West Bengal Assembly Election 2026: Counting of votes for 293 out of 294 Assembly constituencies in West Bengal is underway, with early trends expected to set the tone for what is shaping up to be one of the most closely watched electoral contests in recent years.

The counting process began under tight security arrangements, with officials from the Election Commission of India overseeing the exercise across multiple counting centres in the state.

The Falta constituency, however, will not be part of today’s counting. The Election Commission ordered repolling in the seat on May 21 following allegations of electoral malpractices during the second phase of polling. Votes for Falta will now be counted on May 24.

High turnout, intense contest set the stage

West Bengal went to polls in two phases, recording a turnout of over 90% in both rounds — among the highest in the state’s electoral history. While 152 constituencies voted on April 23, the remaining 142 seats went to polls on April 29.

Repolling in select booths in Magrahat Paschim and Diamond Harbour was conducted on Saturday, with turnout remaining high at 87.6% and 86.11%, respectively, indicating sustained voter engagement till the final leg of the process.

The election has largely been seen as a direct contest between the ruling Trinamool Congress led by Mamata Banerjee and the Bharatiya Janata Party, which is aiming to form its first government in the state.

Key battles to watch as trends emerge

Several constituencies are being closely tracked as counting progresses, with high-profile candidates in the fray.

Bhabanipur has turned into one of the biggest battlegrounds, where Mamata Banerjee is up against BJP leader Suvendu Adhikari in a high-stakes contest. The seat, considered a Trinamool stronghold, carries both symbolic and political weight.

Nandigram, another politically significant constituency, is witnessing Suvendu Adhikari take on Trinamool candidate Pabitra Kar. The seat has remained in focus since the closely fought 2021 election and continues to be a prestige battle for both sides.

In Bhangar, a multi-cornered contest has made the outcome less predictable. Nawsad Siddique of the Indian Secular Front is seeking re-election against Saokat Molla (TMC), Mahabubul Islam (Congress), and Jayanta Gayen (BJP).

All eyes on results as trends unfold

With exit polls indicating a tight contest — and some even giving the BJP an edge — the final outcome remains uncertain. As counting progresses through multiple rounds, trends are expected to fluctuate before a clearer picture emerges later in the day.

Results from these key constituencies are likely to play a crucial role in determining whether the Trinamool Congress retains power or the BJP manages a historic breakthrough in the state.

Below is the table for all 294 constituencies and it will be updated in real time as results start coming in.

AC No.ConstituencyDistrictWinning Candidate
1MekliganjCooch Behar
2MathabhangaCooch Behar
3Cooch Behar UttarCooch Behar
4Cooch Behar DakshinCooch Behar
5SitalkuchiCooch Behar
6SitaiCooch Behar
7DinhataCooch Behar
8NatabariCooch Behar
9TufanganjCooch Behar
10KumargramAlipurduar
11KalchiniAlipurduar
12AlipurduarsAlipurduar
13FalakataAlipurduar
14MadarihatAlipurduar
15DhupguriJalpaiguri
16MaynaguriJalpaiguri
17JalpaiguriJalpaiguri
18RajganjJalpaiguri
19Dabgram-PhulbariJalpaiguri
20MalJalpaiguri
21NagrakataJalpaiguri
22KalimpongKalimpong
23DarjeelingDarjeeling
24KurseongDarjeeling
25Matigara-NaxalbariDarjeeling
26SiliguriDarjeeling
27PhansidewaDarjeeling
28ChopraUttar Dinajpur
29IslampurUttar Dinajpur
30GoalpokharUttar Dinajpur
31ChakuliaUttar Dinajpur
32KarandighiUttar Dinajpur
33HemtabadUttar Dinajpur
34KaliaganjUttar Dinajpur
35RaiganjUttar Dinajpur
36ItaharUttar Dinajpur
37KushmandiDakshin Dinajpur
38KumarganjDakshin Dinajpur
39BalurghatDakshin Dinajpur
40TapanDakshin Dinajpur
41GangarampurDakshin Dinajpur
42HarirampurDakshin Dinajpur
43HabibpurMalda
44GazoleMalda
45ChanchalMalda
46HarishchandrapurMalda
47MalatipurMalda
48RatuaMalda
49ManikchakMalda
50MaldahaMalda
51English BazarMalda
52MothabariMalda
53SujapurMalda
54BaisnabnagarMalda
55FarakkaMurshidabad
56SamserganjMurshidabad
57SutiMurshidabad
58JangipurMurshidabad
59RaghunathganjMurshidabad
60SagardighiMurshidabad
61LalgolaMurshidabad
62BhagabangolaMurshidabad
63RaninagarMurshidabad
64MurshidabadMurshidabad
65NabagramMurshidabad
66KhargramMurshidabad
67BurwanMurshidabad
68KandiMurshidabad
69BharatpurMurshidabad
70RejinagarMurshidabad
71BeldangaMurshidabad
72BaharampurMurshidabad
73HariharparaMurshidabad
74NaodaMurshidabad
75DomkalMurshidabad
76JalangiMurshidabad
77KarimpurNadia
78TehattaNadia
79PalashiparaNadia
80KaliganjNadia
81NakashiparaNadia
82ChapraNadia
83Krishnanagar UttarNadia
84NabadwipNadia
85Krishnanagar DakshinNadia
86SantipurNadia
87Ranaghat Uttar PaschimNadia
88KrishnaganjNadia
89Ranaghat Uttar PurbaNadia
90Ranaghat DakshinNadia
91ChakdahaNadia
92KalyaniNadia
93HaringhataNadia
94BagdahNorth 24 Parganas
95Bangaon UttarNorth 24 Parganas
96Bangaon DakshinNorth 24 Parganas
97GaighataNorth 24 Parganas
98SwarupnagarNorth 24 Parganas
99BaduriaNorth 24 Parganas
100HabraNorth 24 Parganas
101AshoknagarNorth 24 Parganas
102AmdangaNorth 24 Parganas
103BijpurNorth 24 Parganas
104NaihatiNorth 24 Parganas
105BhatparaNorth 24 Parganas
106JagatdalNorth 24 Parganas
107NoaparaNorth 24 Parganas
108BarrackporeNorth 24 Parganas
109KhardahaNorth 24 Parganas
110Dum Dum UttarNorth 24 Parganas
111PanihatiNorth 24 Parganas
112KamarhatiNorth 24 Parganas
113BaranagarNorth 24 Parganas
114Dum DumNorth 24 Parganas
115Rajarhat New TownNorth 24 Parganas
116BidhannagarNorth 24 Parganas
117Rajarhat GopalpurNorth 24 Parganas
118MadhyamgramNorth 24 Parganas
119BarasatNorth 24 Parganas
120DegangaNorth 24 Parganas
121HaroaNorth 24 Parganas
122MinakhanNorth 24 Parganas
123SandeshkhaliNorth 24 Parganas
124Basirhat DakshinNorth 24 Parganas
125Basirhat UttarNorth 24 Parganas
126HingalganjNorth 24 Parganas
127GosabaSouth 24 Parganas
128BasantiSouth 24 Parganas
129KultaliSouth 24 Parganas
130PatharpratimaSouth 24 Parganas
131KakdwipSouth 24 Parganas
132SagarSouth 24 Parganas
133KulpiSouth 24 Parganas
134RaidighiSouth 24 Parganas
135MandirbazarSouth 24 Parganas
136JaynagarSouth 24 Parganas
137Baruipur PurbaSouth 24 Parganas
138Canning PaschimSouth 24 Parganas
139Canning PurbaSouth 24 Parganas
140Baruipur PaschimSouth 24 Parganas
141Magrahat PurbaSouth 24 Parganas
142Magrahat PaschimSouth 24 Parganas
143Diamond HarbourSouth 24 Parganas
144FaltaSouth 24 Parganas
145SatgachiaSouth 24 Parganas
146BishnupurSouth 24 Parganas
147Sonarpur DakshinSouth 24 Parganas
148BhangarSouth 24 Parganas
149KasbaKolkata
150JadavpurKolkata
151Sonarpur UttarSouth 24 Parganas
152TollygungeKolkata
153Behala PurbaKolkata
154Behala PaschimKolkata
155MaheshtalaSouth 24 Parganas
156Budge BudgeSouth 24 Parganas
157MetiabruzKolkata
158Kolkata PortKolkata
159BhabanipurKolkata
160RashbehariKolkata
161BallygungeKolkata
162ChowrangeeKolkata
163EntallyKolkata
164BeleghataKolkata
165JorasankoKolkata
166ShyampukurKolkata
167ManiktalaKolkata
168Kashipur-BelgachiaKolkata
169BallyHowrah
170Howrah UttarHowrah
171Howrah MadhyaHowrah
172ShibpurHowrah
173Howrah DakshinHowrah
174SankrailHowrah
175PanchlaHowrah
176Uluberia PurbaHowrah
177Uluberia UttarHowrah
178Uluberia DakshinHowrah
179ShyampurHowrah
180BagnanHowrah
181AmtaHowrah
182UdaynarayanpurHowrah
183JagatballavpurHowrah
184DomjurHowrah
185UttarparaHooghly
186SreerampurHooghly
187ChampdaniHooghly
188SingurHooghly
189ChandannagarHooghly
190ChunchuraHooghly
191BalagarhHooghly
192PanduaHooghly
193SaptagramHooghly
194ChanditalaHooghly
195JangiparaHooghly
196HaripalHooghly
197DhanekhaliHooghly
198TarakeswarHooghly
199PursurahHooghly
200ArambagHooghly
201GoghatHooghly
202KhanakulHooghly
203TaldangraBankura
204BankuraBankura
205BarjoraBankura
206OndaBankura
207BishnupurBankura
208KatulpurBankura
209IndasBankura
210SonamukhiBankura
211SaltoraBankura
212ChhatnaBankura
213RanibandhBankura
214RaipurBankura
215BaghmundiPurulia
216BalarampurPurulia
217PuruliaPurulia
218ManbazarPurulia
219KashipurPurulia
220ParaPurulia
221RaghunathpurPurulia
222JoypurPurulia
223BandwanPurulia
224SabangPaschim Medinipur
225PinglaPaschim Medinipur
226KharagpurPaschim Medinipur
227DebraPaschim Medinipur
228DaspurPaschim Medinipur
229GhatalPaschim Medinipur
230ChandrakonaPaschim Medinipur
231GarbetaPaschim Medinipur
232KeshpurPaschim Medinipur
233Kharagpur SadarPaschim Medinipur
234NarayangarhPaschim Medinipur
235DantanPaschim Medinipur
236NayagramJhargram
237GopiballavpurJhargram
238JhargramJhargram
239BinpurJhargram
240BandelHooghly
241PandabeswarPaschim Bardhaman
242Durgapur PurbaPaschim Bardhaman
243Durgapur PaschimPaschim Bardhaman
244RaniganjPaschim Bardhaman
245JamuriaPaschim Bardhaman
246Asansol DakshinPaschim Bardhaman
247Asansol UttarPaschim Bardhaman
248KultiPaschim Bardhaman
249BarabaniPaschim Bardhaman
250AusgramPurba Bardhaman
251GalsiPurba Bardhaman
252JamalpurPurba Bardhaman
253MonteswarPurba Bardhaman
254KalnaPurba Bardhaman
255MemariPurba Bardhaman
256Purbasthali DakshinPurba Bardhaman
257Purbasthali UttarPurba Bardhaman
258KatwaPurba Bardhaman
259KetugramPurba Bardhaman
260MangalkotPurba Bardhaman
261Bardhaman DakshinPurba Bardhaman
262Bardhaman UttarPurba Bardhaman
263RainaPurba Bardhaman
264KhandaghoshPurba Bardhaman
265DubrajpurBirbhum
266SuriBirbhum
267BolpurBirbhum
268NanoorBirbhum
269LabhpurBirbhum
270SainthiaBirbhum
271MayureswarBirbhum
272RampurhatBirbhum
273HansanBirbhum
274NalhatiBirbhum
275MuraraiBirbhum
276PandabeswarPaschim Bardhaman
277Durgapur PurbaPaschim Bardhaman
278Durgapur PaschimPaschim Bardhaman
279RaniganjPaschim Bardhaman
280JamuriaPaschim Bardhaman
281Asansol DakshinPaschim Bardhaman
282Asansol UttarPaschim Bardhaman
283KultiPaschim Bardhaman
284BarabaniPaschim Bardhaman
285DubrajpurBirbhum
286SuriBirbhum
287BolpurBirbhum
288NanoorBirbhum
289LabhpurBirbhum
290SainthiaBirbhum
291MayureswarBirbhum
292RampurhatBirbhum
293NalhatiBirbhum
294MuraraiBirbhum