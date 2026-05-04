Full List of Winners in West Bengal Election 2026 | West Bengal Assembly Election 2026 Winning Candidates Party-wise: Counting of votes for the West Bengal Assembly elections 2026 is underway, with early trends beginning to emerge from across the state. The high-stakes contest may see a direct fight between the Trinamool Congress led by Mamata Banerjee and the Bharatiya Janata Party (BJP), which is aiming to make a breakthrough.

ALSO READ

Officials from the Election Commission of India are overseeing the counting process across multiple centres, with postal ballot trends coming in first, followed by EVM rounds. As the day progresses, the numbers are expected to shift before a clearer picture of the mandate emerges.

Counting underway, results expected later in the day

West Bengal voted in two phases, with a turnout of over 90% recorded in both rounds. While 152 constituencies went to polls on April 23, the remaining 142 seats voted on April 29, marking one of the highest participation rates in the state’s electoral history.

The counting for 293 constituencies is being held today. The Falta seat has been excluded after the Election Commission ordered a repoll following reports of electoral irregularities. Counting for Falta will now take place on May 24.

Officials have advised the public to rely only on verified updates as counting progresses, as early numbers may fluctuate before stabilising into clear results.

ALSO READ

Party-wise winners list

Below is the party-wise tally of winners. The numbers will be updated in real time as results start coming in.

Assembly No. & NameCongressBJPLeft FrontTMCWinning Candidate
1 – Mekliganj (SC)Ila Rani RoyDadhiram RoyKamal RoyParesh Chandra Adhikary
2 – Mathabhanga (SC)Khitendra Nath BarmanNisith PramanikKhagen BarmanSablu Barman
3 – Coochbehar Uttar (SC)Partha Pratim IshoreSukumar RoyPranay KarjiPartha Pratim Roy
4 – Coochbehar DakshinKhokan MianRathindra BoseNazmul Alam SarkarAvijit De Bhowmick (Hippy)
5 – Sitalkuchi (SC)Sukamal BarmanSavitri BarmanNabadipti AdhikaryHarihar Das
6 – Sitai (SC)Rabin RoyAshutosh BarmaArun Kumar BarmaSangita Roy Basunia
7 – DinhataHarihar Ray SinghaAjay RoyBikash MondalUdayan Guha
8 – NatabariBiswajit SarkarGirija Shankar RayDhananjay RavaSailen Barma
9 – TufanganjDebendra Nath BarmaMalati Rava RoyShyamal RoyShib Sankar Paul
10 – Kumargram (ST)Sudham LamaManoj Kumar OraonKishore MinzRajeev Tirkey
11 – Kalchini (ST)Anjan Chik BaraikBishal LamaPassang SherpaBirendra Bara
12 – AlipurduarMrinmoy SarkarParitosh DasShyamal RoySuman Kanjilal
13 – Falakata (SC)Akshoy Kumar BarmanDeepak BarmanKamal Kishore RoySubhash Chandra Roy
14 – Madarihat (ST)Dr. Joy Prafulla LakraLakshman LimbuSubhas LoharJayprakash Toppo
15 – Dhupguri (SC)Harish Chandra RoyNaresh Chandra RoyNiranjan RoyDr Nirmal Chandra Roy
16 – Maynaguri (SC)Jogen SarkarKaushik RoySudeb RoyRam Mohan Roy
17 – Jalpaiguri (SC)Sudipto MohontoAnanta Deb AdhikaryDebraj BarmanKrishna Das
18 – Rajganj (SC)Tushar Kanti RoyDinesh SarkarKharendra Nath RoySwapna Barman
19 – Dabgram-PhulbariRohit Singh Sisodiya (Guddu)Sikha ChatterjeeDilip SinghRanjan Shil Sharma
20 – Mal (ST)Rakesh KujurSukra MundaManu OraonBulu Chik Baraik
21 – Nagrakata (ST)Shinu MundaPuna BhengraDilkumar OraonSanjay Kujur
22 – KalimpongSanta Kumar PradhanBharat ChetriRuden Sada Lepcha (BGPM)
23 – DarjeelingMadhap RaiNoman RaiBijoy Kumar Rai (BGPM)
24 – KurseongSaroj Kumar KhatriSonam LamaAmar Lama (BGPM)
25 – Matigara-Naxalbari (SC)Amitava SarkarAnandamay BarmanJharen RoySankar Malakar
26 – SiliguriAloke DharaDr. Shankar GhoshSharadindu ChakrabortyGoutam Deb
27 – Phansidewa (ST)Nabanita TirkeyDurga MurmuReena Toppo Ekka
28 – ChopraZakir AbedinShankar AdhikariHamidul Rahaman
29 – IslampurGuddi RiazChitrajit RoyKanaia Lal Aggarwal
30 – GoalpokharMasood Md Naseem AhsenSarjit BiswasJuber AlamMd. Ghulam Rabbani
31 – ChakuliaAli Imran Ramz (Victor)Manoj JainAmjad AliMinhajul Arfin Azad
32 – KarandighiMurshid AlamAdv. Biraj BiswasGautam Paul
33 – Hemtabad (SC)Anamia RoyHaripada BarmanTanushree DasSatyajit Barman
34 – Kaliaganj (SC)Girdhari PramanikUtpal MaharajHirubala RoyNitai Baishya
35 – RaiganjMohit SenguptaKaushik ChowdhuryJibananda SinghaKrishna Kalyani
36 – ItaharAmal AcharyaSabita BarmanSudipta DasMosaraf Hussain
37 – Kushmandi (SC)Bablu SarkarTapas Chandra RoyJyotirmoy RoyRekha Roy
38 – KumarganjGulam Martuja MandalSuvendu SarkarMofazzal HossainToraf Hossain Mondal
39 – BalurghatPradip Kumar MitraBidyut RoyArnab ChoudhuryArpita Ghosh
40 – Tapan (ST)Bankim Chandra ToppoBudhrai TuduBappai HaroChintamoni Biha
41 – Gangarampur (SC)Jui BarmanSatyendra Nath RaiBiplab BarmanGoutam Das
42 – HarirampurSubhasish Pal (Sona)Debabrata MajumderGautam GoswamiBiplab Mitra
43 – Habibpur (ST)Rajen SorenJoyel MurmuAmal Kisku
44 – Gazole (SC)Sanjay SarkarChinmoy Deb BarmanKhitish SarkarProsenjit Das
45 – ChanchalAsif MehbubRatan DasPrasun Banerjee
46 – HarischandrapurMostaque AlamRatan DasSk KhalilMd. Matebur Rahman
47 – MalatipurMausam NoorAshish DasMinarul HossainAbdur Rahim Boxi
48 – RatuaMottakin AlamAbhishek SinghaniaJahur AlamSamar Mukherjee
49 – ManikchakMd. Ansarul HoqueGaur Chandra MandalDebjyoti SinhaKabita Mandal
50 – Maldaha (SC)Bhupendra Nath Haldar (Arjun)Gopal Chandra SahaDipak BarmanLipika Barman Ghosh
51 – English BazarMasud AlamAmlan BhaduriAmbar MitraAsis Kundu
52 – MothabariSayem ChowdhuryNibaran GhoshMd. Najrul Islam
53 – SujapurMd Abdul HannanAbhiraj ChaudharyDundhubi SahaSabina Yeasmin
54 – BaisnabnagarMamuni MandalRaju KarmakarChandana Sarkar
55 – FarakkaMd. Mahatab SkSunil ChowdhuryMojafar HossainAmirul Islam
56 – SamsherganjNazme AlamShashthi Charan GhoshNur Alam
57 – SutiAlfazuddin BiswasMahabir GhoshA.K.M. HasanujjamanEmani Biswas
58 – JangipurMohammad Imran AliAdv. Chitto MukherjeeJakir Hossain
59 – RaghunathganjNasir SaikhSurjit PoddarJanab Akhruzzaman
60 – SagardighiMonoj ChakrabortyTapas ChakrabortyBayron Biswas
61 – LalgolaMd. Touhidur RahamanAmar Kumar DasDr. Abdul Aziz
62 – BhagabangolaAnju BegumBhaskar SarkarReyaz Hussain Sarkar
63 – RaninagarZulfikur AliRana Pratap Singh RoySoumik Hussain
64 – MurshidabadSiddiqi AliGouri Sankar GhoshAbdul MannanShaoni Singha Roy
65 – Nabagram (SC)Hiru HaldarDilip SahaPranab Chandra Das
66 – Khargram (SC)Dr. Mandar Kanti MandalMitali MalDhrubajyoti SahaAshish Marjit
67 – Burwan (SC)Sujit DasSukhen Kumar BagdiAnanda DasPratima Rajak
68 – KandiDr. Shamim RanaGargi Das GhoshDr. Rejaul KarimApurba Sarkar
69 – BharatpurAzharudddin SizarAnamika GhoshNowfal Md Safiulla ( Albert)Mustafizur Rahaman (Sumon)
70 – RejinagarJillu Sk.Bapan GhoshAtaur Rahman
71 – BeldangaMohd Saharuddin SeikhBharat Kumar JhawarRajesh GhoshRabiul Alam Chowdhury
72 – BaharamapurAdhir Ranjan ChowdhurySubrata MaitraNaru Gopal Mukherjee
73 – HariharparaMousumi BegumTanmoy BiswasNiamot Sheikh
74 – NaodaMotiur RahamanRana MandalHabibur Rahaman MondalShahina Mumtaz
75 – DomkalSahnaz BegumNanda Dulal PalMostafijur RahamanHumayun Kabir
76 – JalangiAbdul Rezzak MollaNaba Kumar SarkarBabar Ali
203 – TamlukHaradhan MazumderDr Hare Krishna BeraNabendu GharaDipendra Narayan Roy
204 – Panskura PurbaDipak PatraSubrata MaityAsim Kumar Maji
205 – Panskura PaschimKalyan RoySintu SenapatiSiraj Khan
206 – MoynaNimai BarmanAshok DindaSwapan BarmanChandan Mondal
207 – NandakumarSekh MatinNirmal KhanraSukumar Dey
208 – MahisadalKajal Nayek DasSubhash PanjaTilak Kumar Chakraborty
209 – Haldia (SC)Abhimanyu MandalPradip Kumar BijoliAshok PatraTapasi Mandal
210 – NandigramSK Jariatul HossainSuvendu AdhikariPabitra Kar
211 – ChandipurSK Taslim AhmedPijush Kanti DasRita DasUttam Barik
212 – PatashpurPranab Kumar MahapatraTapan MaitySaikat GiriPijus Kanti Panda
213 – Kanthi UttarSubrata MahapatraSumita SinhaSutanu MaityDebasis Bhunia
214 – BhagabanpurBiswajit PanigrahiSantanu PramanikManab Kumar Porua
215 – Khejuri (SC)Asit PramanikSubrata PaikRabin Chandra Mandal
216 – Kanthi DakshinSk. Masud MalikArup Kumar DasTeharan HossainTarun Kr Jana
217 – RamnagarManas Kumar DuttaChandra Sekhar MondalAshoke Kumar MaityAkhil Giri
218 – EgraAnjan Kumar PattnayakDibendu AdhikariTarun Maity
219 – DantanUtpal DuttaAjit Kumar JanaShyamal Kanti Das PattanayekManik Maity
220 – Nayagram (ST)Prasanta MurmuAmiya KiskuDulal Murmu
221 – GopiballavpurSourav GhoshRajesh MahtoAjit Mahata
222 – JhargramPrasenjit DeyLakshmikant SahuArjun MahatoMangal Soren
223 – Keshiary (ST)Kaluchand TuduBhadra HembremMalina MurmuRamjiban Mandi
224 – Kharagpur SadarDr. Papiya ChakrabortyDilip GhoshMadhusudan RoyPradip Sarkar
225 – NarayangarhSk Alam HossainRama Prasad GiriTapas SinhaPratibha Rani Maity
226 – SabangAloke Kumar SamuiAmal PandaNakul Chandra BeraManas Ranjan Bhunia
227 – PinglaSushanta MandalSwagata MannaAshoke SenAjit Maity
228 – KharagpurUjjal MukherjeeTapan BhuyaSk. Sahajan AliDinen Roy
229 – DebraChittaranjan JanaShubhashish OmSumit AdhikaryRajib Banerjee
230 – DaspurKousik GoswamiTapan DuttaRanjit PalAsis Huda
231 – Ghatal (SC)Kaberi DoluiSital KapatShantinath SatikShyamali Sardar
232 – Chandrakona (SC)Manika MiddyaSukanta DoluiSurjya Kanta Doloi
233 – GarbetaSiddhartha BishoyeePradeep LodhaUttara Singha (Hazra)
234 – SalboniArup MukherjeeBiman MahtoSrikanta Mahata
235 – Keshpur (SC)Kamal Kishore KhannaSuvendu SamantaGurupada MondalSeuli Saha
236 – MedinipurSambhunath ChattopadhyayDr. Sankar GuchhaitMonikuntal KhamruiSujoy Hazra
237 – Binpur (ST)Golapi SorenDr. Pranat TuduRabi Sing SardarBirbaha Hansda
238 – Bandwan (ST)Siten MandiLabsen BaskeRathu Sing SardarRajib Lochan Saren
239 – BalarampurSukanta MahatoJaladhar MahtoNamita MahatoShantiram Mahato
240 – BaghmundiNepal Chandra MahatoRahidas MahatoParimal KumarSushanta Mahato
241 – JoypurPhani Bhushan KumarBiswajit MahatoDhirendra Nath MahatoArjun Mahato
242 – PuruliaDibyajyoti Prasad Singh DeoSudip Kumar MukherjeeSayantan GhoshSujoy Banerjee
243 – Manbazar (ST)Sombari MahaliMoyna MurmuSanamoni TuduSandhya Rani Tudu
244 – KashipurSubhas MahatoKamalkanta HansdaSulekha BauriSoumen Beltharia
245 – Para (SC)Phalguni BauriNadiar Chand BauriAloke BauriManik Bauri
246 – Raghunathpur (SC)Sandhya BauriMamoni BauriGanesh BauriHazari Bauri
247 – Saltora (SC)Amar Kanti MandalChandana BauriUttam Bauri
248 – ChhatnaPartha Pratim BoseSatyanarayan MukhopadhyayRajib KarSwapan Kumar Mandal
249 – Ranibandh (ST)Gurupada SardarKshudiram TuduDebalina HembramDr. Tanushree Hansda
250 – Raipur (ST)Subhra Hembram MurmuKshetra Mohan HansdaRam MandiThakur Moni Soren
251 – TaldangraNayan Das ChakrabortySouvik PatraDebkanti MohantyFalguni Singhababu
252 – BankuraArup BanerjeeNiladri Shekhar DanaAbhayananda MukherjeeDr. Anup Mondal
253 – BarjoraVivekananda KeoraBilleshwar SinghaSujit ChakrabortyGoutam Mishra (Shyam)
254 – OndaPaban SalampuriaAmarnath ShakhaAsit SharmaSubrata Dutta (Gope)
255 – BishnupurUjjal ChandraShukla ChatterjeeTanmoy Ghosh
256 – Katulpur (SC)Sumitra Mallick SantraLaxmikanta MajumdarRamchandra RoyHarakali Pratihar
257 – Indas (SC)Mou Mandal SamantaNirmal Kumar DharaMona MallickShyamali Roy Bagdi
258 – Sonamukhi (SC)Rahul BauriDibakar GharamiAjit RoyDr Kallol Saha
275 – PandabeswarUttam Kumar RoyJitendra Kumar TewariPrabir MondalNarendranath Chakraborty
276 – Durgapur PurbaDebesh ChakrabortyChandra Shekhar BanerjeeSimanta ChatterjeePradip Mazumdar
277 – Durgapur PaschimTarun RoyLakshman Chandra GhoruiPravas SainKavi Dutta
278 – RaniganjFaiz AhmedAdv. Partho GhoshNaran BauriKalobaram Mondal
279 – JamuriaTarun Kumar GangulyDr. Bijan MukherjeeM.D. Sabbir HussainHareram Singh
280 – Asansol DakshinSouvik MukherjeeAgnimitra PaulShilpi ChakrabortyTapas Banerjee
281 – Asansol UttarPrasenjit PuitandiKrishnendu MukherjeeMoloy Ghatak
282 – KultiRabi YadavAjay Kumar PoddarBhabani AcharyaAbhijit Ghatak
283 – BarabaniJoydev RoyBidhan Upadhyay
284 – Dubrajpur (SC)Sanjoy ByapariAnup Kumar SahaBijoy BagdiChandra Naresh Bauri
285 – SuriSanjoy AdhikaryJagannath ChattopadhyayMotiur RahamanUjjal Chatterjee
286 – BolpurRathin SenDilip Kumar GhoshChandranath Sinha
287 – Nanoor (SC)Abhay DasKhokan DasShyamal PradhanBidhan Chandra Majhi
288 – LabpurRatna SenDebasis OjhaAbhijit Sinha (Rana)
289 – Sainthia (SC)Archana AnkurKrishna Kant SahaDebu ChunariNilabati Saha
290 – MayureswarSyed Kasafoddoza (Chandan)Dudh Kumar MondalAbhijit Roy
291 – RampurhatVivekananda ShawDhruba SahaSanjib MallickAsish Banerjee
292 – HansanMilton RashidNikhil BanerjeeKamal HasanFayezul Haque
293 – NalhatiDr. Abdul KarimAnil SinghDipak ChatterjeeRajendra Prasad Singh
294 – MuraraiSanjibur RahamanRinki GhoshMosarraf Hossain
77 KarimpurSoham ChakrabortySamarendranath GhoshPravas MajumderPooja Roy Chowdhury
78 TehattaDilip PoddarSubrata KabirajSubodh BiswasJyotirmoy Sarkar
79 PalashiparaRukbanur RahmanAnima DuttaSamshur Ali MallickHamidul Haque
80 KaliganjAlifa AhmedBapan GhoshSabina YasminKabil Uddin Shaikh
81 NakashiparaKallol KhanShantanu DeySukla SahaGolam Kibria Mandal
82 ChapraJeber SekhSaikat SarkarJakir MondalRahidul Mandal
83 Krishnanagar UttarSomnath DuttaTaraknath ChatterjeeAdwaita BiswasArghya Gon
84 NabadwipPundarikakshya SahaShruti Shekhar GoswamiSwarnendu Sinha (CPI-M)Samir Saha
85 Krishnanagar DakshinUjjal BiswasSadhan GhoshLabani JangiAbdur Rahim Shaikh
86 SantipurBraja Kishore GoswamiSwapan DasSoumen MahatoAlok Chatterjee
87 Ranaghat Uttar PaschimTapas GhoshParthasarathi ChatterjeeDebasish ChakrabortyNaba Kumar Mondal
88 Krishnaganj (SC)Samir Kumar PoddarSukanta BiswasArchana BiswasSankar Kumar Sarkar
89 Ranaghat Uttar Purba (SC)Barnali Dey RoyAshim BiswasMrinal BiswasNitya Gopal Mondal
90 Ranaghat Dakshin (SC)Sougata Kumar BurmanAshim Kumar BiswasArindram BiswasRita Pal Das
91 ChakdahaSubhankar SinghaBankim Chandra GhoshNarayan Dasgupta (CPI-M)Malay Saha
92 Kalyani (SC)Atindra Nath MondalAnupam BiswasSabuj DasAsimananda Majumder
93 Haringhata (SC)Rajib BiswasAshim Kumar SarkarSwapan SarkarHimanti Das
94 Bagdah (SC)Madhuparna ThakurSoma ThakurGour BiswasPrabir Kirtania
95 Bangaon Uttar (SC)Biswajit DasAshok KirtaniaPijush SahaNilanjan Saha
96 Bangaon Dakshin (SC)Rituparna AddhyaSwapan MajumderAsish SarkarKishor Biswas
97 Gaighata (SC)Narottam BiswasSubrata ThakurSajal BiswasAnil Kumar Pandey
98 Swarupnagar (SC)Bina MondalTarak SahaBiswajit MondalRitesh Mondal
99 BaduriaBurhanul MokaddinSukriti SarkarMd. Qutubuddin FatehiAbdur Rahim Quazi
100 HabraJyotipriya MallickDebdas MondalRijinandan BiswasPronob Bhattacharya
101 AshoknagarNarayan GoswamiSomoy HiraTapas BanerjeeAngshuman Roy
102 AmdangaPirzada Kasem SiddiquiArindam DeyBiswajit MaityGopal Ghosh
103 BijpurSubodh AdhikarySudipta DasDebasish RakshitSibabrata Guha Roy
104 NaihatiSanat DeySumitro ChatterjeeDebajyoti MajumderPradip Kumar Kundu
105 BhatparaAmit GuptaPawan SinghAasnarayan SinghDharmendra Shaw
106 JagatdalSomenath Shyam IchiniRajesh KumarParvej Ahmad KhanMandira Chakraborty
107 NoaparaTirthankar BhattacharyaArjun SinghGargi ChatterjeeAshok Bhattacharya
108 BarrackpurRaj ChakrabortyKoustav BagchiSuman Ranjan BandyopadhyaySambhu Das
109 KhardahaDevdeep PurohitKalyan ChakrabortyDebojyoti DasJoydev Ghosh
110 Dum Dum UttarChandrima BhattacharyaSourav SikdarDipsita DharDhananjoy Moitra
111 PanihatiTirthankar GhoshRatna DebnathKalatan DasguptaSubhashis Bhattacharya
112 KamarhatiMadan MitraArup ChoudhuryManash MukherjeeKallol Mukherjee
113 BaranagarSayantika BanerjeeSajal GhoshSayandip MitraKalyani Chakraborty
114 Dum DumBratya BasuArijit BakshiMayukh BiswasSusmita Biswas
115 Rajarhat New TownTapash ChatterjeePiyush KanodiaSaptarshi DebSheikh Nijamuddin
116 BidhannagarSujit BoseSharadwat MukhopadhyaySoumyajit RahaRanajit Mukherjee
117 Rajarhat GopalpurAditi MunshiTarunjyoti TiwariSubhajit DasguptaPartha Bhaumik
118 MadhyamgramRathin GhoshAnindya BanerjeePriyanka BarmanAnanta Roy
119 BarasatSabyasachi DuttaShankar ChatterjeeHemanta DasTarak Mukherjee
120 DegangaAnisur Rahaman BideshTarun Kanti GhoshMd. Mafidul Haque SahajiMiaraj Baidya
121 HaroaMd. Mufti Abdul MatinBhaskar MondalPiyarul IslamMd. Rabiul Molla
122 Minakhan (SC)Usha Rani MondalRudrendra PatraPratik MondalBarnali Naskar
123 Sandeshkhali (ST)Jharna SardarSanat SardarRabindra Nath MahataJudhisthir Bhumiji
124 Basirhat DakshinSurajit MitraDr Suraj BanerjeeAynul ArefinAbu Ishak Gazi
125 Basirhat UttarMd. Tauseffur RahmanNarayan Chandra MondalMusa Haque MondalMusa Haque Mondal
126 Hingalganj (SC)Ananda SarkarRekha PatraSangita MandalBiswajit Roy
127 Gosaba (SC)Subrata MondalBikarno NaskarAdwaitya JotdarBhupal Chandra Das
128 Basanti (SC)Nilima Bishal MistryBikash SardarAsit RoyGopinath Naiya
129 Kultali (SC)Ganesh Chandra MondalMadhabi MahalderRamsankar HalderRupa Halder
130 PatharpratimaSamir Kumar JanaAsit Kumar HalderSatyaranjan DasSubhrangshu Nayek
131 KakdwipManturam PakhiraDipankar JanaNarayan DasNasiruddin Ahamed
132 SagarBankim Chandra HazraSumanta MondalSwapan SinghaPrasanta Khutia
133 KulpiBarnali DharaAbni NaskarAbdul Malek MollahKutub Uddin Molla
134 RaidighiTapas MondalPalash RanaSamya GangulyAshish Kumar Mandal
135 Mandirbazar (SC)Joydeb HalderMallika PaikAshoke Kumar GayenKaushik Baidya
136 Jaynagar (SC)Biswanath DasAlok HalderApurba PramanikTapas Baidya
137 Baruipur Purba (SC)Bivas SardarTumpa SardarSwapan NaskarPratap Chandra Mondal
138 Canning Paschim (SC)Paresh Ram DasPrashant BayenPrabir MondalHaran Chandra Mistry
139 Canning PurbaMd. Baharul IslamAshim SapuiArabul IslamSabir Ali Sardar
140 Baruipur PaschimBiman BanerjeeBiswajit PaulLahek AliAsitlal Nag
141 Magrahat Purba (SC)Sharmistha PurkaitUttam Kumar BanikChandan Saha (CPI-M)Atanu Halder
142 Magrahat PaschimShamim AhmedGour Sundar GhoshAbdul Aziz Al HassanAbdul Majid Halder
143 Diamond HarbourPannalal HalderDipak Kumar HalderSamar NaiyaGoutam Bhattacharya
144 FaltaJahangir KhanDebangshu PandaSambhu Nath KurmiAbdur Rajjak Molla
145 SatgachhiaSomashree BetalAgniswar NaskarGoutam PalPravash Ghosh
146 Bishnupur (SC)Dilip MondalViswajit KhanShyamal DalArghya Naskar
147 Sonarpur DakshinArundhuti MaitraRoopa GangulyParamita DasguptaSubrata Datta
148 BhangarSaokat MollaJayanta GayenMd Nawsad SiddiquiMahabubul Islam
149 KasbaJaved Ahmed KhanSandeep BanerjeeDipu DasMd. Hasim Zeshan Ahmad
150 JadavpurDebabrata MajumdarSarbori MukherjeeBikashranjan BhattacharyaShyamali Mandal
151 Sonarpur UttarFirdousi BegumDebashish DharMonalisa SinhaJagannath Kumir
152 TollygungeAroop BiswasPapiya AdhikariPartha Pratim BiswasManas Sinha Roy
153 Behala PurbaSubhasish ChakrabortySunil MaharajDr. Niloy MajumderAbhijit Raha
154 Behala PaschimRatna ChatterjeeDr. Indranil KhanNihar BhaktaSaibal Roy
155 MaheshtalaSubhasis DasTamanath BhowmikSayan BanerjeeHaji Abdul Hannan
156 Budge BudgeAshok Kumar DebTarun Kumar AdakKajal DuttaMujibar Rahaman Kayal
157 MetiaburuzAbdul Khaleque MollaVeer Bahadur SinghMonirul IslamMd. Mukhtar
158 Kolkata PortFirhad HakimRakesh SinghFaiyaz KhanAquib Gulzar
159 BhabanipurMamata BanerjeeSuvendu AdhikariShrijeeb BiswasPradip Prasad
160 RashbehariDebasish KumarSwapan DasguptaManas GhoshAshutosh Chatterjee
161 BallygungeSovandeb ChattopadhyayShatarupaAfreen BegumRohan Mitra
162 ChowrangeeNayna BandopadhyaySantosh PathakSanjay BasuManash Sarkar
163 EntallySandipan SahaPriyanka TibrewalAbdur RaufKashif Reza
164 BeleghataKunal GhoshPartha ChoudharyParamita RoyShahina Javed
165 JorasankoVijay UpadhayayVijay OjhaBharat Ram TiwariDeepak Singh
166 ShyampukurSashi PanjaPoornima ChakrabortyJhuma DasPurna Ghosh
167 ManiktalaShreya PandeyTapas RoyMousumi GhoshSuman Roy Chowdhury
168 Kashipur–BelgachhiaAtin GhoshRitesh TiwariRajinder GuptaTarak Pal
169 BallyKailash MishraSanjay SinghSankar MoitraPriyanka Choudhury
170 Howrah UttarGoutam ChowdhuriUmesh RaiGautam RoyOm Prakash Jaiswal
171 Howrah MadhyaArup RoyBiplab MondalImteaz AhmedAparna Bose
172 ShibpurRana ChatterjeeRudranil GhoshJagannath BhattacharyaShrabanti Singh
173 Howrah DakshinNandita ChowdhuryShyamal HatiAbhijit BandyopadhyyaDeepsikha Bhowmick
174 Sankrail (SC)Priya PaulBarnali DhaliSamir MalickBechu Ram Malik
175 PanchlaGulsan MullickRanjan Kumar PaulFarid MollaRahul Pandey
176 Uluberia PurbaRitabrata BanerjeeRudra Prosad BanerjeeAlam Deiyan Sheikh
177 Uluberia Uttar (SC)Bimal Kumar DasChiran BeraAshok DaluiKalyani Haldar
178 Uluberia DakshinPulak RoyMangalanand Puri MaharajAmirul Islam KhanIntaz Ali Shah
179 ShyampurNadebasi JanaHiran ChatterjeeAsit Baran SauSheikh Manjur Alam
180 BagnanArunava SenPremangshu RanaBhaskar RoySheikh Hafizur Rahaman
181 AmtaSukanta Kumar PaulAmit SamantaJoshimuddin MallickTapan Das
182 UdaynarayanpurSamir Kumar PanjaPrabhakar PanditShasthi MajiAsit Bakuly
183 JagatballavpurSubir ChatterjeeAnupam GhoshNazira KhatoonKoushik Roy
184 DomjurTapas MaityGobinda HazraDulu DasAloke Koley
185 UttarparaSirsanya BanerjeeDipanjan ChakrabortyMinakshi MukherjeeSubrata Mukherjee
186 SreerampurTanmay GhoshBhaskar BhattacharyaNabanita ChakrabortySubhankar Sarkar
187 ChampdaniArindam GuinDilip SinghChandranath BanerjeePritam Ghosh
188 SingurBecharam MannaArup Kumar DasDebasish Chatterjee (CPI-M)Barun Kumar Malik
189 ChandannagoreIndranil SenDipanjan GuhaManish PandaRatan Kumar Goldar
190 ChunchuraDebangshu BhattacharyaSubir NagSunil Saha (AIFB)Moinul Haque
191 Balagarh (SC)Ranjan DharaSumana SarkarBikash GoldarAshok Biswas
192 PanduaSamir ChakrabortyTushar Kumar MajumdarAmjad HossainSanatan Mandi
193 SaptagramBidesh Ranjan BoseSwaraj GhoshAnirban SarkarSougata Ghosh
194 ChanditalaSwati KhandokerDebasish MukherjeeAsif AliSheikh Abu Abbasuddin
195 JangiparaSnehasish ChakrabortyPrasenjit BagSudipta SarkarSubhashis Datta
196 HaripalKarabi MannaMadhumita GhoshSk Muzaffar AliSaif Azad
197 Dhanekhali (SC)Ashima PatraBarnali DasRuma AheriJyoti Kumari Das
198 TarakeswarRamendu SinharaySantu PanAbesh KhamruiBhabani Prasad Mondal
199 PursurahPartha HazariBiman GhoshSandip Kumar SamantaSheikh Habibur Rahaman
200 Arambagh (SC)Mita BagHemanta BagBithika PanditSushil Kumar Santra
201 Goghat (SC)Nirmal MajiPrashanta DigarMuktaram DhaureHaradhan Santra
202 KhanakulPalash RoySusanta GhoshSheikh Saddam HosseinPradip Kumar Kar
259 Khandaghosh (SC)Nabin Chandra BagGautam DharaRamjiban RoyArup Kumar Saha
260 Bardhaman DakshinKhokan DasMoumita BiswasSudipta GuptaGourab Samaddar
261 Raina (SC)Madira DaluiSubhash PatraSomnath MajhiAnik Saha
262 Jamalpur (SC)Bhootnath MallickArun HalderSamar HazraRajib Saha
263 MonteswarSiddiqullah ChowdhurySaikat PanjaAnupam GhoshJyotirmoy Mondal
264 Kalna (SC)Deboprasad BagSiddharth MajumdarSarmistha Nag SahaAmal Kumar Saha
265 MemariRasbihari HalderManav GuhaKrishanu BhadraPrabir Ganguly
266 Bardhaman Uttar (SC)Nisith Kumar MalikSanjay DasMamoni Mondal RoySandip Das
267 BhatarShantanu KonerSoumen KarfaHasina KhatoonDhurjati Bijoy Maji
268 Purbasthali DakshinSwapan DebnathPrankrishna TapadarZiadul SekhRabindranath Mondal
269 Purbasthali UttarVasundhara GoswamiGopal ChattopadhyayPradip SahaAmitava Bhattacharya
270 KatwaRabindranath ChatterjeeKrishna GhoshSanjib DasRanajit Chatterjee
271 KetugramSekh SahonawezAnadi GhoshQari Jakir HossainMd. Mofirul Kassem
272 MangalkotApurba ChowdhuryShishir GhoshMiraj AlamJagadish Dutta
273 Ausgram (SC)Shyama Prasanna LoharKalita MajiChanchal MajhiNisha Boral
274 Galsi (SC)Alok Kumar MajhiRaju PatraMonimala Das (CPI-M)Debasish Bisw