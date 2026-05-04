West Bengal Election Results 2026 BJP Winners List: Counting of votes for the West Bengal Assembly elections 2026 is underway amid tight security arrangements, with early trends beginning to emerge from across the state. Officials said the process started in the morning and will continue through multiple rounds before a clear picture of the results is available.
The electoral contest has witnessed intense campaigning and high voter turnout, with the Bharatiya Janata Party (BJP), Trinamool Congress (TMC), the Indian National Congress, and Left parties locked in a multi-cornered fight. While early leads have started coming in, officials cautioned that trends may shift as counting progresses and more rounds are completed.
High-Profile Seats See Close Contests
Several constituencies are witnessing keen battles as early leads fluctuate. Nandigram remains one of the most closely watched seats, with senior BJP leader Suvendu Adhikari in the fray. Bhabanipur has also drawn significant attention, where Suvendu Adhikari is contesting against Mamata Banerjee, making it a high-stakes contest for both sides.
Urban constituencies in Kolkata, including Ballygunge, Rashbehari and Kolkata Port, are seeing competitive contests, reflecting attempts by opposition parties to expand their presence in areas traditionally dominated by the ruling party. Early trends from industrial regions like Asansol and Durgapur are also being closely tracked.
Focus on North Bengal and Jangalmahal
North Bengal districts such as Cooch Behar, Jalpaiguri and Alipurduar are crucial for all parties, particularly the BJP, which has historically performed strongly in the region. Early trends from these constituencies are expected to play a key role in shaping the overall outcome.
The Jangalmahal region, comprising parts of Purulia, Bankura and Paschim Medinipur, is another key battleground. Known for its tribal population and history of political shifts, the region often plays a decisive role in state elections. Parties have focused heavily on welfare delivery and grassroots mobilisation here.
Election officials have urged patience, noting that postal ballots and successive counting rounds could influence the trends significantly. A definitive picture of winners will emerge only after the completion of counting and official confirmation by the Election Commission of India.
The BJP list will be updated as and when results start coming in.
|S.No
|Constituency
|BJP Candidate
|Status
|1
|Mekliganj (SC)
|Dadhiram Roy
|2
|Mathabhanga (SC)
|Nisith Pramanik
|3
|Coochbehar Uttar (SC)
|Sukumar Roy
|4
|Coochbehar Dakshin
|Rathindra Bose
|5
|Sitalkuchi (SC)
|Savitri Barman
|6
|Sitai (SC)
|Ashutosh Barma
|7
|Dinhata
|Ajay Roy
|8
|Natabari
|Girija Shankar Ray
|9
|Tufanganj
|Malati Rava Roy
|10
|Kumargram (ST)
|Manoj Kumar Oraon
|11
|Kalchini (ST)
|Bishal Lama
|12
|Alipurduar
|Paritosh Das
|13
|Falakata (SC)
|Deepak Barman
|14
|Madarihat (ST)
|Lakshman Limbu
|15
|Dhupguri (SC)
|Naresh Chandra Roy
|16
|Maynaguri (SC)
|Kaushik Roy
|17
|Jalpaiguri (SC)
|Ananta Deb Adhikary
|18
|Rajganj (SC)
|Dinesh Sarkar
|19
|Dabgram-Phulbari
|Sikha Chatterjee
|20
|Mal (ST)
|Sukra Munda
|21
|Nagrakata (ST)
|Puna Bhengra
|22
|Kalimpong
|Bharat Chetri
|23
|Darjeeling
|Noman Rai
|24
|Kurseong
|Sonam Lama
|25
|Matigara-Naxalbari (SC)
|Anandamay Barman
|26
|Siliguri
|Dr. Shankar Ghosh
|27
|Phansidewa (ST)
|Durga Murmu
|28
|Chopra
|Shankar Adhikari
|29
|Islampur
|Chitrajit Roy
|30
|Goalpokhar
|Sarjit Biswas
|31
|Chakulia
|Manoj Jain
|32
|Karandighi
|Adv. Biraj Biswas
|33
|Hemtabad (SC)
|Haripada Barman
|34
|Kaliaganj (SC)
|Utpal Maharaj
|35
|Raiganj
|Kaushik Chowdhury
|36
|Itahar
|Sabita Barman
|37
|Kushmandi (SC)
|Tapas Chandra Roy
|38
|Kumarganj
|Suvendu Sarkar
|39
|Balurghat
|Bidyut Roy
|40
|Tapan (ST)
|Budhrai Tudu
|41
|Gangarampur (SC)
|Satyendra Nath Rai
|42
|Harirampur
|Debabrata Majumder
|43
|Habibpur (ST)
|Joyel Murmu
|44
|Gazole (SC)
|Chinmoy Deb Barman
|45
|Chanchal
|Ratan Das
|46
|Harischandrapur
|Ratan Das
|47
|Malatipur
|Ashish Das
|48
|Ratua
|Abhishek Singhania
|49
|Manikchak
|Gaur Chandra Mandal
|50
|Maldaha (SC)
|Gopal Chandra Saha
|51
|English Bazar
|Amlan Bhaduri
|52
|Mothabari
|Nibaran Ghosh
|53
|Sujapur
|Abhiraj Chaudhary
|54
|Baisnabnagar
|Raju Karmakar
|55
|Farakka
|Sunil Chowdhury
|56
|Samsherganj
|Shashthi Charan Ghosh
|57
|Suti
|Mahabir Ghosh
|58
|Jangipur
|Adv. Chitto Mukherjee
|59
|Raghunathganj
|Surjit Poddar
|60
|Sagardighi
|Tapas Chakraborty
|61
|Lalgola
|Amar Kumar Das
|62
|Bhagabangola
|Bhaskar Sarkar
|63
|Raninagar
|Rana Pratap Singh Roy
|64
|Murshidabad
|Gouri Sankar Ghosh
|65
|Nabagram (SC)
|Dilip Saha
|66
|Khargram (SC)
|Mitali Mal
|67
|Burwan (SC)
|Sukhen Kumar Bagdi
|68
|Kandi
|Gargi Das Ghosh
|69
|Bharatpur
|Anamika Ghosh
|70
|Rejinagar
|Bapan Ghosh
|71
|Beldanga
|Bharat Kumar Jhawar
|72
|Baharampur
|Subrata Maitra
|73
|Hariharpara
|Tanmoy Biswas
|74
|Naoda
|Rana Mandal
|75
|Domkal
|Nanda Dulal Pal
|76
|Jalangi
|Naba Kumar Sarkar
|77
|Tamluk
|Dr Hare Krishna Bera
|78
|Panskura Purba
|Subrata Maity
|79
|Panskura Paschim
|Sintu Senapati
|80
|Moyna
|Ashok Dinda
|81
|Nandakumar
|Nirmal Khanra
|82
|Mahisadal
|Subhash Panja
|83
|Haldia (SC)
|Pradip Kumar Bijoli
|84
|Nandigram
|Suvendu Adhikari
|85
|Chandipur
|Pijush Kanti Das
|86
|Patashpur
|Tapan Maity
|87
|Kanthi Uttar
|Sumita Sinha
|88
|Bhagabanpur
|Santanu Pramanik
|89
|Khejuri (SC)
|Subrata Paik
|90
|Kanthi Dakshin
|Arup Kumar Das
|91
|Ramnagar
|Chandra Sekhar Mondal
|92
|Egra
|Dibendu Adhikari
|93
|Dantan
|Ajit Kumar Jana
|94
|Nayagram (ST)
|Amiya Kisku
|95
|Gopiballavpur
|Rajesh Mahto
|96
|Jhargram
|Lakshmikant Sahu
|97
|Keshiary (ST)
|Bhadra Hembrem
|98
|Kharagpur Sadar
|Dilip Ghosh
|99
|Narayangarh
|Rama Prasad Giri
|100
|Sabang
|Amal Panda
|101
|Pingla
|Swagata Manna
|102
|Kharagpur
|Tapan Bhuya
|103
|Debra
|Shubhashish Om
|104
|Daspur
|Tapan Dutta
|105
|Ghatal (SC)
|Sital Kapat
|106
|Chandrakona (SC)
|Sukanta Dolui
|107
|Garbeta
|Pradeep Lodha
|108
|Salboni
|Biman Mahto
|109
|Keshpur (SC)
|Suvendu Samanta
|110
|Medinipur
|Dr. Sankar Guchhait
|111
|Binpur (ST)
|Dr. Pranat Tudu
|112
|Bandwan (ST)
|Labsen Baske
|113
|Balarampur
|Jaladhar Mahto
|114
|Baghmundi
|Rahidas Mahato
|115
|Joypur
|Biswajit Mahato
|116
|Purulia
|Sudip Kumar Mukherjee
|117
|Manbazar (ST)
|Moyna Murmu
|118
|Kashipur
|Kamalkanta Hansda
|119
|Para (SC)
|Nadiar Chand Bauri
|120
|Raghunathpur (SC)
|Mamoni Bauri
|121
|Saltora (SC)
|Chandana Bauri
|122
|Chhatna
|Satyanarayan Mukhopadhyay
|123
|Ranibandh (ST)
|Kshudiram Tudu
|124
|Raipur (ST)
|Kshetra Mohan Hansda
|125
|Taldangra
|Souvik Patra
|126
|Bankura
|Niladri Shekhar Dana
|127
|Barjora
|Billeshwar Singha
|128
|Onda
|Amarnath Shakha
|129
|Bishnupur
|Shukla Chatterjee
|130
|Katulpur (SC)
|Laxmikanta Majumdar
|131
|Indas (SC)
|Nirmal Kumar Dhara
|132
|Sonamukhi (SC)
|Dibakar Gharami
|133
|Pandabeswar
|Jitendra Kumar Tewari
|134
|Durgapur Purba
|Chandra Shekhar Banerjee
|135
|Durgapur Paschim
|Lakshman Chandra Ghorui
|136
|Raniganj
|Adv. Partho Ghosh
|137
|Jamuria
|Dr. Bijan Mukherjee
|138
|Asansol Dakshin
|Agnimitra Paul
|139
|Asansol Uttar
|Krishnendu Mukherjee
|140
|Kulti
|Ajay Kumar Poddar
|141
|Barabani
|—
|142
|Dubrajpur (SC)
|Anup Kumar Saha
|143
|Suri
|Jagannath Chattopadhyay
|144
|Bolpur
|Dilip Kumar Ghosh
|145
|Nanoor (SC)
|Khokan Das
|146
|Labpur
|Debasis Ojha
|147
|Sainthia (SC)
|Krishna Kant Saha
|148
|Mayureswar
|Dudh Kumar Mondal
|149
|Rampurhat
|Dhruba Saha
|150
|Hansan
|Nikhil Banerjee
|151
|Nalhati
|Anil Singh
|152
|Murarai
|Rinki Ghosh
|153
|Karimpur
|Samarendranath Ghosh
|154
|Tehatta
|Subrata Kabiraj
|155
|Palashipara
|Anima Dutta
|156
|Kaliganj
|Bapan Ghosh
|157
|Nakashipara
|Shantanu Dey
|158
|Chapra
|Saikat Sarkar
|159
|Krishnanagar Uttar
|Taraknath Chatterjee
|160
|Nabadwip
|Shruti Shekhar Goswami
|161
|Krishnanagar Dakshin
|Sadhan Ghosh
|162
|Santipur
|Swapan Das
|163
|Ranaghat Uttar Paschim
|Parthasarathi Chatterjee
|164
|Krishnaganj (SC)
|Sukanta Biswas
|165
|Ranaghat Uttar Purba (SC)
|Ashim Biswas
|166
|Ranaghat Dakshin (SC)
|Ashim Kumar Biswas
|167
|Chakdaha
|Bankim Chandra Ghosh
|168
|Kalyani (SC)
|Anupam Biswas
|169
|Haringhata (SC)
|Ashim Kumar Sarkar
|170
|Bagda (SC)
|Soma Thakur
|171
|Bangaon Uttar (SC)
|Ashok Kirtania
|172
|Bangaon Dakshin (SC)
|Swapan Majumder
|173
|Gaighata (SC)
|Subrata Thakur
|174
|Swarupnagar (SC)
|Tarak Saha
|175
|Baduria
|Sukriti Sarkar
|176
|Habra
|Debdas Mondal
|177
|Ashoknagar
|Somoy Hira
|178
|Amdanga
|Arindam Dey
|179
|Bijpur
|Sudipta Das
|180
|Naihati
|Sumitro Chatterjee
|181
|Bhatpara
|Pawan Singh
|182
|Jagatdal
|Rajesh Kumar
|183
|Noapara
|Arjun Singh
|184
|Barrackpur
|Koustav Bagchi
|185
|Khardaha
|Kalyan Chakraborty
|186
|Dum Dum Uttar
|Sourav Sikdar
|187
|Panihati
|Ratna Debnath
|188
|Kamarhati
|Arup Choudhury
|189
|Baranagar
|Sajal Ghosh
|190
|Dum Dum
|Arijit Bakshi
|191
|Rajarhat New Town
|Piyush Kanodia
|192
|Bidhannagar
|Sharadwat Mukhopadhyay
|193
|Rajarhat Gopalpur
|Tarunjyoti Tiwari
|194
|Madhyamgram
|Anindya Banerjee
|195
|Barasat
|Shankar Chatterjee
|196
|Deganga
|Tarun Kanti Ghosh
|197
|Haroa
|Bhaskar Mondal
|198
|Minakhan (SC)
|Rudrendra Patra
|199
|Sandeshkhali (ST)
|Sanat Sardar
|200
|Basirhat Dakshin
|Dr Suraj Banerjee
|201
|Basirhat Uttar
|Narayan Chandra Mondal
|202
|Hingalganj (SC)
|Rekha Patra
|203
|Gosaba (SC)
|Bikarno Naskar
|204
|Basanti (SC)
|Bikash Sardar
|205
|Kultali (SC)
|Madhabi Mahalder
|206
|Patharpratima
|Asit Kumar Halder
|207
|Kakdwip
|Dipankar Jana
|208
|Sagar
|Sumanta Mondal
|209
|Kulpi
|Abni Naskar
|210
|Raidighi
|Palash Rana
|211
|Mandirbazar (SC)
|Mallika Paik
|212
|Jaynagar (SC)
|Alok Halder
|213
|Baruipur Purba (SC)
|Tumpa Sardar
|214
|Canning Paschim (SC)
|Prashant Bayen
|215
|Canning Purba
|Ashim Sapui
|216
|Baruipur Paschim
|Biswajit Paul
|217
|Magrahat Purba (SC)
|Uttam Kumar Banik
|218
|Magrahat Paschim
|Gour Sundar Ghosh
|219
|Diamond Harbour
|Dipak Kumar Halder
|220
|Falta
|Debangshu Panda
|221
|Satgachhia
|Agniswar Naskar
|222
|Bishnupur (SC)
|Viswajit Khan
|223
|Sonarpur Dakshin
|Roopa Ganguly
|224
|Bhangar
|Jayanta Gayen
|225
|Kasba
|Sandeep Banerjee
|226
|Jadavpur
|Sarbori Mukherjee
|227
|Sonarpur Uttar
|Debashish Dhar
|228
|Tollygunge
|Papiya Adhikari
|229
|Behala Purba
|Sunil Maharaj
|230
|Behala Paschim
|Dr. Indranil Khan
|231
|Maheshtala
|Tamanath Bhowmik
|232
|Budge Budge
|Tarun Kumar Adak
|233
|Metiaburuz
|Veer Bahadur Singh
|234
|Kolkata Port
|Rakesh Singh
|235
|Bhabanipur
|Suvendu Adhikari
|236
|Rashbehari
|Swapan Dasgupta
|237
|Ballygunge
|Shatarupa
|238
|Chowrangee
|Santosh Pathak
|239
|Entally
|Priyanka Tibrewal
|240
|Beleghata
|Partha Choudhary
|241
|Jorasanko
|Vijay Ojha
|242
|Shyampukur
|Poornima Chakraborty
|243
|Maniktala
|Tapas Roy
|244
|Kashipur–Belgachhia
|Ritesh Tiwari
|245
|Bally
|Sanjay Singh
|246
|Howrah Uttar
|Umesh Rai
|247
|Howrah Madhya
|Biplab Mondal
|248
|Shibpur
|Rudranil Ghosh
|249
|Howrah Dakshin
|Shyamal Hati
|250
|Sankrail (SC)
|Barnali Dhali
|251
|Panchla
|Ranjan Kumar Paul
|252
|Uluberia Purba
|Rudra Prosad Banerjee
|253
|Uluberia Uttar (SC)
|Chiran Bera
|254
|Uluberia Dakshin
|Mangalanand Puri Maharaj
|255
|Shyampur
|Hiran Chatterjee
|256
|Bagnan
|Premangshu Rana
|257
|Amta
|Amit Samanta
|258
|Udaynarayanpur
|Prabhakar Pandit
|259
|Jagatballavpur
|Anupam Ghosh
|260
|Domjur
|Gobinda Hazra
|261
|Uttarpara
|Dipanjan Chakraborty
|262
|Sreerampur
|Bhaskar Bhattacharya
|263
|Champdani
|Dilip Singh
|264
|Singur
|Arup Kumar Das
|265
|Chandannagar
|Dipanjan Guha
|266
|Chunchura
|Subir Nag
|267
|Balagarh (SC)
|Sumana Sarkar
|268
|Pandua
|Tushar Kumar Majumdar
|269
|Saptagram
|Swaraj Ghosh
|270
|Chanditala
|Debasish Mukherjee
|271
|Jangipara
|Prasenjit Bag
|272
|Haripal
|Madhumita Ghosh
|273
|Dhanekhali (SC)
|Barnali Das
|274
|Tarakeswar
|Santu Pan
|275
|Pursurah
|Biman Ghosh
|276
|Arambagh (SC)
|Hemanta Bag
|277
|Goghat (SC)
|Prashanta Digar
|278
|Khanakul
|Susanta Ghosh
|279
|Khandaghosh (SC)
|Gautam Dhara
|280
|Bardhaman Dakshin
|Moumita Biswas
|281
|Raina (SC)
|Subhash Patra
|282
|Jamalpur (SC)
|Arun Halder
|283
|Monteswar
|Saikat Panja
|284
|Kalna (SC)
|Siddharth Majumdar
|285
|Memari
|Manav Guha
|286
|Bardhaman Uttar (SC)
|Sanjay Das
|287
|Bhatar
|Soumen Karfa
|288
|Purbasthali Dakshin
|Prankrishna Tapadar
|289
|Purbasthali Uttar
|Gopal Chattopadhyay
|290
|Katwa
|Krishna Ghosh
|291
|Ketugram
|Anadi Ghosh
|292
|Mangalkot
|Shishir Ghosh
|293
|Ausgram (SC)
|Kalita Maji
|294
|Galsi (SC)
|Raju Patra