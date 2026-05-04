West Bengal Election Results 2026 TMC Winners List: The counting of votes for the West Bengal Assembly elections is underway. West Bengal voted in two phases and recorded an unprecedented turnout of over 90% in each. While 152 of the 294 seats went to polls on April 23, the remaining 142 constituencies voted on April 29.
Women voters outpaced men, with a turnout of 93.24 per cent compared to 91.74 per cent among male voters. The final results will decide which party forms the government in the state.
Chief Minister Mamata Banerjee, contesting from Bhabanipur, remains one of the most closely tracked candidates as counting progresses. In Kolkata and surrounding regions, senior TMC leaders such as Firhad Hakim (Kolkata Port), Sovandeb Chattopadhyay (Ballygunge), and Chandrima Bhattacharya (Dum Dum Uttar) are among the prominent names in focus.
Exit polls show mixed picture as counting progresses
Exit poll projections have shown a divided picture in West Bengal. Most surveys have given the BJP a lead over the ruling Trinamool Congress (TMC), while the Left Front has largely been projected to remain marginal with single-digit seats in most estimates.
However, one pollster, Peoples Pulse, projected a TMC majority under Chief Minister Mamata Banerjee, estimating 177–187 seats for the party, 95–110 for the BJP, and a negligible presence for the Left and Congress.
Other agencies have projected tighter contests. Matrize estimated BJP at 146–161 seats and TMC at 125–140. Poll Diary projected BJP ahead with 142–171 seats, while TMC was placed at 95–110. P-Marq also gave BJP a lead with 150–175 seats against TMC’s 118–138.
Chanakya Strategies projected 150–160 seats for the BJP and 130–140 for TMC, while Praja Poll gave the highest estimate for BJP at 178–208 seats, with TMC at 85–110.
As counting continues, the final outcome remains closely watched, with trends expected to become clearer through the day.
The TMC list will be updated as and when results start coming in.
|AC No
|Constituency
|Name of Candidate
|Status
|1
|Mekliganj (SC)
|Paresh Chandra Adhikary
|2
|Mathabhanga (SC)
|Sablu Barman
|3
|Coochbehar Uttar (SC)
|Partha Pratim Roy
|4
|Coochbehar Dakshin
|Avijit De Bhowmick (Hippy)
|5
|Sitalkuchi (SC)
|Harihar Das
|6
|Sitai (SC)
|Sangita Roy Basunia
|7
|Dinhata
|Udayan Guha
|8
|Natabari
|Sailen Barma
|9
|Tufanganj
|Shib Sankar Paul
|10
|Kumargram (ST)
|Rajeev Tirkey
|11
|Kalchini (ST)
|Birendra Bara
|12
|Alipurduar
|Suman Kanjilal
|13
|Falakata (SC)
|Subhash Chandra Roy
|14
|Madarihat (ST)
|Jayprakash Toppo
|15
|Dhupguri (SC)
|Dr Nirmal Chandra Roy
|16
|Maynaguri (SC)
|Ram Mohan Roy
|17
|Jalpaiguri (SC)
|Krishna Das
|18
|Rajganj (SC)
|Swapna Barman
|19
|Dabgram-Phulbari
|Ranjan Shil Sharma
|20
|Mal (ST)
|Bulu Chik Baraik
|21
|Nagrakata (ST)
|Sanjay Kujur
|22
|Kalimpong
|*********
|23
|Darjeeling
|*********
|24
|Kurseong
|*********
|25
|Matigara-Naxalbari (SC)
|Sankar Malakar
|26
|Siliguri
|Goutam Deb
|27
|Phansidewa (ST)
|Reena Toppo Ekka
|28
|Chopra
|Hamidul Rahaman
|29
|Islampur
|Kanaia Lal Aggarwal
|30
|Goalpokhar
|Md. Ghulam Rabbani
|31
|Chakulia
|Minhajul Arfin Azad
|32
|Karandighi
|Gautam Paul
|33
|Hemtabad (SC)
|Satyajit Barman
|34
|Kaliaganj (SC)
|Nitai Baishya
|35
|Raiganj
|Krishna Kalyani
|36
|Itahar
|Mosaraf Hussain
|37
|Kushmandi (SC)
|Rekha Roy
|38
|Kumarganj
|Toraf Hossain Mondal
|39
|Balurghat
|Arpita Ghosh
|40
|Tapan (ST)
|Chintamoni Biha
|41
|Gangarampur (SC)
|Goutam Das
|42
|Harirampur
|Biplab Mitra
|43
|Habibpur (ST)
|Amal Kisku
|44
|Gazole (SC)
|Prasenjit Das
|45
|Chanchal
|Prasun Banerjee
|46
|Harishchandrapur
|Md. Matebur Rahman
|47
|Malatipur
|Abdur Rahim Boxi
|48
|Ratua
|Samar Mukherjee
|49
|Manikchak
|Kabita Mandal
|50
|Maldaha (SC)
|Lipika Barman Ghosh
|51
|English Bazar
|Asis Kundu
|52
|Mothabari
|Md. Najrul Islam
|53
|Sujapur
|Sabina Yeasmin
|54
|Baisnabnagar
|Chandana Sarkar
|55
|Farakka
|Amirul Islam
|56
|Samserganj
|Nur Alam
|57
|Suti
|Emani Biswas
|58
|Jangipur
|Jakir Hossain
|59
|Raghunathganj
|Janab Akhruzzaman
|60
|Sagardighi
|Bayron Biswas
|61
|Lalgola
|Dr. Abdul Aziz
|62
|Bhagawangola
|Reyat Hussain Sarkar
|63
|Raninagar
|Soumik Hussain
|64
|Murshidabad
|Shaoni Singha Roy
|65
|Nabagram (SC)
|Pranab Chandra Das
|66
|Khargram (SC)
|Ashish Marjit
|67
|Burwan (SC)
|Pratima Rajak
|68
|Kandi
|Apurba Sarkar (David)
|69
|Bharatpur
|Mustafizur Rahaman (Sumon)
|70
|Rejinagar
|Ataur Rahman
|71
|Beldanga
|Rabiul Alam Chowdhury
|72
|Baharampur
|Naru Gopal Mukherjee
|73
|Hariharpara
|Niamot Seikh
|74
|Naoda
|Shahina Mumtaz
|75
|Domkal
|Humayun Kabir (Ex IPS)
|76
|Jalangi
|Babar Ali
|77
|Karimpur
|Soham Chakraborty
|78
|Tehatta
|Dilip Poddar
|79
|Palashipara
|Rukbanur Rahman
|80
|Kaliganj
|Alifa Ahmed
|81
|Nakashipara
|Kallol Kha
|82
|Chapra
|Jeber Sekh
|83
|Krishnanagar Uttar
|Avinabha Bhattacharya
|84
|Nabadwip
|Pundarikakshya Saha
|85
|Krishnanagar Dakshin
|Ujjwal Biswas
|86
|Santipur
|Braja Kishore Goswami
|87
|Ranaghat Uttar Paschim
|Tapas Ghosh
|88
|Krishnaganj (SC)
|Samir Kumar Poddar
|89
|Ranaghat Uttar Purba (SC)
|Barnali Dey Roy
|90
|Ranaghat Dakshin (SC)
|Dr. Sougata Kumar Burman
|91
|Chakdaha
|Subhankar Singha (Jishu)
|92
|Kalyani (SC)
|Dr. Atindra Nath Mondal
|93
|Haringhata (SC)
|Dr. Rajib Biswas
|94
|Bagdah (SC)
|Madhuparna Thakur
|95
|Bangaon Uttar (SC)
|Biswajit Das
|96
|Bangaon Dakshin (SC)
|Rituparna Addhya
|97
|Gaighata (SC)
|Narottam Biswas
|98
|Swarupnagar (SC)
|Bina Mondal
|99
|Baduria
|Burhanul Mokaddin (Liton)
|100
|Habra
|Jyotipriya Mallick (Balu)
|101
|Ashoknagar
|Narayan Goswami
|102
|Amdanga
|Peerzada Kasem Siddiqui
|103
|Bijpur
|Subodh Adhikary
|104
|Naihati
|Sanat Dey
|105
|Bhatpara
|Amit Gupta
|106
|Jagatdal
|Somenath Shyam Ichini
|107
|Noapara
|Trinankur Bhattacharya
|108
|Barrackpore
|Raju Chakrabarty (Raj)
|109
|Khardaha
|Devdeep Purohit
|110
|Dum Dum Uttar
|Chandrima Bhattacharya
|111
|Panihati
|Tirthankar Ghosh (Puchi)
|112
|Kamarhati
|Madan Mitra
|113
|Baranagar
|Sayantika Banerjee
|114
|Dum Dum
|Bratya Basu
|115
|Rajarhat Newtown
|Tapash Chatterjee
|116
|Bidhannagar
|Sujit Bose
|117
|Rajarhat Gopalpur
|Aditi Munshi
|118
|Madhyamgram
|Rathin Ghosh
|119
|Barasat
|Sabyasachi Dutta
|120
|Deganga
|Anisur Rahaman (Bidesh)
|121
|Haroa
|Md. Mufti Abdul Matin (Matin Saheb)
|122
|Minakhan (SC)
|Usha Rani Mondal
|123
|Sandeshkhali (ST)
|Jharna Sardar
|124
|Basirhat Dakshin
|Surajit Mitra (Badal)
|125
|Basirhat Uttar
|Md Tauseef Rehman
|126
|Hingalganj (SC)
|Ananda Sarkar
|127
|Gosaba (SC)
|Subrata Mondal
|128
|Basanti (SC)
|Nilima Bishal Mistry
|129
|Kultali (SC)
|Ganesh Chandra Mondal
|130
|Patharpratima
|Samir Kumar Jana
|131
|Kakdwip
|Manturam Pakhira
|132
|Sagar
|Bankim Chandra Hazra
|133
|Kulpi
|Barnali Dhara
|134
|Raidighi
|Tapas Mondal
|135
|Mandirbazar (SC)
|Joydeb Halder
|136
|Jaynagar (SC)
|Biswanath Das
|137
|Baruipur Purba (SC)
|Bivas Sardar
|138
|Canning Paschim (SC)
|Paresh Ram Das
|139
|Canning Purba
|Md. Baharul Islam
|140
|Baruipur Paschim
|Biman Banerjee
|141
|Magrahat Purba (SC)
|Sharmistha Purkait
|142
|Magrahat Paschim
|Shamim Ahmed
|143
|Diamond Harbour
|Pannalal Halder
|144
|Falta
|Jahangir Khan
|145
|Satgachia
|Somashree Betal
|146
|Bishnupur (SC)
|Dilip Mondal
|147
|Sonarpur Dakshin
|Arundhuti Maitra (Lovely)
|148
|Bhangar
|Saokat Molla
|149
|Kasba
|Javed Ahmed Khan
|150
|Jadavpur
|Debabrata Majumdar
|151
|Sonarpur Uttar
|Firdousi Begum
|152
|Tollyganj
|Aroop Biswas
|153
|Behala Purba
|Subhasish Chakraborty
|154
|Behala Paschim
|Ratna Chatterjee
|155
|Maheshtala
|Subhasis Das
|156
|Budge Budge
|Ashok Kumar Deb
|157
|Metiabruz
|Abdul Khaleque Molla
|158
|Kolkata Port
|Firhad Hakim
|159
|Bhabanipur
|Mamata Banerjee
|160
|Rashbehari
|Debasish Kumar
|161
|Ballygunge
|Sovandeb Chattopadhyay
|162
|Chowrangee
|Nayna Bandopadhyay
|163
|Entally
|Sandipan Saha
|164
|Beleghata
|Kunal Ghosh
|165
|Jorasanko
|Vijay Upadhayay
|166
|Shyampukur
|Dr. Shashi Panja
|167
|Maniktala
|Shrreya Pandey
|168
|Kashipur Belgachhia
|Atin Ghosh
|169
|Bally
|Kailash Mishra
|170
|Howrah Uttar
|Goutam Chowdhury
|171
|Howrah Madhya
|Arup Roy
|172
|Shibpur
|Dr Rana Chatterjee
|173
|Howrah Dakshin
|Nandita Choudhary
|174
|Sankrail (SC)
|Priya Paul
|175
|Panchla
|Gulshan Mullick
|176
|Uluberia Purba
|Ritabrata Banerjee
|177
|Uluberia Uttar (SC)
|Bimal Kumar Das
|178
|Uluberia Dakshin
|Pulak Roy
|179
|Shyampur
|Nadebasi Jana
|180
|Bagnan
|Arunava Sen
|181
|Amta
|Sukanta Paul
|182
|Udaynarayanpur
|Samir Kumar Panja
|183
|Jagatballavpur
|Subir Chatterjee
|184
|Domjur
|Tapas Maity
|185
|Uttarpara
|Sirsanya Bandopadhyay
|186
|Sreerampur
|Tanmoy Ghosh
|187
|Champdani
|Arindam Guin
|188
|Singur
|Becharam Manna
|189
|Chandannagar
|Indranil Sen
|190
|Chunchura
|Debangshu Bhattacharya
|191
|Balagarh (SC)
|Ranjan Dhara
|192
|Pandua
|Samir Chakraborty (Bua)
|193
|Saptagram
|Bidesh Bose
|194
|Chanditala
|Swati Khandoker
|195
|Jangipara
|Snehasis Chakraborty
|196
|Haripal
|Dr. Karabi Manna
|197
|Dhanekhali (SC)
|Asima Patra
|198
|Tarakeswar
|Ramendu Singha Roy
|199
|Pursurah
|Partha Hazari
|200
|Arambag (SC)
|Mita Bag
|201
|Goghat (SC)
|Dr. Nirmal Maji
|202
|Khanakul
|Palash Roy
|203
|Tamluk
|Dipendra Narayan Roy
|204
|Panskura Purba
|Asim Kumar Maji
|205
|Panskura Paschim
|Siraj Khan
|206
|Moyna
|Chandan Mondal
|207
|Nandakumar
|Sukumar Dey
|208
|Mahisadal
|Tilak Kumar Chakraborty
|209
|Haldia (SC)
|Tapasi Mandal
|210
|Nandigram
|Pabitra Kar
|211
|Chandipur
|Uttam Barik
|212
|Patashpur
|Pijus Kanti Panda
|213
|Kanthi Uttar
|Debasis Bhunia (Lalu)
|214
|Bhagabanpur
|Manab Kumar Porua
|215
|Khejuri (SC)
|Rabin Chandra Mandal
|216
|Kanthi Dakshin
|Tarun Kr Jana
|217
|Ramnagar
|Akhil Giri
|218
|Egra
|Tarun Maity
|219
|Dantan
|Manik Maity
|223
|Keshiary (ST)
|Ramjiban Mandi
|224
|Kharagpur Sadar
|Pradip Sarkar
|225
|Narayangarh
|Pratibha Rani Maity
|226
|Sabang
|Manas Ranjan Bhunia
|227
|Pingla
|Ajit Maity
|228
|Kharagpur Paschim
|Dinen Roy
|229
|Debra
|Rajib Banerjee
|230
|Daspur
|Asis Hudait
|231
|Ghatal (SC)
|Shyamali Sardar
|232
|Chandrakona (SC)
|Surjya Kanta Doloi
|233
|Garbeta
|Uttara Singha (Hazra)
|234
|Salboni
|Srikanta Mahata
|235
|Keshpur (SC)
|Seuli Saha
|236
|Medinipur
|Sujoy Hazra
|220
|Nayagram (ST)
|Dulal Murmu
|221
|Gopiballavpur
|Ajit Mahata
|222
|Jhargram
|Mangal Soren
|237
|Binpur (ST)
|Birbaha Hansda
|238
|Bandwan (ST)
|Rajib Lochan Saren
|239
|Balarampur
|Shantiram Mahato
|240
|Baghmundi
|Sushanta Mahato
|241
|Joypur
|Arjun Mahato
|242
|Purulia
|Sujoy Banerjee
|243
|Manbazar (ST)
|Sandhya Rani Tudu
|244
|Kashipur
|Soumen Beltharia
|245
|Para (SC)
|Manik Bauri
|246
|Raghunathpur (SC)
|Hazari Bauri
|247
|Saltora (SC)
|Uttam Bauri
|248
|Chhatna
|Swapan Kumar Mandal
|249
|Ranibandh (ST)
|Dr. Tanushree Hansda
|250
|Raipur (ST)
|Thakur Moni Soren
|251
|Taldangra
|Falguni Singhababu
|252
|Bankura
|Dr. Anup Mondal
|253
|Barjora
|Goutam Mishra (Shyam)
|254
|Onda
|Subrata Dutta (Gope)
|255
|Bishnupur
|Tanmoy Ghosh
|256
|Katulpur (SC)
|Harakali Pratihar
|257
|Indas (SC)
|Shyamali Roy Bagdi
|258
|Sonamukhi (SC)
|Dr Kallol Saha
|259
|Khandaghosh (SC)
|Nabin Chandra Bag
|260
|Bardhaman Dakshin
|Khokon Das
|261
|Raina (SC)
|Mandira Dalui
|262
|Jamalpur (SC)
|Bhootnath Mallick
|263
|Monteswar
|Siddiqullah Chowdhury
|264
|Kalna (SC)
|Deboprasad Bag
|265
|Memari
|Rasbihari Halder
|266
|Bardhaman Uttar (SC)
|Nisith Kumar Malik
|267
|Bhatar
|Shantanu Koner
|268
|Purbasthali Dakshin
|Swapan Debnath
|269
|Purbasthali Uttar
|Vasundhara Goswami
|270
|Katwa
|Rabindranath Chatterjee
|271
|Ketugram
|Sekh Sahonawez
|272
|Mangalkot
|Apurba Chowdhury (Achal)
|273
|Ausgram (SC)
|Shyamaprasanna Lohar
|274
|Galsi (SC)
|Alok Kumar Majhi
|275
|Pandabeswar
|Narendranath Chakraborty
|276
|Durgapur Purba
|Pradip Mazumdar
|277
|Durgapur Paschim
|Kavi Dutta
|278
|Raniganj
|Kalobaran Mondal
|279
|Jamuria
|Hareram Singh
|280
|Asansol Dakshin
|Tapas Banerjee
|281
|Asansol Uttar
|Moloy Ghatak
|282
|Kulti
|Abhijit Ghatak
|283
|Barabani
|Bidhan Upadhyay
|284
|Dubrajpur (SC)
|Chandra Naresh Bauri
|285
|Suri
|Ujjal Chatterjee
|286
|Bolpur
|Chandranath Sinha
|287
|Nanoor (SC)
|Bidhan Chandra Majhi
|288
|Labpur
|Abhijit Sinha (Rana)
|289
|Sainthia (SC)
|Nilabati Saha
|290
|Mayureswar
|Abhijit Roy
|291
|Rampurhat
|Asish Banerjee
|292
|Hansan
|Fayezul Haque (Kajal Sk)
|293
|Nalhati
|Rajendra Prasad Singh
|294
|Murarai
|Mosarraf Hossain