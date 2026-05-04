West Bengal Election Results 2026 TMC Winners List: The counting of votes for the West Bengal Assembly elections is underway. West Bengal voted in two phases and recorded an unprecedented turnout of over 90% in each. While 152 of the 294 seats went to polls on April 23, the remaining 142 constituencies voted on April 29.

Women voters outpaced men, with a turnout of 93.24 per cent compared to 91.74 per cent among male voters. The final results will decide which party forms the government in the state.

Chief Minister Mamata Banerjee, contesting from Bhabanipur, remains one of the most closely tracked candidates as counting progresses. In Kolkata and surrounding regions, senior TMC leaders such as Firhad Hakim (Kolkata Port), Sovandeb Chattopadhyay (Ballygunge), and Chandrima Bhattacharya (Dum Dum Uttar) are among the prominent names in focus.

Exit polls show mixed picture as counting progresses

Exit poll projections have shown a divided picture in West Bengal. Most surveys have given the BJP a lead over the ruling Trinamool Congress (TMC), while the Left Front has largely been projected to remain marginal with single-digit seats in most estimates.

However, one pollster, Peoples Pulse, projected a TMC majority under Chief Minister Mamata Banerjee, estimating 177–187 seats for the party, 95–110 for the BJP, and a negligible presence for the Left and Congress.

Other agencies have projected tighter contests. Matrize estimated BJP at 146–161 seats and TMC at 125–140. Poll Diary projected BJP ahead with 142–171 seats, while TMC was placed at 95–110. P-Marq also gave BJP a lead with 150–175 seats against TMC’s 118–138.

Chanakya Strategies projected 150–160 seats for the BJP and 130–140 for TMC, while Praja Poll gave the highest estimate for BJP at 178–208 seats, with TMC at 85–110.

As counting continues, the final outcome remains closely watched, with trends expected to become clearer through the day.

The TMC list will be updated as and when results start coming in.

AC NoConstituencyName of CandidateStatus
1Mekliganj (SC)Paresh Chandra Adhikary
2Mathabhanga (SC)Sablu Barman
3Coochbehar Uttar (SC)Partha Pratim Roy
4Coochbehar DakshinAvijit De Bhowmick (Hippy)
5Sitalkuchi (SC)Harihar Das
6Sitai (SC)Sangita Roy Basunia
7DinhataUdayan Guha
8NatabariSailen Barma
9TufanganjShib Sankar Paul
10Kumargram (ST)Rajeev Tirkey
11Kalchini (ST)Birendra Bara
12AlipurduarSuman Kanjilal
13Falakata (SC)Subhash Chandra Roy
14Madarihat (ST)Jayprakash Toppo
15Dhupguri (SC)Dr Nirmal Chandra Roy
16Maynaguri (SC)Ram Mohan Roy
17Jalpaiguri (SC)Krishna Das
18Rajganj (SC)Swapna Barman
19Dabgram-PhulbariRanjan Shil Sharma
20Mal (ST)Bulu Chik Baraik
21Nagrakata (ST)Sanjay Kujur
22Kalimpong*********
23Darjeeling*********
24Kurseong*********
25Matigara-Naxalbari (SC)Sankar Malakar
26SiliguriGoutam Deb
27Phansidewa (ST)Reena Toppo Ekka
28ChopraHamidul Rahaman
29IslampurKanaia Lal Aggarwal
30GoalpokharMd. Ghulam Rabbani
31ChakuliaMinhajul Arfin Azad
32KarandighiGautam Paul
33Hemtabad (SC)Satyajit Barman
34Kaliaganj (SC)Nitai Baishya
35RaiganjKrishna Kalyani
36ItaharMosaraf Hussain
37Kushmandi (SC)Rekha Roy
38KumarganjToraf Hossain Mondal
39BalurghatArpita Ghosh
40Tapan (ST)Chintamoni Biha
41Gangarampur (SC)Goutam Das
42HarirampurBiplab Mitra
43Habibpur (ST)Amal Kisku
44Gazole (SC)Prasenjit Das
45ChanchalPrasun Banerjee
46HarishchandrapurMd. Matebur Rahman
47MalatipurAbdur Rahim Boxi
48RatuaSamar Mukherjee
49ManikchakKabita Mandal
50Maldaha (SC)Lipika Barman Ghosh
51English BazarAsis Kundu
52MothabariMd. Najrul Islam
53SujapurSabina Yeasmin
54BaisnabnagarChandana Sarkar
55FarakkaAmirul Islam
56SamserganjNur Alam
57SutiEmani Biswas
58JangipurJakir Hossain
59RaghunathganjJanab Akhruzzaman
60SagardighiBayron Biswas
61LalgolaDr. Abdul Aziz
62BhagawangolaReyat Hussain Sarkar
63RaninagarSoumik Hussain
64MurshidabadShaoni Singha Roy
65Nabagram (SC)Pranab Chandra Das
66Khargram (SC)Ashish Marjit
67Burwan (SC)Pratima Rajak
68KandiApurba Sarkar (David)
69BharatpurMustafizur Rahaman (Sumon)
70RejinagarAtaur Rahman
71BeldangaRabiul Alam Chowdhury
72BaharampurNaru Gopal Mukherjee
73HariharparaNiamot Seikh
74NaodaShahina Mumtaz
75DomkalHumayun Kabir (Ex IPS)
76JalangiBabar Ali
77KarimpurSoham Chakraborty
78TehattaDilip Poddar
79PalashiparaRukbanur Rahman
80KaliganjAlifa Ahmed
81NakashiparaKallol Kha
82ChapraJeber Sekh
83Krishnanagar UttarAvinabha Bhattacharya
84NabadwipPundarikakshya Saha
85Krishnanagar DakshinUjjwal Biswas
86SantipurBraja Kishore Goswami
87Ranaghat Uttar PaschimTapas Ghosh
88Krishnaganj (SC)Samir Kumar Poddar
89Ranaghat Uttar Purba (SC)Barnali Dey Roy
90Ranaghat Dakshin (SC)Dr. Sougata Kumar Burman
91ChakdahaSubhankar Singha (Jishu)
92Kalyani (SC)Dr. Atindra Nath Mondal
93Haringhata (SC)Dr. Rajib Biswas
94Bagdah (SC)Madhuparna Thakur
95Bangaon Uttar (SC)Biswajit Das
96Bangaon Dakshin (SC)Rituparna Addhya
97Gaighata (SC)Narottam Biswas
98Swarupnagar (SC)Bina Mondal
99BaduriaBurhanul Mokaddin (Liton)
100HabraJyotipriya Mallick (Balu)
101AshoknagarNarayan Goswami
102AmdangaPeerzada Kasem Siddiqui
103BijpurSubodh Adhikary
104NaihatiSanat Dey
105BhatparaAmit Gupta
106JagatdalSomenath Shyam Ichini
107NoaparaTrinankur Bhattacharya
108BarrackporeRaju Chakrabarty (Raj)
109KhardahaDevdeep Purohit
110Dum Dum UttarChandrima Bhattacharya
111PanihatiTirthankar Ghosh (Puchi)
112KamarhatiMadan Mitra
113BaranagarSayantika Banerjee
114Dum DumBratya Basu
115Rajarhat NewtownTapash Chatterjee
116BidhannagarSujit Bose
117Rajarhat GopalpurAditi Munshi
118MadhyamgramRathin Ghosh
119BarasatSabyasachi Dutta
120DegangaAnisur Rahaman (Bidesh)
121HaroaMd. Mufti Abdul Matin (Matin Saheb)
122Minakhan (SC)Usha Rani Mondal
123Sandeshkhali (ST)Jharna Sardar
124Basirhat DakshinSurajit Mitra (Badal)
125Basirhat UttarMd Tauseef Rehman
126Hingalganj (SC)Ananda Sarkar
127Gosaba (SC)Subrata Mondal
128Basanti (SC)Nilima Bishal Mistry
129Kultali (SC)Ganesh Chandra Mondal
130PatharpratimaSamir Kumar Jana
131KakdwipManturam Pakhira
132SagarBankim Chandra Hazra
133KulpiBarnali Dhara
134RaidighiTapas Mondal
135Mandirbazar (SC)Joydeb Halder
136Jaynagar (SC)Biswanath Das
137Baruipur Purba (SC)Bivas Sardar
138Canning Paschim (SC)Paresh Ram Das
139Canning PurbaMd. Baharul Islam
140Baruipur PaschimBiman Banerjee
141Magrahat Purba (SC)Sharmistha Purkait
142Magrahat PaschimShamim Ahmed
143Diamond HarbourPannalal Halder
144FaltaJahangir Khan
145SatgachiaSomashree Betal
146Bishnupur (SC)Dilip Mondal
147Sonarpur DakshinArundhuti Maitra (Lovely)
148BhangarSaokat Molla
149KasbaJaved Ahmed Khan
150JadavpurDebabrata Majumdar
151Sonarpur UttarFirdousi Begum
152TollyganjAroop Biswas
153Behala PurbaSubhasish Chakraborty
154Behala PaschimRatna Chatterjee
155MaheshtalaSubhasis Das
156Budge BudgeAshok Kumar Deb
157MetiabruzAbdul Khaleque Molla
158Kolkata PortFirhad Hakim
159BhabanipurMamata Banerjee
160RashbehariDebasish Kumar
161BallygungeSovandeb Chattopadhyay
162ChowrangeeNayna Bandopadhyay
163EntallySandipan Saha
164BeleghataKunal Ghosh
165JorasankoVijay Upadhayay
166ShyampukurDr. Shashi Panja
167ManiktalaShrreya Pandey
168Kashipur BelgachhiaAtin Ghosh
169BallyKailash Mishra
170Howrah UttarGoutam Chowdhury
171Howrah MadhyaArup Roy
172ShibpurDr Rana Chatterjee
173Howrah DakshinNandita Choudhary
174Sankrail (SC)Priya Paul
175PanchlaGulshan Mullick
176Uluberia PurbaRitabrata Banerjee
177Uluberia Uttar (SC)Bimal Kumar Das
178Uluberia DakshinPulak Roy
179ShyampurNadebasi Jana
180BagnanArunava Sen
181AmtaSukanta Paul
182UdaynarayanpurSamir Kumar Panja
183JagatballavpurSubir Chatterjee
184DomjurTapas Maity
185UttarparaSirsanya Bandopadhyay
186SreerampurTanmoy Ghosh
187ChampdaniArindam Guin
188SingurBecharam Manna
189ChandannagarIndranil Sen
190ChunchuraDebangshu Bhattacharya
191Balagarh (SC)Ranjan Dhara
192PanduaSamir Chakraborty (Bua)
193SaptagramBidesh Bose
194ChanditalaSwati Khandoker
195JangiparaSnehasis Chakraborty
196HaripalDr. Karabi Manna
197Dhanekhali (SC)Asima Patra
198TarakeswarRamendu Singha Roy
199PursurahPartha Hazari
200Arambag (SC)Mita Bag
201Goghat (SC)Dr. Nirmal Maji
202KhanakulPalash Roy
203TamlukDipendra Narayan Roy
204Panskura PurbaAsim Kumar Maji
205Panskura PaschimSiraj Khan
206MoynaChandan Mondal
207NandakumarSukumar Dey
208MahisadalTilak Kumar Chakraborty
209Haldia (SC)Tapasi Mandal
210NandigramPabitra Kar
211ChandipurUttam Barik
212PatashpurPijus Kanti Panda
213Kanthi UttarDebasis Bhunia (Lalu)
214BhagabanpurManab Kumar Porua
215Khejuri (SC)Rabin Chandra Mandal
216Kanthi DakshinTarun Kr Jana
217RamnagarAkhil Giri
218EgraTarun Maity
219DantanManik Maity
223Keshiary (ST)Ramjiban Mandi
224Kharagpur SadarPradip Sarkar
225NarayangarhPratibha Rani Maity
226SabangManas Ranjan Bhunia
227PinglaAjit Maity
228Kharagpur PaschimDinen Roy
229DebraRajib Banerjee
230DaspurAsis Hudait
231Ghatal (SC)Shyamali Sardar
232Chandrakona (SC)Surjya Kanta Doloi
233GarbetaUttara Singha (Hazra)
234SalboniSrikanta Mahata
235Keshpur (SC)Seuli Saha
236MedinipurSujoy Hazra
220Nayagram (ST)Dulal Murmu
221GopiballavpurAjit Mahata
222JhargramMangal Soren
237Binpur (ST)Birbaha Hansda
238Bandwan (ST)Rajib Lochan Saren
239BalarampurShantiram Mahato
240BaghmundiSushanta Mahato
241JoypurArjun Mahato
242PuruliaSujoy Banerjee
243Manbazar (ST)Sandhya Rani Tudu
244KashipurSoumen Beltharia
245Para (SC)Manik Bauri
246Raghunathpur (SC)Hazari Bauri
247Saltora (SC)Uttam Bauri
248ChhatnaSwapan Kumar Mandal
249Ranibandh (ST)Dr. Tanushree Hansda
250Raipur (ST)Thakur Moni Soren
251TaldangraFalguni Singhababu
252BankuraDr. Anup Mondal
253BarjoraGoutam Mishra (Shyam)
254OndaSubrata Dutta (Gope)
255BishnupurTanmoy Ghosh
256Katulpur (SC)Harakali Pratihar
257Indas (SC)Shyamali Roy Bagdi
258Sonamukhi (SC)Dr Kallol Saha
259Khandaghosh (SC)Nabin Chandra Bag
260Bardhaman DakshinKhokon Das
261Raina (SC)Mandira Dalui
262Jamalpur (SC)Bhootnath Mallick
263MonteswarSiddiqullah Chowdhury
264Kalna (SC)Deboprasad Bag
265MemariRasbihari Halder
266Bardhaman Uttar (SC)Nisith Kumar Malik
267BhatarShantanu Koner
268Purbasthali DakshinSwapan Debnath
269Purbasthali UttarVasundhara Goswami
270KatwaRabindranath Chatterjee
271KetugramSekh Sahonawez
272MangalkotApurba Chowdhury (Achal)
273Ausgram (SC)Shyamaprasanna Lohar
274Galsi (SC)Alok Kumar Majhi
275PandabeswarNarendranath Chakraborty
276Durgapur PurbaPradip Mazumdar
277Durgapur PaschimKavi Dutta
278RaniganjKalobaran Mondal
279JamuriaHareram Singh
280Asansol DakshinTapas Banerjee
281Asansol UttarMoloy Ghatak
282KultiAbhijit Ghatak
283BarabaniBidhan Upadhyay
284Dubrajpur (SC)Chandra Naresh Bauri
285SuriUjjal Chatterjee
286BolpurChandranath Sinha
287Nanoor (SC)Bidhan Chandra Majhi
288LabpurAbhijit Sinha (Rana)
289Sainthia (SC)Nilabati Saha
290MayureswarAbhijit Roy
291RampurhatAsish Banerjee
292HansanFayezul Haque (Kajal Sk)
293NalhatiRajendra Prasad Singh
294MuraraiMosarraf Hossain