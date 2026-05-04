West Bengal Assembly Election 2026: Counting of votes for 293 out of 294 Assembly constituencies in West Bengal is underway, with early trends expected to set the tone for what is shaping up to be one of the most closely watched electoral contests in recent years.

The counting process began under tight security arrangements, with officials from the Election Commission of India overseeing the exercise across multiple counting centres in the state.

The Falta constituency, however, will not be part of today’s counting. The Election Commission ordered repolling in the seat on May 21 following allegations of electoral malpractices during the second phase of polling. Votes for Falta will now be counted on May 24.

High turnout, intense contest set the stage

West Bengal went to polls in two phases, recording a turnout of over 90% in both rounds — among the highest in the state’s electoral history. While 152 constituencies voted on April 23, the remaining 142 seats went to polls on April 29.

Repolling in select booths in Magrahat Paschim and Diamond Harbour was conducted on Saturday, with turnout remaining high at 87.6% and 86.11%, respectively, indicating sustained voter engagement till the final leg of the process.

The election has largely been seen as a direct contest between the ruling Trinamool Congress led by Mamata Banerjee and the Bharatiya Janata Party, which is aiming to form its first government in the state.

Key battles to watch as trends emerge

Several constituencies are being closely tracked as counting progresses, with high-profile candidates in the fray.

Bhabanipur has turned into one of the biggest battlegrounds, where Mamata Banerjee is up against BJP leader Suvendu Adhikari in a high-stakes contest. The seat, considered a Trinamool stronghold, carries both symbolic and political weight.

Nandigram, another politically significant constituency, is witnessing Suvendu Adhikari take on Trinamool candidate Pabitra Kar. The seat has remained in focus since the closely fought 2021 election and continues to be a prestige battle for both sides.

In Bhangar, a multi-cornered contest has made the outcome less predictable. Nawsad Siddique of the Indian Secular Front is seeking re-election against Saokat Molla (TMC), Mahabubul Islam (Congress), and Jayanta Gayen (BJP).

All eyes on results as trends unfold

With exit polls indicating a tight contest — and some even giving the BJP an edge — the final outcome remains uncertain. As counting progresses through multiple rounds, trends are expected to fluctuate before a clearer picture emerges later in the day.

Results from these key constituencies are likely to play a crucial role in determining whether the Trinamool Congress retains power or the BJP manages a historic breakthrough in the state.

Below is the table for all 294 constituencies and it will be updated in real time as results start coming in.