West Bengal Election Results 2026 BJP Winners List: Counting of votes for the West Bengal Assembly elections 2026 is underway amid tight security arrangements, with early trends beginning to emerge from across the state. Officials said the process started in the morning and will continue through multiple rounds before a clear picture of the results is available.

The electoral contest has witnessed intense campaigning and high voter turnout, with the Bharatiya Janata Party (BJP), Trinamool Congress (TMC), the Indian National Congress, and Left parties locked in a multi-cornered fight. While early leads have started coming in, officials cautioned that trends may shift as counting progresses and more rounds are completed.

High-Profile Seats See Close Contests

Several constituencies are witnessing keen battles as early leads fluctuate. Nandigram remains one of the most closely watched seats, with senior BJP leader Suvendu Adhikari in the fray. Bhabanipur has also drawn significant attention, where Suvendu Adhikari is contesting against Mamata Banerjee, making it a high-stakes contest for both sides.

Urban constituencies in Kolkata, including Ballygunge, Rashbehari and Kolkata Port, are seeing competitive contests, reflecting attempts by opposition parties to expand their presence in areas traditionally dominated by the ruling party. Early trends from industrial regions like Asansol and Durgapur are also being closely tracked.

Focus on North Bengal and Jangalmahal

North Bengal districts such as Cooch Behar, Jalpaiguri and Alipurduar are crucial for all parties, particularly the BJP, which has historically performed strongly in the region. Early trends from these constituencies are expected to play a key role in shaping the overall outcome.

The Jangalmahal region, comprising parts of Purulia, Bankura and Paschim Medinipur, is another key battleground. Known for its tribal population and history of political shifts, the region often plays a decisive role in state elections. Parties have focused heavily on welfare delivery and grassroots mobilisation here.

Election officials have urged patience, noting that postal ballots and successive counting rounds could influence the trends significantly. A definitive picture of winners will emerge only after the completion of counting and official confirmation by the Election Commission of India.

The BJP list will be updated as and when results start coming in.

S.NoConstituencyBJP CandidateStatus
1Mekliganj (SC)Dadhiram Roy
2Mathabhanga (SC)Nisith Pramanik
3Coochbehar Uttar (SC)Sukumar Roy
4Coochbehar DakshinRathindra Bose
5Sitalkuchi (SC)Savitri Barman
6Sitai (SC)Ashutosh Barma
7DinhataAjay Roy
8NatabariGirija Shankar Ray
9TufanganjMalati Rava Roy
10Kumargram (ST)Manoj Kumar Oraon
11Kalchini (ST)Bishal Lama
12AlipurduarParitosh Das
13Falakata (SC)Deepak Barman
14Madarihat (ST)Lakshman Limbu
15Dhupguri (SC)Naresh Chandra Roy
16Maynaguri (SC)Kaushik Roy
17Jalpaiguri (SC)Ananta Deb Adhikary
18Rajganj (SC)Dinesh Sarkar
19Dabgram-PhulbariSikha Chatterjee
20Mal (ST)Sukra Munda
21Nagrakata (ST)Puna Bhengra
22KalimpongBharat Chetri
23DarjeelingNoman Rai
24KurseongSonam Lama
25Matigara-Naxalbari (SC)Anandamay Barman
26SiliguriDr. Shankar Ghosh
27Phansidewa (ST)Durga Murmu
28ChopraShankar Adhikari
29IslampurChitrajit Roy
30GoalpokharSarjit Biswas
31ChakuliaManoj Jain
32KarandighiAdv. Biraj Biswas
33Hemtabad (SC)Haripada Barman
34Kaliaganj (SC)Utpal Maharaj
35RaiganjKaushik Chowdhury
36ItaharSabita Barman
37Kushmandi (SC)Tapas Chandra Roy
38KumarganjSuvendu Sarkar
39BalurghatBidyut Roy
40Tapan (ST)Budhrai Tudu
41Gangarampur (SC)Satyendra Nath Rai
42HarirampurDebabrata Majumder
43Habibpur (ST)Joyel Murmu
44Gazole (SC)Chinmoy Deb Barman
45ChanchalRatan Das
46HarischandrapurRatan Das
47MalatipurAshish Das
48RatuaAbhishek Singhania
49ManikchakGaur Chandra Mandal
50Maldaha (SC)Gopal Chandra Saha
51English BazarAmlan Bhaduri
52MothabariNibaran Ghosh
53SujapurAbhiraj Chaudhary
54BaisnabnagarRaju Karmakar
55FarakkaSunil Chowdhury
56SamsherganjShashthi Charan Ghosh
57SutiMahabir Ghosh
58JangipurAdv. Chitto Mukherjee
59RaghunathganjSurjit Poddar
60SagardighiTapas Chakraborty
61LalgolaAmar Kumar Das
62BhagabangolaBhaskar Sarkar
63RaninagarRana Pratap Singh Roy
64MurshidabadGouri Sankar Ghosh
65Nabagram (SC)Dilip Saha
66Khargram (SC)Mitali Mal
67Burwan (SC)Sukhen Kumar Bagdi
68KandiGargi Das Ghosh
69BharatpurAnamika Ghosh
70RejinagarBapan Ghosh
71BeldangaBharat Kumar Jhawar
72BaharampurSubrata Maitra
73HariharparaTanmoy Biswas
74NaodaRana Mandal
75DomkalNanda Dulal Pal
76JalangiNaba Kumar Sarkar
77TamlukDr Hare Krishna Bera
78Panskura PurbaSubrata Maity
79Panskura PaschimSintu Senapati
80MoynaAshok Dinda
81NandakumarNirmal Khanra
82MahisadalSubhash Panja
83Haldia (SC)Pradip Kumar Bijoli
84NandigramSuvendu Adhikari
85ChandipurPijush Kanti Das
86PatashpurTapan Maity
87Kanthi UttarSumita Sinha
88BhagabanpurSantanu Pramanik
89Khejuri (SC)Subrata Paik
90Kanthi DakshinArup Kumar Das
91RamnagarChandra Sekhar Mondal
92EgraDibendu Adhikari
93DantanAjit Kumar Jana
94Nayagram (ST)Amiya Kisku
95GopiballavpurRajesh Mahto
96JhargramLakshmikant Sahu
97Keshiary (ST)Bhadra Hembrem
98Kharagpur SadarDilip Ghosh
99NarayangarhRama Prasad Giri
100SabangAmal Panda
101PinglaSwagata Manna
102KharagpurTapan Bhuya
103DebraShubhashish Om
104DaspurTapan Dutta
105Ghatal (SC)Sital Kapat
106Chandrakona (SC)Sukanta Dolui
107GarbetaPradeep Lodha
108SalboniBiman Mahto
109Keshpur (SC)Suvendu Samanta
110MedinipurDr. Sankar Guchhait
111Binpur (ST)Dr. Pranat Tudu
112Bandwan (ST)Labsen Baske
113BalarampurJaladhar Mahto
114BaghmundiRahidas Mahato
115JoypurBiswajit Mahato
116PuruliaSudip Kumar Mukherjee
117Manbazar (ST)Moyna Murmu
118KashipurKamalkanta Hansda
119Para (SC)Nadiar Chand Bauri
120Raghunathpur (SC)Mamoni Bauri
121Saltora (SC)Chandana Bauri
122ChhatnaSatyanarayan Mukhopadhyay
123Ranibandh (ST)Kshudiram Tudu
124Raipur (ST)Kshetra Mohan Hansda
125TaldangraSouvik Patra
126BankuraNiladri Shekhar Dana
127BarjoraBilleshwar Singha
128OndaAmarnath Shakha
129BishnupurShukla Chatterjee
130Katulpur (SC)Laxmikanta Majumdar
131Indas (SC)Nirmal Kumar Dhara
132Sonamukhi (SC)Dibakar Gharami
133PandabeswarJitendra Kumar Tewari
134Durgapur PurbaChandra Shekhar Banerjee
135Durgapur PaschimLakshman Chandra Ghorui
136RaniganjAdv. Partho Ghosh
137JamuriaDr. Bijan Mukherjee
138Asansol DakshinAgnimitra Paul
139Asansol UttarKrishnendu Mukherjee
140KultiAjay Kumar Poddar
141Barabani
142Dubrajpur (SC)Anup Kumar Saha
143SuriJagannath Chattopadhyay
144BolpurDilip Kumar Ghosh
145Nanoor (SC)Khokan Das
146LabpurDebasis Ojha
147Sainthia (SC)Krishna Kant Saha
148MayureswarDudh Kumar Mondal
149RampurhatDhruba Saha
150HansanNikhil Banerjee
151NalhatiAnil Singh
152MuraraiRinki Ghosh
153KarimpurSamarendranath Ghosh
154TehattaSubrata Kabiraj
155PalashiparaAnima Dutta
156KaliganjBapan Ghosh
157NakashiparaShantanu Dey
158ChapraSaikat Sarkar
159Krishnanagar UttarTaraknath Chatterjee
160NabadwipShruti Shekhar Goswami
161Krishnanagar DakshinSadhan Ghosh
162SantipurSwapan Das
163Ranaghat Uttar PaschimParthasarathi Chatterjee
164Krishnaganj (SC)Sukanta Biswas
165Ranaghat Uttar Purba (SC)Ashim Biswas
166Ranaghat Dakshin (SC)Ashim Kumar Biswas
167ChakdahaBankim Chandra Ghosh
168Kalyani (SC)Anupam Biswas
169Haringhata (SC)Ashim Kumar Sarkar
170Bagda (SC)Soma Thakur
171Bangaon Uttar (SC)Ashok Kirtania
172Bangaon Dakshin (SC)Swapan Majumder
173Gaighata (SC)Subrata Thakur
174Swarupnagar (SC)Tarak Saha
175BaduriaSukriti Sarkar
176HabraDebdas Mondal
177AshoknagarSomoy Hira
178AmdangaArindam Dey
179BijpurSudipta Das
180NaihatiSumitro Chatterjee
181BhatparaPawan Singh
182JagatdalRajesh Kumar
183NoaparaArjun Singh
184BarrackpurKoustav Bagchi
185KhardahaKalyan Chakraborty
186Dum Dum UttarSourav Sikdar
187PanihatiRatna Debnath
188KamarhatiArup Choudhury
189BaranagarSajal Ghosh
190Dum DumArijit Bakshi
191Rajarhat New TownPiyush Kanodia
192BidhannagarSharadwat Mukhopadhyay
193Rajarhat GopalpurTarunjyoti Tiwari
194MadhyamgramAnindya Banerjee
195BarasatShankar Chatterjee
196DegangaTarun Kanti Ghosh
197HaroaBhaskar Mondal
198Minakhan (SC)Rudrendra Patra
199Sandeshkhali (ST)Sanat Sardar
200Basirhat DakshinDr Suraj Banerjee
201Basirhat UttarNarayan Chandra Mondal
202Hingalganj (SC)Rekha Patra
203Gosaba (SC)Bikarno Naskar
204Basanti (SC)Bikash Sardar
205Kultali (SC)Madhabi Mahalder
206PatharpratimaAsit Kumar Halder
207KakdwipDipankar Jana
208SagarSumanta Mondal
209KulpiAbni Naskar
210RaidighiPalash Rana
211Mandirbazar (SC)Mallika Paik
212Jaynagar (SC)Alok Halder
213Baruipur Purba (SC)Tumpa Sardar
214Canning Paschim (SC)Prashant Bayen
215Canning PurbaAshim Sapui
216Baruipur PaschimBiswajit Paul
217Magrahat Purba (SC)Uttam Kumar Banik
218Magrahat PaschimGour Sundar Ghosh
219Diamond HarbourDipak Kumar Halder
220FaltaDebangshu Panda
221SatgachhiaAgniswar Naskar
222Bishnupur (SC)Viswajit Khan
223Sonarpur DakshinRoopa Ganguly
224BhangarJayanta Gayen
225KasbaSandeep Banerjee
226JadavpurSarbori Mukherjee
227Sonarpur UttarDebashish Dhar
228TollygungePapiya Adhikari
229Behala PurbaSunil Maharaj
230Behala PaschimDr. Indranil Khan
231MaheshtalaTamanath Bhowmik
232Budge BudgeTarun Kumar Adak
233MetiaburuzVeer Bahadur Singh
234Kolkata PortRakesh Singh
235BhabanipurSuvendu Adhikari
236RashbehariSwapan Dasgupta
237BallygungeShatarupa
238ChowrangeeSantosh Pathak
239EntallyPriyanka Tibrewal
240BeleghataPartha Choudhary
241JorasankoVijay Ojha
242ShyampukurPoornima Chakraborty
243ManiktalaTapas Roy
244Kashipur–BelgachhiaRitesh Tiwari
245BallySanjay Singh
246Howrah UttarUmesh Rai
247Howrah MadhyaBiplab Mondal
248ShibpurRudranil Ghosh
249Howrah DakshinShyamal Hati
250Sankrail (SC)Barnali Dhali
251PanchlaRanjan Kumar Paul
252Uluberia PurbaRudra Prosad Banerjee
253Uluberia Uttar (SC)Chiran Bera
254Uluberia DakshinMangalanand Puri Maharaj
255ShyampurHiran Chatterjee
256BagnanPremangshu Rana
257AmtaAmit Samanta
258UdaynarayanpurPrabhakar Pandit
259JagatballavpurAnupam Ghosh
260DomjurGobinda Hazra
261UttarparaDipanjan Chakraborty
262SreerampurBhaskar Bhattacharya
263ChampdaniDilip Singh
264SingurArup Kumar Das
265ChandannagarDipanjan Guha
266ChunchuraSubir Nag
267Balagarh (SC)Sumana Sarkar
268PanduaTushar Kumar Majumdar
269SaptagramSwaraj Ghosh
270ChanditalaDebasish Mukherjee
271JangiparaPrasenjit Bag
272HaripalMadhumita Ghosh
273Dhanekhali (SC)Barnali Das
274TarakeswarSantu Pan
275PursurahBiman Ghosh
276Arambagh (SC)Hemanta Bag
277Goghat (SC)Prashanta Digar
278KhanakulSusanta Ghosh
279Khandaghosh (SC)Gautam Dhara
280Bardhaman DakshinMoumita Biswas
281Raina (SC)Subhash Patra
282Jamalpur (SC)Arun Halder
283MonteswarSaikat Panja
284Kalna (SC)Siddharth Majumdar
285MemariManav Guha
286Bardhaman Uttar (SC)Sanjay Das
287BhatarSoumen Karfa
288Purbasthali DakshinPrankrishna Tapadar
289Purbasthali UttarGopal Chattopadhyay
290KatwaKrishna Ghosh
291KetugramAnadi Ghosh
292MangalkotShishir Ghosh
293Ausgram (SC)Kalita Maji
294Galsi (SC)Raju Patra