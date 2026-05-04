Full List of Winners in West Bengal Election 2026 | West Bengal Assembly Election 2026 Winning Candidates Party-wise: Counting of votes for the West Bengal Assembly elections 2026 is underway, with early trends beginning to emerge from across the state. The high-stakes contest may see a direct fight between the Trinamool Congress led by Mamata Banerjee and the Bharatiya Janata Party (BJP), which is aiming to make a breakthrough.
Officials from the Election Commission of India are overseeing the counting process across multiple centres, with postal ballot trends coming in first, followed by EVM rounds. As the day progresses, the numbers are expected to shift before a clearer picture of the mandate emerges.
Counting underway, results expected later in the day
West Bengal voted in two phases, with a turnout of over 90% recorded in both rounds. While 152 constituencies went to polls on April 23, the remaining 142 seats voted on April 29, marking one of the highest participation rates in the state’s electoral history.
The counting for 293 constituencies is being held today. The Falta seat has been excluded after the Election Commission ordered a repoll following reports of electoral irregularities. Counting for Falta will now take place on May 24.
Officials have advised the public to rely only on verified updates as counting progresses, as early numbers may fluctuate before stabilising into clear results.
Party-wise winners list
Below is the party-wise tally of winners. The numbers will be updated in real time as results start coming in.
|Assembly No. & Name
|Congress
|BJP
|Left Front
|TMC
|Winning Candidate
|1 – Mekliganj (SC)
|Ila Rani Roy
|Dadhiram Roy
|Kamal Roy
|Paresh Chandra Adhikary
|2 – Mathabhanga (SC)
|Khitendra Nath Barman
|Nisith Pramanik
|Khagen Barman
|Sablu Barman
|3 – Coochbehar Uttar (SC)
|Partha Pratim Ishore
|Sukumar Roy
|Pranay Karji
|Partha Pratim Roy
|4 – Coochbehar Dakshin
|Khokan Mian
|Rathindra Bose
|Nazmul Alam Sarkar
|Avijit De Bhowmick (Hippy)
|5 – Sitalkuchi (SC)
|Sukamal Barman
|Savitri Barman
|Nabadipti Adhikary
|Harihar Das
|6 – Sitai (SC)
|Rabin Roy
|Ashutosh Barma
|Arun Kumar Barma
|Sangita Roy Basunia
|7 – Dinhata
|Harihar Ray Singha
|Ajay Roy
|Bikash Mondal
|Udayan Guha
|8 – Natabari
|Biswajit Sarkar
|Girija Shankar Ray
|Dhananjay Rava
|Sailen Barma
|9 – Tufanganj
|Debendra Nath Barma
|Malati Rava Roy
|Shyamal Roy
|Shib Sankar Paul
|10 – Kumargram (ST)
|Sudham Lama
|Manoj Kumar Oraon
|Kishore Minz
|Rajeev Tirkey
|11 – Kalchini (ST)
|Anjan Chik Baraik
|Bishal Lama
|Passang Sherpa
|Birendra Bara
|12 – Alipurduar
|Mrinmoy Sarkar
|Paritosh Das
|Shyamal Roy
|Suman Kanjilal
|13 – Falakata (SC)
|Akshoy Kumar Barman
|Deepak Barman
|Kamal Kishore Roy
|Subhash Chandra Roy
|14 – Madarihat (ST)
|Dr. Joy Prafulla Lakra
|Lakshman Limbu
|Subhas Lohar
|Jayprakash Toppo
|15 – Dhupguri (SC)
|Harish Chandra Roy
|Naresh Chandra Roy
|Niranjan Roy
|Dr Nirmal Chandra Roy
|16 – Maynaguri (SC)
|Jogen Sarkar
|Kaushik Roy
|Sudeb Roy
|Ram Mohan Roy
|17 – Jalpaiguri (SC)
|Sudipto Mohonto
|Ananta Deb Adhikary
|Debraj Barman
|Krishna Das
|18 – Rajganj (SC)
|Tushar Kanti Roy
|Dinesh Sarkar
|Kharendra Nath Roy
|Swapna Barman
|19 – Dabgram-Phulbari
|Rohit Singh Sisodiya (Guddu)
|Sikha Chatterjee
|Dilip Singh
|Ranjan Shil Sharma
|20 – Mal (ST)
|Rakesh Kujur
|Sukra Munda
|Manu Oraon
|Bulu Chik Baraik
|21 – Nagrakata (ST)
|Shinu Munda
|Puna Bhengra
|Dilkumar Oraon
|Sanjay Kujur
|22 – Kalimpong
|Santa Kumar Pradhan
|Bharat Chetri
|Ruden Sada Lepcha (BGPM)
|23 – Darjeeling
|Madhap Rai
|Noman Rai
|Bijoy Kumar Rai (BGPM)
|24 – Kurseong
|Saroj Kumar Khatri
|Sonam Lama
|Amar Lama (BGPM)
|25 – Matigara-Naxalbari (SC)
|Amitava Sarkar
|Anandamay Barman
|Jharen Roy
|Sankar Malakar
|26 – Siliguri
|Aloke Dhara
|Dr. Shankar Ghosh
|Sharadindu Chakraborty
|Goutam Deb
|27 – Phansidewa (ST)
|Nabanita Tirkey
|Durga Murmu
|Reena Toppo Ekka
|28 – Chopra
|Zakir Abedin
|Shankar Adhikari
|Hamidul Rahaman
|29 – Islampur
|Guddi Riaz
|Chitrajit Roy
|Kanaia Lal Aggarwal
|30 – Goalpokhar
|Masood Md Naseem Ahsen
|Sarjit Biswas
|Juber Alam
|Md. Ghulam Rabbani
|31 – Chakulia
|Ali Imran Ramz (Victor)
|Manoj Jain
|Amjad Ali
|Minhajul Arfin Azad
|32 – Karandighi
|Murshid Alam
|Adv. Biraj Biswas
|Gautam Paul
|33 – Hemtabad (SC)
|Anamia Roy
|Haripada Barman
|Tanushree Das
|Satyajit Barman
|34 – Kaliaganj (SC)
|Girdhari Pramanik
|Utpal Maharaj
|Hirubala Roy
|Nitai Baishya
|35 – Raiganj
|Mohit Sengupta
|Kaushik Chowdhury
|Jibananda Singha
|Krishna Kalyani
|36 – Itahar
|Amal Acharya
|Sabita Barman
|Sudipta Das
|Mosaraf Hussain
|37 – Kushmandi (SC)
|Bablu Sarkar
|Tapas Chandra Roy
|Jyotirmoy Roy
|Rekha Roy
|38 – Kumarganj
|Gulam Martuja Mandal
|Suvendu Sarkar
|Mofazzal Hossain
|Toraf Hossain Mondal
|39 – Balurghat
|Pradip Kumar Mitra
|Bidyut Roy
|Arnab Choudhury
|Arpita Ghosh
|40 – Tapan (ST)
|Bankim Chandra Toppo
|Budhrai Tudu
|Bappai Haro
|Chintamoni Biha
|41 – Gangarampur (SC)
|Jui Barman
|Satyendra Nath Rai
|Biplab Barman
|Goutam Das
|42 – Harirampur
|Subhasish Pal (Sona)
|Debabrata Majumder
|Gautam Goswami
|Biplab Mitra
|43 – Habibpur (ST)
|Rajen Soren
|Joyel Murmu
|Amal Kisku
|44 – Gazole (SC)
|Sanjay Sarkar
|Chinmoy Deb Barman
|Khitish Sarkar
|Prosenjit Das
|45 – Chanchal
|Asif Mehbub
|Ratan Das
|Prasun Banerjee
|46 – Harischandrapur
|Mostaque Alam
|Ratan Das
|Sk Khalil
|Md. Matebur Rahman
|47 – Malatipur
|Mausam Noor
|Ashish Das
|Minarul Hossain
|Abdur Rahim Boxi
|48 – Ratua
|Mottakin Alam
|Abhishek Singhania
|Jahur Alam
|Samar Mukherjee
|49 – Manikchak
|Md. Ansarul Hoque
|Gaur Chandra Mandal
|Debjyoti Sinha
|Kabita Mandal
|50 – Maldaha (SC)
|Bhupendra Nath Haldar (Arjun)
|Gopal Chandra Saha
|Dipak Barman
|Lipika Barman Ghosh
|51 – English Bazar
|Masud Alam
|Amlan Bhaduri
|Ambar Mitra
|Asis Kundu
|52 – Mothabari
|Sayem Chowdhury
|Nibaran Ghosh
|Md. Najrul Islam
|53 – Sujapur
|Md Abdul Hannan
|Abhiraj Chaudhary
|Dundhubi Saha
|Sabina Yeasmin
|54 – Baisnabnagar
|Mamuni Mandal
|Raju Karmakar
|Chandana Sarkar
|55 – Farakka
|Md. Mahatab Sk
|Sunil Chowdhury
|Mojafar Hossain
|Amirul Islam
|56 – Samsherganj
|Nazme Alam
|Shashthi Charan Ghosh
|Nur Alam
|57 – Suti
|Alfazuddin Biswas
|Mahabir Ghosh
|A.K.M. Hasanujjaman
|Emani Biswas
|58 – Jangipur
|Mohammad Imran Ali
|Adv. Chitto Mukherjee
|Jakir Hossain
|59 – Raghunathganj
|Nasir Saikh
|Surjit Poddar
|Janab Akhruzzaman
|60 – Sagardighi
|Monoj Chakraborty
|Tapas Chakraborty
|Bayron Biswas
|61 – Lalgola
|Md. Touhidur Rahaman
|Amar Kumar Das
|Dr. Abdul Aziz
|62 – Bhagabangola
|Anju Begum
|Bhaskar Sarkar
|Reyaz Hussain Sarkar
|63 – Raninagar
|Zulfikur Ali
|Rana Pratap Singh Roy
|Soumik Hussain
|64 – Murshidabad
|Siddiqi Ali
|Gouri Sankar Ghosh
|Abdul Mannan
|Shaoni Singha Roy
|65 – Nabagram (SC)
|Hiru Haldar
|Dilip Saha
|Pranab Chandra Das
|66 – Khargram (SC)
|Dr. Mandar Kanti Mandal
|Mitali Mal
|Dhrubajyoti Saha
|Ashish Marjit
|67 – Burwan (SC)
|Sujit Das
|Sukhen Kumar Bagdi
|Ananda Das
|Pratima Rajak
|68 – Kandi
|Dr. Shamim Rana
|Gargi Das Ghosh
|Dr. Rejaul Karim
|Apurba Sarkar
|69 – Bharatpur
|Azharudddin Sizar
|Anamika Ghosh
|Nowfal Md Safiulla ( Albert)
|Mustafizur Rahaman (Sumon)
|70 – Rejinagar
|Jillu Sk.
|Bapan Ghosh
|Ataur Rahman
|71 – Beldanga
|Mohd Saharuddin Seikh
|Bharat Kumar Jhawar
|Rajesh Ghosh
|Rabiul Alam Chowdhury
|72 – Baharamapur
|Adhir Ranjan Chowdhury
|Subrata Maitra
|Naru Gopal Mukherjee
|73 – Hariharpara
|Mousumi Begum
|Tanmoy Biswas
|Niamot Sheikh
|74 – Naoda
|Motiur Rahaman
|Rana Mandal
|Habibur Rahaman Mondal
|Shahina Mumtaz
|75 – Domkal
|Sahnaz Begum
|Nanda Dulal Pal
|Mostafijur Rahaman
|Humayun Kabir
|76 – Jalangi
|Abdul Rezzak Molla
|Naba Kumar Sarkar
|Babar Ali
|203 – Tamluk
|Haradhan Mazumder
|Dr Hare Krishna Bera
|Nabendu Ghara
|Dipendra Narayan Roy
|204 – Panskura Purba
|Dipak Patra
|Subrata Maity
|Asim Kumar Maji
|205 – Panskura Paschim
|Kalyan Roy
|Sintu Senapati
|Siraj Khan
|206 – Moyna
|Nimai Barman
|Ashok Dinda
|Swapan Barman
|Chandan Mondal
|207 – Nandakumar
|Sekh Matin
|Nirmal Khanra
|Sukumar Dey
|208 – Mahisadal
|Kajal Nayek Das
|Subhash Panja
|Tilak Kumar Chakraborty
|209 – Haldia (SC)
|Abhimanyu Mandal
|Pradip Kumar Bijoli
|Ashok Patra
|Tapasi Mandal
|210 – Nandigram
|SK Jariatul Hossain
|Suvendu Adhikari
|Pabitra Kar
|211 – Chandipur
|SK Taslim Ahmed
|Pijush Kanti Das
|Rita Das
|Uttam Barik
|212 – Patashpur
|Pranab Kumar Mahapatra
|Tapan Maity
|Saikat Giri
|Pijus Kanti Panda
|213 – Kanthi Uttar
|Subrata Mahapatra
|Sumita Sinha
|Sutanu Maity
|Debasis Bhunia
|214 – Bhagabanpur
|Biswajit Panigrahi
|Santanu Pramanik
|Manab Kumar Porua
|215 – Khejuri (SC)
|Asit Pramanik
|Subrata Paik
|Rabin Chandra Mandal
|216 – Kanthi Dakshin
|Sk. Masud Malik
|Arup Kumar Das
|Teharan Hossain
|Tarun Kr Jana
|217 – Ramnagar
|Manas Kumar Dutta
|Chandra Sekhar Mondal
|Ashoke Kumar Maity
|Akhil Giri
|218 – Egra
|Anjan Kumar Pattnayak
|Dibendu Adhikari
|Tarun Maity
|219 – Dantan
|Utpal Dutta
|Ajit Kumar Jana
|Shyamal Kanti Das Pattanayek
|Manik Maity
|220 – Nayagram (ST)
|Prasanta Murmu
|Amiya Kisku
|Dulal Murmu
|221 – Gopiballavpur
|Sourav Ghosh
|Rajesh Mahto
|Ajit Mahata
|222 – Jhargram
|Prasenjit Dey
|Lakshmikant Sahu
|Arjun Mahato
|Mangal Soren
|223 – Keshiary (ST)
|Kaluchand Tudu
|Bhadra Hembrem
|Malina Murmu
|Ramjiban Mandi
|224 – Kharagpur Sadar
|Dr. Papiya Chakraborty
|Dilip Ghosh
|Madhusudan Roy
|Pradip Sarkar
|225 – Narayangarh
|Sk Alam Hossain
|Rama Prasad Giri
|Tapas Sinha
|Pratibha Rani Maity
|226 – Sabang
|Aloke Kumar Samui
|Amal Panda
|Nakul Chandra Bera
|Manas Ranjan Bhunia
|227 – Pingla
|Sushanta Mandal
|Swagata Manna
|Ashoke Sen
|Ajit Maity
|228 – Kharagpur
|Ujjal Mukherjee
|Tapan Bhuya
|Sk. Sahajan Ali
|Dinen Roy
|229 – Debra
|Chittaranjan Jana
|Shubhashish Om
|Sumit Adhikary
|Rajib Banerjee
|230 – Daspur
|Kousik Goswami
|Tapan Dutta
|Ranjit Pal
|Asis Huda
|231 – Ghatal (SC)
|Kaberi Dolui
|Sital Kapat
|Shantinath Satik
|Shyamali Sardar
|232 – Chandrakona (SC)
|Manika Middya
|Sukanta Dolui
|Surjya Kanta Doloi
|233 – Garbeta
|Siddhartha Bishoyee
|Pradeep Lodha
|Uttara Singha (Hazra)
|234 – Salboni
|Arup Mukherjee
|Biman Mahto
|Srikanta Mahata
|235 – Keshpur (SC)
|Kamal Kishore Khanna
|Suvendu Samanta
|Gurupada Mondal
|Seuli Saha
|236 – Medinipur
|Sambhunath Chattopadhyay
|Dr. Sankar Guchhait
|Monikuntal Khamrui
|Sujoy Hazra
|237 – Binpur (ST)
|Golapi Soren
|Dr. Pranat Tudu
|Rabi Sing Sardar
|Birbaha Hansda
|238 – Bandwan (ST)
|Siten Mandi
|Labsen Baske
|Rathu Sing Sardar
|Rajib Lochan Saren
|239 – Balarampur
|Sukanta Mahato
|Jaladhar Mahto
|Namita Mahato
|Shantiram Mahato
|240 – Baghmundi
|Nepal Chandra Mahato
|Rahidas Mahato
|Parimal Kumar
|Sushanta Mahato
|241 – Joypur
|Phani Bhushan Kumar
|Biswajit Mahato
|Dhirendra Nath Mahato
|Arjun Mahato
|242 – Purulia
|Dibyajyoti Prasad Singh Deo
|Sudip Kumar Mukherjee
|Sayantan Ghosh
|Sujoy Banerjee
|243 – Manbazar (ST)
|Sombari Mahali
|Moyna Murmu
|Sanamoni Tudu
|Sandhya Rani Tudu
|244 – Kashipur
|Subhas Mahato
|Kamalkanta Hansda
|Sulekha Bauri
|Soumen Beltharia
|245 – Para (SC)
|Phalguni Bauri
|Nadiar Chand Bauri
|Aloke Bauri
|Manik Bauri
|246 – Raghunathpur (SC)
|Sandhya Bauri
|Mamoni Bauri
|Ganesh Bauri
|Hazari Bauri
|247 – Saltora (SC)
|Amar Kanti Mandal
|Chandana Bauri
|Uttam Bauri
|248 – Chhatna
|Partha Pratim Bose
|Satyanarayan Mukhopadhyay
|Rajib Kar
|Swapan Kumar Mandal
|249 – Ranibandh (ST)
|Gurupada Sardar
|Kshudiram Tudu
|Debalina Hembram
|Dr. Tanushree Hansda
|250 – Raipur (ST)
|Subhra Hembram Murmu
|Kshetra Mohan Hansda
|Ram Mandi
|Thakur Moni Soren
|251 – Taldangra
|Nayan Das Chakraborty
|Souvik Patra
|Debkanti Mohanty
|Falguni Singhababu
|252 – Bankura
|Arup Banerjee
|Niladri Shekhar Dana
|Abhayananda Mukherjee
|Dr. Anup Mondal
|253 – Barjora
|Vivekananda Keora
|Billeshwar Singha
|Sujit Chakraborty
|Goutam Mishra (Shyam)
|254 – Onda
|Paban Salampuria
|Amarnath Shakha
|Asit Sharma
|Subrata Dutta (Gope)
|255 – Bishnupur
|Ujjal Chandra
|Shukla Chatterjee
|Tanmoy Ghosh
|256 – Katulpur (SC)
|Sumitra Mallick Santra
|Laxmikanta Majumdar
|Ramchandra Roy
|Harakali Pratihar
|257 – Indas (SC)
|Mou Mandal Samanta
|Nirmal Kumar Dhara
|Mona Mallick
|Shyamali Roy Bagdi
|258 – Sonamukhi (SC)
|Rahul Bauri
|Dibakar Gharami
|Ajit Roy
|Dr Kallol Saha
|275 – Pandabeswar
|Uttam Kumar Roy
|Jitendra Kumar Tewari
|Prabir Mondal
|Narendranath Chakraborty
|276 – Durgapur Purba
|Debesh Chakraborty
|Chandra Shekhar Banerjee
|Simanta Chatterjee
|Pradip Mazumdar
|277 – Durgapur Paschim
|Tarun Roy
|Lakshman Chandra Ghorui
|Pravas Sain
|Kavi Dutta
|278 – Raniganj
|Faiz Ahmed
|Adv. Partho Ghosh
|Naran Bauri
|Kalobaram Mondal
|279 – Jamuria
|Tarun Kumar Ganguly
|Dr. Bijan Mukherjee
|M.D. Sabbir Hussain
|Hareram Singh
|280 – Asansol Dakshin
|Souvik Mukherjee
|Agnimitra Paul
|Shilpi Chakraborty
|Tapas Banerjee
|281 – Asansol Uttar
|Prasenjit Puitandi
|Krishnendu Mukherjee
|Moloy Ghatak
|282 – Kulti
|Rabi Yadav
|Ajay Kumar Poddar
|Bhabani Acharya
|Abhijit Ghatak
|283 – Barabani
|Joydev Roy
|Bidhan Upadhyay
|284 – Dubrajpur (SC)
|Sanjoy Byapari
|Anup Kumar Saha
|Bijoy Bagdi
|Chandra Naresh Bauri
|285 – Suri
|Sanjoy Adhikary
|Jagannath Chattopadhyay
|Motiur Rahaman
|Ujjal Chatterjee
|286 – Bolpur
|Rathin Sen
|Dilip Kumar Ghosh
|Chandranath Sinha
|287 – Nanoor (SC)
|Abhay Das
|Khokan Das
|Shyamal Pradhan
|Bidhan Chandra Majhi
|288 – Labpur
|Ratna Sen
|Debasis Ojha
|Abhijit Sinha (Rana)
|289 – Sainthia (SC)
|Archana Ankur
|Krishna Kant Saha
|Debu Chunari
|Nilabati Saha
|290 – Mayureswar
|Syed Kasafoddoza (Chandan)
|Dudh Kumar Mondal
|Abhijit Roy
|291 – Rampurhat
|Vivekananda Shaw
|Dhruba Saha
|Sanjib Mallick
|Asish Banerjee
|292 – Hansan
|Milton Rashid
|Nikhil Banerjee
|Kamal Hasan
|Fayezul Haque
|293 – Nalhati
|Dr. Abdul Karim
|Anil Singh
|Dipak Chatterjee
|Rajendra Prasad Singh
|294 – Murarai
|Sanjibur Rahaman
|Rinki Ghosh
|Mosarraf Hossain
|77 Karimpur
|Soham Chakraborty
|Samarendranath Ghosh
|Pravas Majumder
|Pooja Roy Chowdhury
|78 Tehatta
|Dilip Poddar
|Subrata Kabiraj
|Subodh Biswas
|Jyotirmoy Sarkar
|79 Palashipara
|Rukbanur Rahman
|Anima Dutta
|Samshur Ali Mallick
|Hamidul Haque
|80 Kaliganj
|Alifa Ahmed
|Bapan Ghosh
|Sabina Yasmin
|Kabil Uddin Shaikh
|81 Nakashipara
|Kallol Khan
|Shantanu Dey
|Sukla Saha
|Golam Kibria Mandal
|82 Chapra
|Jeber Sekh
|Saikat Sarkar
|Jakir Mondal
|Rahidul Mandal
|83 Krishnanagar Uttar
|Somnath Dutta
|Taraknath Chatterjee
|Adwaita Biswas
|Arghya Gon
|84 Nabadwip
|Pundarikakshya Saha
|Shruti Shekhar Goswami
|Swarnendu Sinha (CPI-M)
|Samir Saha
|85 Krishnanagar Dakshin
|Ujjal Biswas
|Sadhan Ghosh
|Labani Jangi
|Abdur Rahim Shaikh
|86 Santipur
|Braja Kishore Goswami
|Swapan Das
|Soumen Mahato
|Alok Chatterjee
|87 Ranaghat Uttar Paschim
|Tapas Ghosh
|Parthasarathi Chatterjee
|Debasish Chakraborty
|Naba Kumar Mondal
|88 Krishnaganj (SC)
|Samir Kumar Poddar
|Sukanta Biswas
|Archana Biswas
|Sankar Kumar Sarkar
|89 Ranaghat Uttar Purba (SC)
|Barnali Dey Roy
|Ashim Biswas
|Mrinal Biswas
|Nitya Gopal Mondal
|90 Ranaghat Dakshin (SC)
|Sougata Kumar Burman
|Ashim Kumar Biswas
|Arindram Biswas
|Rita Pal Das
|91 Chakdaha
|Subhankar Singha
|Bankim Chandra Ghosh
|Narayan Dasgupta (CPI-M)
|Malay Saha
|92 Kalyani (SC)
|Atindra Nath Mondal
|Anupam Biswas
|Sabuj Das
|Asimananda Majumder
|93 Haringhata (SC)
|Rajib Biswas
|Ashim Kumar Sarkar
|Swapan Sarkar
|Himanti Das
|94 Bagdah (SC)
|Madhuparna Thakur
|Soma Thakur
|Gour Biswas
|Prabir Kirtania
|95 Bangaon Uttar (SC)
|Biswajit Das
|Ashok Kirtania
|Pijush Saha
|Nilanjan Saha
|96 Bangaon Dakshin (SC)
|Rituparna Addhya
|Swapan Majumder
|Asish Sarkar
|Kishor Biswas
|97 Gaighata (SC)
|Narottam Biswas
|Subrata Thakur
|Sajal Biswas
|Anil Kumar Pandey
|98 Swarupnagar (SC)
|Bina Mondal
|Tarak Saha
|Biswajit Mondal
|Ritesh Mondal
|99 Baduria
|Burhanul Mokaddin
|Sukriti Sarkar
|Md. Qutubuddin Fatehi
|Abdur Rahim Quazi
|100 Habra
|Jyotipriya Mallick
|Debdas Mondal
|Rijinandan Biswas
|Pronob Bhattacharya
|101 Ashoknagar
|Narayan Goswami
|Somoy Hira
|Tapas Banerjee
|Angshuman Roy
|102 Amdanga
|Pirzada Kasem Siddiqui
|Arindam Dey
|Biswajit Maity
|Gopal Ghosh
|103 Bijpur
|Subodh Adhikary
|Sudipta Das
|Debasish Rakshit
|Sibabrata Guha Roy
|104 Naihati
|Sanat Dey
|Sumitro Chatterjee
|Debajyoti Majumder
|Pradip Kumar Kundu
|105 Bhatpara
|Amit Gupta
|Pawan Singh
|Aasnarayan Singh
|Dharmendra Shaw
|106 Jagatdal
|Somenath Shyam Ichini
|Rajesh Kumar
|Parvej Ahmad Khan
|Mandira Chakraborty
|107 Noapara
|Tirthankar Bhattacharya
|Arjun Singh
|Gargi Chatterjee
|Ashok Bhattacharya
|108 Barrackpur
|Raj Chakraborty
|Koustav Bagchi
|Suman Ranjan Bandyopadhyay
|Sambhu Das
|109 Khardaha
|Devdeep Purohit
|Kalyan Chakraborty
|Debojyoti Das
|Joydev Ghosh
|110 Dum Dum Uttar
|Chandrima Bhattacharya
|Sourav Sikdar
|Dipsita Dhar
|Dhananjoy Moitra
|111 Panihati
|Tirthankar Ghosh
|Ratna Debnath
|Kalatan Dasgupta
|Subhashis Bhattacharya
|112 Kamarhati
|Madan Mitra
|Arup Choudhury
|Manash Mukherjee
|Kallol Mukherjee
|113 Baranagar
|Sayantika Banerjee
|Sajal Ghosh
|Sayandip Mitra
|Kalyani Chakraborty
|114 Dum Dum
|Bratya Basu
|Arijit Bakshi
|Mayukh Biswas
|Susmita Biswas
|115 Rajarhat New Town
|Tapash Chatterjee
|Piyush Kanodia
|Saptarshi Deb
|Sheikh Nijamuddin
|116 Bidhannagar
|Sujit Bose
|Sharadwat Mukhopadhyay
|Soumyajit Raha
|Ranajit Mukherjee
|117 Rajarhat Gopalpur
|Aditi Munshi
|Tarunjyoti Tiwari
|Subhajit Dasgupta
|Partha Bhaumik
|118 Madhyamgram
|Rathin Ghosh
|Anindya Banerjee
|Priyanka Barman
|Ananta Roy
|119 Barasat
|Sabyasachi Dutta
|Shankar Chatterjee
|Hemanta Das
|Tarak Mukherjee
|120 Deganga
|Anisur Rahaman Bidesh
|Tarun Kanti Ghosh
|Md. Mafidul Haque Sahaji
|Miaraj Baidya
|121 Haroa
|Md. Mufti Abdul Matin
|Bhaskar Mondal
|Piyarul Islam
|Md. Rabiul Molla
|122 Minakhan (SC)
|Usha Rani Mondal
|Rudrendra Patra
|Pratik Mondal
|Barnali Naskar
|123 Sandeshkhali (ST)
|Jharna Sardar
|Sanat Sardar
|Rabindra Nath Mahata
|Judhisthir Bhumiji
|124 Basirhat Dakshin
|Surajit Mitra
|Dr Suraj Banerjee
|Aynul Arefin
|Abu Ishak Gazi
|125 Basirhat Uttar
|Md. Tauseffur Rahman
|Narayan Chandra Mondal
|Musa Haque Mondal
|Musa Haque Mondal
|126 Hingalganj (SC)
|Ananda Sarkar
|Rekha Patra
|Sangita Mandal
|Biswajit Roy
|127 Gosaba (SC)
|Subrata Mondal
|Bikarno Naskar
|Adwaitya Jotdar
|Bhupal Chandra Das
|128 Basanti (SC)
|Nilima Bishal Mistry
|Bikash Sardar
|Asit Roy
|Gopinath Naiya
|129 Kultali (SC)
|Ganesh Chandra Mondal
|Madhabi Mahalder
|Ramsankar Halder
|Rupa Halder
|130 Patharpratima
|Samir Kumar Jana
|Asit Kumar Halder
|Satyaranjan Das
|Subhrangshu Nayek
|131 Kakdwip
|Manturam Pakhira
|Dipankar Jana
|Narayan Das
|Nasiruddin Ahamed
|132 Sagar
|Bankim Chandra Hazra
|Sumanta Mondal
|Swapan Singha
|Prasanta Khutia
|133 Kulpi
|Barnali Dhara
|Abni Naskar
|Abdul Malek Mollah
|Kutub Uddin Molla
|134 Raidighi
|Tapas Mondal
|Palash Rana
|Samya Ganguly
|Ashish Kumar Mandal
|135 Mandirbazar (SC)
|Joydeb Halder
|Mallika Paik
|Ashoke Kumar Gayen
|Kaushik Baidya
|136 Jaynagar (SC)
|Biswanath Das
|Alok Halder
|Apurba Pramanik
|Tapas Baidya
|137 Baruipur Purba (SC)
|Bivas Sardar
|Tumpa Sardar
|Swapan Naskar
|Pratap Chandra Mondal
|138 Canning Paschim (SC)
|Paresh Ram Das
|Prashant Bayen
|Prabir Mondal
|Haran Chandra Mistry
|139 Canning Purba
|Md. Baharul Islam
|Ashim Sapui
|Arabul Islam
|Sabir Ali Sardar
|140 Baruipur Paschim
|Biman Banerjee
|Biswajit Paul
|Lahek Ali
|Asitlal Nag
|141 Magrahat Purba (SC)
|Sharmistha Purkait
|Uttam Kumar Banik
|Chandan Saha (CPI-M)
|Atanu Halder
|142 Magrahat Paschim
|Shamim Ahmed
|Gour Sundar Ghosh
|Abdul Aziz Al Hassan
|Abdul Majid Halder
|143 Diamond Harbour
|Pannalal Halder
|Dipak Kumar Halder
|Samar Naiya
|Goutam Bhattacharya
|144 Falta
|Jahangir Khan
|Debangshu Panda
|Sambhu Nath Kurmi
|Abdur Rajjak Molla
|145 Satgachhia
|Somashree Betal
|Agniswar Naskar
|Goutam Pal
|Pravash Ghosh
|146 Bishnupur (SC)
|Dilip Mondal
|Viswajit Khan
|Shyamal Dal
|Arghya Naskar
|147 Sonarpur Dakshin
|Arundhuti Maitra
|Roopa Ganguly
|Paramita Dasgupta
|Subrata Datta
|148 Bhangar
|Saokat Molla
|Jayanta Gayen
|Md Nawsad Siddiqui
|Mahabubul Islam
|149 Kasba
|Javed Ahmed Khan
|Sandeep Banerjee
|Dipu Das
|Md. Hasim Zeshan Ahmad
|150 Jadavpur
|Debabrata Majumdar
|Sarbori Mukherjee
|Bikashranjan Bhattacharya
|Shyamali Mandal
|151 Sonarpur Uttar
|Firdousi Begum
|Debashish Dhar
|Monalisa Sinha
|Jagannath Kumir
|152 Tollygunge
|Aroop Biswas
|Papiya Adhikari
|Partha Pratim Biswas
|Manas Sinha Roy
|153 Behala Purba
|Subhasish Chakraborty
|Sunil Maharaj
|Dr. Niloy Majumder
|Abhijit Raha
|154 Behala Paschim
|Ratna Chatterjee
|Dr. Indranil Khan
|Nihar Bhakta
|Saibal Roy
|155 Maheshtala
|Subhasis Das
|Tamanath Bhowmik
|Sayan Banerjee
|Haji Abdul Hannan
|156 Budge Budge
|Ashok Kumar Deb
|Tarun Kumar Adak
|Kajal Dutta
|Mujibar Rahaman Kayal
|157 Metiaburuz
|Abdul Khaleque Molla
|Veer Bahadur Singh
|Monirul Islam
|Md. Mukhtar
|158 Kolkata Port
|Firhad Hakim
|Rakesh Singh
|Faiyaz Khan
|Aquib Gulzar
|159 Bhabanipur
|Mamata Banerjee
|Suvendu Adhikari
|Shrijeeb Biswas
|Pradip Prasad
|160 Rashbehari
|Debasish Kumar
|Swapan Dasgupta
|Manas Ghosh
|Ashutosh Chatterjee
|161 Ballygunge
|Sovandeb Chattopadhyay
|Shatarupa
|Afreen Begum
|Rohan Mitra
|162 Chowrangee
|Nayna Bandopadhyay
|Santosh Pathak
|Sanjay Basu
|Manash Sarkar
|163 Entally
|Sandipan Saha
|Priyanka Tibrewal
|Abdur Rauf
|Kashif Reza
|164 Beleghata
|Kunal Ghosh
|Partha Choudhary
|Paramita Roy
|Shahina Javed
|165 Jorasanko
|Vijay Upadhayay
|Vijay Ojha
|Bharat Ram Tiwari
|Deepak Singh
|166 Shyampukur
|Sashi Panja
|Poornima Chakraborty
|Jhuma Das
|Purna Ghosh
|167 Maniktala
|Shreya Pandey
|Tapas Roy
|Mousumi Ghosh
|Suman Roy Chowdhury
|168 Kashipur–Belgachhia
|Atin Ghosh
|Ritesh Tiwari
|Rajinder Gupta
|Tarak Pal
|169 Bally
|Kailash Mishra
|Sanjay Singh
|Sankar Moitra
|Priyanka Choudhury
|170 Howrah Uttar
|Goutam Chowdhuri
|Umesh Rai
|Gautam Roy
|Om Prakash Jaiswal
|171 Howrah Madhya
|Arup Roy
|Biplab Mondal
|Imteaz Ahmed
|Aparna Bose
|172 Shibpur
|Rana Chatterjee
|Rudranil Ghosh
|Jagannath Bhattacharya
|Shrabanti Singh
|173 Howrah Dakshin
|Nandita Chowdhury
|Shyamal Hati
|Abhijit Bandyopadhyya
|Deepsikha Bhowmick
|174 Sankrail (SC)
|Priya Paul
|Barnali Dhali
|Samir Malick
|Bechu Ram Malik
|175 Panchla
|Gulsan Mullick
|Ranjan Kumar Paul
|Farid Molla
|Rahul Pandey
|176 Uluberia Purba
|Ritabrata Banerjee
|Rudra Prosad Banerjee
|Alam Deiyan Sheikh
|177 Uluberia Uttar (SC)
|Bimal Kumar Das
|Chiran Bera
|Ashok Dalui
|Kalyani Haldar
|178 Uluberia Dakshin
|Pulak Roy
|Mangalanand Puri Maharaj
|Amirul Islam Khan
|Intaz Ali Shah
|179 Shyampur
|Nadebasi Jana
|Hiran Chatterjee
|Asit Baran Sau
|Sheikh Manjur Alam
|180 Bagnan
|Arunava Sen
|Premangshu Rana
|Bhaskar Roy
|Sheikh Hafizur Rahaman
|181 Amta
|Sukanta Kumar Paul
|Amit Samanta
|Joshimuddin Mallick
|Tapan Das
|182 Udaynarayanpur
|Samir Kumar Panja
|Prabhakar Pandit
|Shasthi Maji
|Asit Bakuly
|183 Jagatballavpur
|Subir Chatterjee
|Anupam Ghosh
|Nazira Khatoon
|Koushik Roy
|184 Domjur
|Tapas Maity
|Gobinda Hazra
|Dulu Das
|Aloke Koley
|185 Uttarpara
|Sirsanya Banerjee
|Dipanjan Chakraborty
|Minakshi Mukherjee
|Subrata Mukherjee
|186 Sreerampur
|Tanmay Ghosh
|Bhaskar Bhattacharya
|Nabanita Chakraborty
|Subhankar Sarkar
|187 Champdani
|Arindam Guin
|Dilip Singh
|Chandranath Banerjee
|Pritam Ghosh
|188 Singur
|Becharam Manna
|Arup Kumar Das
|Debasish Chatterjee (CPI-M)
|Barun Kumar Malik
|189 Chandannagore
|Indranil Sen
|Dipanjan Guha
|Manish Panda
|Ratan Kumar Goldar
|190 Chunchura
|Debangshu Bhattacharya
|Subir Nag
|Sunil Saha (AIFB)
|Moinul Haque
|191 Balagarh (SC)
|Ranjan Dhara
|Sumana Sarkar
|Bikash Goldar
|Ashok Biswas
|192 Pandua
|Samir Chakraborty
|Tushar Kumar Majumdar
|Amjad Hossain
|Sanatan Mandi
|193 Saptagram
|Bidesh Ranjan Bose
|Swaraj Ghosh
|Anirban Sarkar
|Sougata Ghosh
|194 Chanditala
|Swati Khandoker
|Debasish Mukherjee
|Asif Ali
|Sheikh Abu Abbasuddin
|195 Jangipara
|Snehasish Chakraborty
|Prasenjit Bag
|Sudipta Sarkar
|Subhashis Datta
|196 Haripal
|Karabi Manna
|Madhumita Ghosh
|Sk Muzaffar Ali
|Saif Azad
|197 Dhanekhali (SC)
|Ashima Patra
|Barnali Das
|Ruma Aheri
|Jyoti Kumari Das
|198 Tarakeswar
|Ramendu Sinharay
|Santu Pan
|Abesh Khamrui
|Bhabani Prasad Mondal
|199 Pursurah
|Partha Hazari
|Biman Ghosh
|Sandip Kumar Samanta
|Sheikh Habibur Rahaman
|200 Arambagh (SC)
|Mita Bag
|Hemanta Bag
|Bithika Pandit
|Sushil Kumar Santra
|201 Goghat (SC)
|Nirmal Maji
|Prashanta Digar
|Muktaram Dhaure
|Haradhan Santra
|202 Khanakul
|Palash Roy
|Susanta Ghosh
|Sheikh Saddam Hossein
|Pradip Kumar Kar
|259 Khandaghosh (SC)
|Nabin Chandra Bag
|Gautam Dhara
|Ramjiban Roy
|Arup Kumar Saha
|260 Bardhaman Dakshin
|Khokan Das
|Moumita Biswas
|Sudipta Gupta
|Gourab Samaddar
|261 Raina (SC)
|Madira Dalui
|Subhash Patra
|Somnath Majhi
|Anik Saha
|262 Jamalpur (SC)
|Bhootnath Mallick
|Arun Halder
|Samar Hazra
|Rajib Saha
|263 Monteswar
|Siddiqullah Chowdhury
|Saikat Panja
|Anupam Ghosh
|Jyotirmoy Mondal
|264 Kalna (SC)
|Deboprasad Bag
|Siddharth Majumdar
|Sarmistha Nag Saha
|Amal Kumar Saha
|265 Memari
|Rasbihari Halder
|Manav Guha
|Krishanu Bhadra
|Prabir Ganguly
|266 Bardhaman Uttar (SC)
|Nisith Kumar Malik
|Sanjay Das
|Mamoni Mondal Roy
|Sandip Das
|267 Bhatar
|Shantanu Koner
|Soumen Karfa
|Hasina Khatoon
|Dhurjati Bijoy Maji
|268 Purbasthali Dakshin
|Swapan Debnath
|Prankrishna Tapadar
|Ziadul Sekh
|Rabindranath Mondal
|269 Purbasthali Uttar
|Vasundhara Goswami
|Gopal Chattopadhyay
|Pradip Saha
|Amitava Bhattacharya
|270 Katwa
|Rabindranath Chatterjee
|Krishna Ghosh
|Sanjib Das
|Ranajit Chatterjee
|271 Ketugram
|Sekh Sahonawez
|Anadi Ghosh
|Qari Jakir Hossain
|Md. Mofirul Kassem
|272 Mangalkot
|Apurba Chowdhury
|Shishir Ghosh
|Miraj Alam
|Jagadish Dutta
|273 Ausgram (SC)
|Shyama Prasanna Lohar
|Kalita Maji
|Chanchal Majhi
|Nisha Boral
|274 Galsi (SC)
|Alok Kumar Majhi
|Raju Patra
|Monimala Das (CPI-M)
|Debasish Bisw