOTRA
KOTA
1: KOTA NORTH
2(a) : KOTA SOUTH
2(b): KOTA SOUTH : BYE ELECTION 13-09-2014
3: LADPURA
4: PIPALDA
5: RAMGANJ MANDI
6: SANGOD
NAGAUR
1: DEEDWANA
2: DEGANA
3: JAYAL
4: KHINVSAR
5: LADNUN
6: MAKRANA
7: MERTA
8: NAGAUR
9: NAWAN
10: PARBATSAR
PALI
1: BALI
2: JAITARAN
3: MARWAR JUNCTION
4: PALI
5: SOJAT
6: SUMERPUR
PRATAPGARGH
1: DHARIAWAD
2: PRATAPGARH
RAJSAMAND
1: BHIM
2: KUMBHALGARH
3: NATHDWARA
4: RAJSAMAND
SAWAI MADHOPUR
1: BAMANWAS
2: GANGAPUR
3: KHANDAR
4: SAWAI MADHOPUR
SIKAR
1: DANTARAMGARH
2: DHOD
3: FATEHPUR
4: KHANDELA
5: LACHMANGARH
6: NEEM KA THANA
7: SIKAR
8: SRIMADHOPUR
SIROHI
1: PINDWARA-ABU
2: REODAR
3: SIROHI
TONK
1: DEOLI-UNIARA
2: MALPURA
3: NIWAI
4: TONK
UDAIPUR
1: GOGUNDA
2: JHADOL
3: KHERWARA
4: MAVLI
5: SALUMBER
6: UDAIPUR
7: UDAIPUR RURAL
8: VALLABH NAGAR
The reason for her anger was not placing her mother, Rajmata Vijaya Raje Scindia’s picture with other senior leaders on the podium. The BJP leader had defeated Birendra Raghuwanshi of Congress with a total margin of 11,145 votes in 2013 Legislative Assembly election.
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