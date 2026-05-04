West Bengal Election Results 2026 TMC Winners List: The counting of votes for the West Bengal Assembly elections is underway. West Bengal voted in two phases and recorded an unprecedented turnout of over 90% in each. While 152 of the 294 seats went to polls on April 23, the remaining 142 constituencies voted on April 29.

Women voters outpaced men, with a turnout of 93.24 per cent compared to 91.74 per cent among male voters. The final results will decide which party forms the government in the state.

Chief Minister Mamata Banerjee, contesting from Bhabanipur, remains one of the most closely tracked candidates as counting progresses. In Kolkata and surrounding regions, senior TMC leaders such as Firhad Hakim (Kolkata Port), Sovandeb Chattopadhyay (Ballygunge), and Chandrima Bhattacharya (Dum Dum Uttar) are among the prominent names in focus.

Exit polls show mixed picture as counting progresses

Exit poll projections have shown a divided picture in West Bengal. Most surveys have given the BJP a lead over the ruling Trinamool Congress (TMC), while the Left Front has largely been projected to remain marginal with single-digit seats in most estimates.

However, one pollster, Peoples Pulse, projected a TMC majority under Chief Minister Mamata Banerjee, estimating 177–187 seats for the party, 95–110 for the BJP, and a negligible presence for the Left and Congress.

Other agencies have projected tighter contests. Matrize estimated BJP at 146–161 seats and TMC at 125–140. Poll Diary projected BJP ahead with 142–171 seats, while TMC was placed at 95–110. P-Marq also gave BJP a lead with 150–175 seats against TMC’s 118–138.

Chanakya Strategies projected 150–160 seats for the BJP and 130–140 for TMC, while Praja Poll gave the highest estimate for BJP at 178–208 seats, with TMC at 85–110.

As counting continues, the final outcome remains closely watched, with trends expected to become clearer through the day.

The TMC list will be updated as and when results start coming in.