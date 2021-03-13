Tamil Nadu Election: Full DMK candidate list 2021

DMK Candidate List Tamil Nadu Election 2021: MK Stalin has allotted 61 seats to its allies, with the Congress taking the lion's share of 25.
MK Stalin has retained 79 sitting MLAs including seniors Durai Murugan, K N Nehru, K Ponmudi, MRK Panneerselvam, P Geetha Jeevan and Poongothai Aladi Aruna.
DMK Candidate List Tamil Nadu Election 2021: MK Stalin-led DMK has released the list of 173 candidates for the upcoming assembly election. The DMK hopes to return to power in the state after a ten-year stint in opposition. Nearly half of the 173 nominees are sitting MLAs and the party is locking horns with the rival AIADMK in over 100 seats. Party president M K Stalin is seeking a third term from the Kolathur constituency. He will file his nomination on March 15. His son Udhayanidhi Stalin is making his electoral debut from the Chepauk-Triplicane constituency. The constituency was represented by his grandfather, late M Karunanidhi for three straight terms since 1996.
MK Stalin has retained 79 sitting MLAs including seniors Durai Murugan, K N Nehru, K Ponmudi, MRK Panneerselvam, P Geetha Jeevan and Poongothai Aladi Aruna– all former ministers, besides legislators such as TRB Raja, Anitha Radhakrishnan, SR Raja, M Subramanian and R Sakkarapani.
DMK has allotted 61 seats to its allies, with the Congress taking the lion’s share of 25. DMK is contesting the polls in alliance with the Congress, the Left, MDMK, VCK and other smaller outfits, apportioning them a total of 61 of the 234 seats.
While a relatively lesser-known T Sampathkumar will take on the chief minister on his home turf, a popular local leader and former AIADMK MLA Thanga Tamilselvan will challenge Panneerselvam, who incidentally filed his nomination on Friday. Tamilselvan was one of the 18 AIADMK MLAs disqualified earlier for siding with AMMK leader TTV Dhinakaran before he joined the Stalin-led party.
Below is the full DM candidate list (Vetpalar Pattiyal) for Tamil Nadu Assembly Elections 2021:
Gummidipoondi T J Govindarajan Tiruttani S Chandran Thiruvallur Rajendran Poonmallae A Krishnasami Avadi Nazar Maduravoyal Karapakkam Ganapathi Ambattur Joseph Samuel Madavaram Sudharsanam Thiruvottiyur Sankar Dr. Radhakrishnan Nagar J J Ebenesar Perambur R D Sekar Kolathur M K Stalin Villivakkam Vetriyazhagan Thiru-Vi-Ka-Nagar Thayagam Kavi Egmore Parandhaman Royapuram Ira Moorthi Harbour Sekar Babu Chepauk-Triplicane Udhayanidhi Stalin Thousand Lights Dr. Ezhilan Anna Nagar M K Mohan Virugampakkam A M V Prabhakar raja Saidapet MA Subramaniam Thiyagarayanagar J Karunanidhi Mylapore Mylai Velu Shozhinganallur Aravind Ramesh Alandur Tha Mo Anbarasan Pallavaram Karunanidhi Tambaram S R Raja Chengalpattu Varalakshmi Madhusoodhanan Uthiramerur Sundar Kancheepuram Ezhilarasan Katpadi Durai Murugan Ranipet Gandhi Arcot J L Eeswarappan Anaikattu Nandhakumar Kilvaithinankuppam K Seethaaraman Gudiyattam V Amalu Ambur A S Viswanathan Jolarpet Devaraji Tirupattur Nallathambi Bargur Madhiyazhagan Krishnagiri Senguttuvan Veppanahalli Murugan Hosur Y Prakash Palacodu P K Murugan Pennagaram P.N.P.Inbasekaran Dharmapuri Thadangam Subiramani Pappireddippatti M.Prabhu Rajasekar Chengam Mu Pe Giri Tiruvannamalai A V Velu Kilpennathur Ku Pichchaandi Kalasapakkam Pe Su Thi Saravanan Polur K V Sekaran Arani S S Anbazhagan Cheyyar O Jothi Vandavasi S Ambethkumar Gingee K S Masthan Mailam Masilamani Tindivanam Seethapathi Chokkalingam Villupuram R Lakshmanan Vikravandi Na Pugazhendhi Tirukkoyilur K. Ponmudi Ulundurpettai A J Manikannan Rishivandiyam Vasantham Karthikeyan Sankarapuram Tha Udhayasuriyan Gangavalli Rekha Priyadarshini Attur Jeeva Stalin Yercaud C Tamilselvan Mettur S Seenivasa perumal Edappadi Sampath Kumar Sankari K.M. Rajesh Salem (West) A. Rajendran Salem (North) R Rajendhiran Salem (South) A S Saravanan Veerapandi Dr. Tharun Rasipuram Dr.M. Madhivendhan Senthamangalam K Ponnusami Namakkal P. Ramalingam Paramathi Velur K S Moorthy Kumarapalayam M.Venkatachalam Erode (West) S. Muthusami Modakkurichi Subbulakshmi Jegadeeshan Dharapuram Kayalvizhi Selvaraj Kangayam Saminathan Bhavani K P Durairaj Anthiyur Venkatachalam Gobichettipalayam ManimaranG.V. Gudalur S Kasilingam Coonoor K. Ramachandran Mettuppalayam T R Shanmugasundaram Tiruppur (South) K. Selvaraj Kavundampalayam Payya Alias Krishnan Coimbatore (North) V.M. Shanmugasundaram Thondamuthur Karthikeya Sivasenapathy Singanallur N. Karthik Kinathukadavu Kurichi Prabhakaran Pollachi Varadharajan Madathukulam R. Jayaramakrishnan Palani I.P. Senthilkumar Oddanchatram R. Sakkarapani Athoor I. Periyasamy Natham M.A. Aandi Ambalam Vedasandur S. Gandhirajan Aravakurichi R. Elango Karur Senthil Balaji Krishnarayapuram K. Sivakamasundari Kulithalai R. Manickam Srirangam M. Palaniandi Tiruchirappalli (West) K.N. Nehru Tiruchirappalli (East) Inigo Irudhayaraj Thiruverumbur Anbil Mahesh Poyyamozhi Lalgudi A. Soundrapandiyan Manachanallur C.Kathiravan Musiri N. Thiyagarajan Thuraiyur Stalin kumar Perambalur M Prabhakaran Kunnam S S Sivashankar Jayankondam K S K Kannan Tittakudi C V Ganesan Neyveli Saba Rajendiran Cuddalore Ko Ayyappan Kurinjipadi M R K Panneerselvam Bhuvanagiri Durai Ki Saravanan Sirkazhi Mu Panneerselvam Poompuhar Nivetha Murugan Vedaranyam S K Vedharathinam Mannargudi TRB Raja Thiruvarur Poondi Kalaivanan Nannilam S Jothiraman Thiruvidaimarudur Kovi Chezhiyan Kumbakonam Anbazhagan Thiruvaiyaru Durai Chandrasekaran Thanjavur TKG Neelamegam Orathanadu Ramachandran Pattukkottai Annadurai Peravurani N Ashok kumar Viralimalai M Palaniyappan Pudukkottai Muthuraja Thirumayam Ragupathi Alangudi Siva Ve Meyyanaadhan Tiruppattur K R Periyakaruppan Manamadurai K R Periyakaruppan Madurai East P Moorthi Sholavandan Venkatesan Madurai North Ko Thalapathi Madurai Central P. T. R. Palanivel Thiagarajan Madurai West Chinammal Thirumangalam Manimaran Andipatti Maharajan Periyakulam K S Saravanakumar Bodinayakanur ThangaTamilselvan Cumbum Cumbum Ramakrishnan Rajapalayam Thangapandiyan Virudhunagar A.R. R. Srinivasan Aruppukkottai S.S. R. Ramachandiran Tiruchuli Thangam Thennarasu Paramakudi Murugesan Ramanathapuram Kadhar Batcha alas Muthuramalingam Mudhukulathur Raja Kannapan Vilathikulam Markandeyan Thoothukkudi Geetha Jeevan Tiruchendur Anitha Radhakrishnan Ottapidaram Shanmugayyaa Sankarankovil E. Raja Alangulam Poongothai Tirunelveli Lakshmanan Ambasamudram Avudaiappan Palayamkottai Abdul Wahab Radhapuram M. Appavu Kanniyakumari Austin Nagercoil N. Suresh Rajan Padmanabhapuram Mano Thangaraj
MK Stalin said his party-led Secular Progressive Alliance was not merely a political one but was based on principles and said that the seats for all the constituents were decided on the base of this friendship. Tamil Nadu is going to polls on April 6 while the counting of votes will take place on May 2.