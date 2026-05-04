The Bharatiya Janata Party (BJP) is poised to form the government in West Bengal for the first time by ending Mamata Banerjee’s 15-year Trinamool Congress (TMC) reign. At the time of press, the party has secured leads on over 190 seats of 294 as counting progresses on May 4.

In an X post, the BJP declared, "From the heartland to Bengal, the map isn't just expanding, it's the belief of a nation determined to progress. North to Northeast, the colour shift is no longer subtle. Bengal is simply the latest chapter in a story that's already well underway. Building a #ViksitBharat by 2047, together." 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐨 𝐁𝐞𝐧𝐠𝐚𝐥, 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐩 𝐢𝐬𝐧'𝐭 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐞𝐱𝐩𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐢𝐭'𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐟 𝐨𝐟 𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬. North to Northeast, the colour shift is no longer subtle. Bengal is simply the… pic.twitter.com/QODKYqCyU1 — BJP (@BJP4India) May 4, 2026 The expanding lotus: A national narrative The BJP's celebratory message frames West Bengal's seismic shift as an inevitable extension of its nationwide ascent, with the lotus symbol blooming from heartlands to Northeast frontiers. This victory, powered by a record 92.47% voter turnout, signals anti-incumbency mirroring the Left Front's 34-year downfall, as voters rejected TMC's "Bengali Pride" for PM Modi's "Double Engine Sarkaar" development promise. TMC trails at around 88 seats (as per latest figures), with parties like Congress, CPI-M, AISF and AJUP scraping single digits, underscoring BJP's consolidation as the state's new force. माँ काली और बंगाल की जनता, दोनों का आशीर्वाद। 🪷 pic.twitter.com/0Vu75BAq2z — BJP (@BJP4India) May 4, 2026 Central to BJP's surge was the 'Welfare War,' where its "Bhoroshar Shopoth" manifesto promised Rs 3,000 monthly aid- doubling TMC's Lakshmir Bhandar hike- winning over the female vote bank. Promises like the 7th Pay Commission and DA arrears clearance neutralized TMC's hold on state employees, while ground reports highlighted welfare fatigue after years of syndicate-driven delivery. This aggressive counter to TMC's Rs 1,500 offer turned the party's strength into a liability, fuelling BJP's path to power. SIR purge and security fortress tip the scales The Special Intensive Revision (SIR) exercise, deleting 90 lakh names in voter rolls- including 60 lakh absentee/deceased and 27 lakh pending, disproportionately affecting Muslims and Matuas- proved decisive, with BJP portraying it as an anti-infiltrator clean-up against TMC's disenfranchisement cries. Election Commission deployed 2.4 lakh CAPF personnel (triple of 2021's force), creating a security blanket that quelled 'Syndicate Raj' fears, backed by all major paramilitaries. Supreme Court rejection of TMC's pleas on central supervisors ensured impartiality, enabling fearless voting. अंधेरा छटेगा,

सूरज निकलेगा,

कमल खिलेगा…🪷#BJPSweepsBengal pic.twitter.com/EK9ygBgRhe — BJP (@BJP4India) May 4, 2026 BJP’s blitz featured PM Modi’s four-day rallies in Junglemahal heartlands, some ‘jhalmuri’ moments going viral on social media and attacks on ‘cut money’ and shuttered jute mills in Barrackpore. Amit Shah’s prolonged stay, star campaigners like Yogi Adityanath and Himanta Biswa Sarma and promise of 1 crore jobs, logistics hubs, Kurmali/Rajbongshi recognition and North Bengal solutions shed the “outsider” tag. Despite Mamata’s 94 rallies and ‘padayatras’, BJP’s “Aspirational Bengal” vision- development, law and order, identity- outmanoeuvred TMC’s focus.