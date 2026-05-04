Tamil Nadu Election 2026 Results AIADMK Winners List: Counting of votes is presently underway at 62 designated counting centres across Tamil Nadu. The southern state had witnessed an intense three-cornered contest involving the ruling DMK, its main rival AIADMK, and the new entrant Tamilaga Vettri Kazhagam, led by actor Vijay on April 23.

The incumbent DMK regime has fought hard to retain power, and exit polls appear to support its efforts. Meanwhile, its archrival AIADMK is hoping to make a comeback after five years as the principal opposition party. AIADMK chief Edappadi K Palaniswami has rejected the exit polls and expressed strong confidence that his party will form the government with a majority.

Full list of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) winners in Tamil Nadu Election 2026:

The Opposition AIADMK contested 167 seats in the Tamil Nadu Assembly as part of an alliance with the BJP and other parties. The grouping also included the PMK with 18 candidates and AMMK on 11 seats. Members of the TMC-M, IJK and other parties were also fielded from 11 seats.

Here is the full list of constituencies where the AIADMK fielded candidates — including their result status. The numbers will be updated in real time as results start coming in.

#ConstituencyName of CandidateElection Results
1GummidipoondiV. Sudhakar
2Ponneri (SC)P. Balaraman
3TiruttaniG. Hari
4ThiruvallurB. V. Ramana
7MaduravoyalP. Benjamin
9MadhavaramV. Moorthy
10ThiruvottiyurK. Kuppan
11Dr. Radhakrishnan NagarR. S. Rajesh
13KolathurSanthana Krishnan
14VillivakkamKarthik Mohan
17RoyapuramD. Jayakumar
28AlandurS. Saravanan
29Sriperumbudur (SC)K. Palani
31TambaramC. Rajendran
32ChengalpattuM. Gajendran
34Cheyyur (SC)E. Rajasekar
35Maduranthakam (SC)Maragatham Kumaravel
37KancheepuramV. Somasundaram
38Arakkonam (SC)S. Ravi
40KatpadiV. Ramu
42ArcotS. M. Sukumar
43VelloreS. R. K. Appu
44AnaikattuT. Velazhagan
46Gudiyatham (SC)G. Paritha Purushothaman
47VaniyambadiG. Senthilkumar
48AmburR. Venkatesan
49JolarpetK. C. Veeramani
51Uthangarai (SC)T. M. Tamilselvam
52BargurE. C. Govindarajan
53KrishnagiriK. Ashokkumar
54VeppanahalliK. P. Munusamy
55HosurP. Balakrishna Reddy
57PalacodeK. P. Anbalagan
60PappireddippattiMaragatham Vetrivel
61Harur (SC)V. Sampathkumar
62Chengam (SC)T. S. Velu
64KilpennathurS. Ramachandran
65KalasapakkamAgri S. S. Krishnamurthy
67AraniL. Jayasudha
68CheyyarMukkur N. Subramanian
69Vandavasi (SC)P. Rani
71MailamC. Ve. Shanmugam
72Tindivanam (SC)P. Arjunan
73Vanur (SC)P. Murugan
74VillupuramK. Vijaya
76TirukkoyilurS. Palanisamy
77UlundurpettaiR. Kumaraguru
79SankarapuramR. Rakesh
80Kallakurichi (SC)S. Rajiv Gandhi
81Gangavalli (SC)A. Nallathambi
82Attur (SC)A. P. Jayasankaran
83Yercaud (ST)P. Usharani
84OmalurR. Mani
85MetturG. Venkatachalam
86EdappadiEdappadi K. Palaniswami
87SankariS. Vetrivel
90Salem (South)J. Vinoth
91VeerapandiSri Balaji Sukumar
93Senthamangalam (ST)C. Chandrasekaran
94NamakkalSridevi P. S. Mohan
95Paramathi-VelurS. Sekar
96TiruchengoduR. Chandrasekar
97KumarapalayamP. Thangamani
98Erode (East)R. Manoharan
101Dharapuram (SC)P. Sathyabama
102KangayamN. S. N. Nataraj
103PerunduraiS. Jayakumar
104BhavaniK. C. Karuppannan
105AnthiyurP. Haribhaskar
106GobichettipalayamV. B. Prabhu
107Bhavanisagar (SC)A. Pannari
109Gudalur (SC)Pon Jayaseelan
110CoonoorA. Ramu
111MettupalayamO. K. Chinnaraj
113Tiruppur (North)M. S. M. Anandan
115PalladamK. P. Paramasivam
116SulurV. P. Kandasamy
117KavundampalayamP. R. G. Arunkumar
119ThondamuthurS. P. Velumani
120SinganallurK. R. Jayaram
121KinathukadavuS. Damodaran
122PollachiPollachi V. Jayaraman
123Valparai (SC)D. Lakshmana Singh
124UdumalaipettaiUdumalai K. Radhakrishnan
126PalaniK. Ravi Manoharan
129Nilakottai (SC)S. Thenmozhi
130NathamNatham R. Viswanathan
131DindigulDindigul C. Sreenivasan
132VedasandurV. P. B. Paramasivam
133AravakurichiK. Selvakumar
134KarurM. R. Vijayabhaskar
135Krishnarayapuram (SC)S. Divya
136KulithalaiS. Karunakaran
137ManapaaraiP. L. Vijayakumar
138SrirangamR. Manoharan
140Tiruchirappalli (East)K. Rajasekaran
141ThiruverumburP. Kumar
142LalgudiM. Leema Rose
144MusiriN. Yoganathan
145Thuraiyur (SC)E. Saroja
146Perambalur (SC)Elambai R. Tamilselvan
148AriyalurThamarai S. Rajendran
152NeyveliSorathur S. Rajendran
153PanrutiK. Mohan
154CuddaloreM. C. Sampath
155KurinjipadiA. Bhuvanendran
156BhuvanagiriA. Arunmozhithevan
157ChidambaramK. A. Pandiyan
159Sirkazhi (SC)M. Sakthi
161PoompuharS. Pounraj
163NagapattinamThanga Kathiravan
165VedaranyamO. S. Manian
166Thiruthuraipoondi (SC)U. Baladandayutham
169NannilamR. Kamaraj
170Thiruvidaimarudur (SC)Ilamathi Subramanian
172PapanasamD. Shanmugaprabu
175OrathanaduM. Sekar
179ViralimalaiC. Vijayabaskar
186SivagangaP. R. Senthilnathan
194Madurai WestSellur K. Raju
195ThiruparankundramV. V. Rajan Chellappa
196ThirumangalamR. B. Udhayakumar
205SivakasiK. T. Rajenthra Bhalaji
218KovilpattiKadambur C. Raju
5Poonamallee (SC)G. Rajesh
8AmbatturK. Alexander
12PeramburR. S. Rajesh
15Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC)P. Sivakumar
16Egmore (SC)B. Parameswaran
18HarbourB. Santhanam
19Chepauk-ThiruvallikeniAadhi Rajaram
20Thousand LightsB. Valarmathi
21Anna NagarG. K. S. Mani
22VirugambakkamV. N. Ravi
23SaidapetG. Senthamizhan
24ThiyagarayanagarB. Sathyanarayanan
26VelacheryM. K. Ashok
27SholinganallurK. P. Kandan
30PallavaramS. Rajendran
33ThiruporurM. Kothandapani
36UthiramerurV. Somasundaram
39SholingurG. Sampathu
41RanipetS. M. Sukumar
45Kilvaithinankuppam (SC)M. Jaganmoorthy
50TiruppatturT. K. Raja
58PennagaramP. S. T. Saravanan
59DharmapuriP. D. Elangovan
66PolurAgri S. S. Krishnamurthy
70GingeeR. Masthan
75VikravandiR. Muthamilselvan
78RishivandiyamS. A. Sathya
88Salem (West)G. Venkatachalam
89Salem (North)M. Loganathan
99Erode (West)K. V. Ramalingam
112Avanashi (SC)P. Dhanapal
125MadathukulamC. Mahendran
127OddanchatramN. P. Nataraj
128AthoorA. Viswanathan
139Tiruchirappalli (West)V. Padmanathan
143ManachanallurM. Paranjothi
147KunnamR. T. Ramachandran
149JayankondamM. S. Ramachandran
150Tittakudi (SC)D. Periyasamy
151VriddhachalamJ. Karthikeyan
158Kattumannarkoil (SC)N. Murugumaran
160MayiladuthuraiV. Radhakrishnan
162PoompuharS. Pavunraj
164Kilvelur (SC)P. Vadivel
167MannargudiSiva Rajamanickam
171KumbakonamRamanathan
173ThiruvaiyaruP. Venkatesan
174ThanjavurM. R. Rangasamy
176PattukkottaiS. D. S. Selvam
177PeravuraniS. V. Thirugnanasambandam
178Gandarvakottai (SC)P. Jayaraman
181ThirumayamP. K. Vairamuthu
182AlangudiDharma Thangavel
184KaraikudiH. Raja
185TiruppatturK. R. Periyakaruppan
188MelurP. Selvam
189Madurai EastR. Gopalakrishnan
190Sholavandan (SC)K. Manickam
191Madurai NorthP. Pandi
192Madurai SouthS. S. Saravanan
193Madurai CentralJ. Parthiban
197UsilampattiP. Ayyappan
198AndipattiA. Logirajan
199Periyakulam (SC)M. Murugan
200BodinayakanurO. Panneerselvam
201CumbumS. P. M. Syed Khan
202RajapalayamK. Rajendran
203Srivilliputhur (SC)E. M. Manraj
206VirudhunagarV. V. R. Rajasekar
207AruppukottaiVaigaichelvan
208TiruchuliS. Esakkimuthu
209Paramakudi (SC)N. Sathan Prabhakar
210TiruvadanaiK. C. Animuthu
212MudukulathurKeerthika Muniyasamy
213VilathikulamP. Chinnappan
214ThoothukkudiS. P. Shanmuganathan
215TiruchendurM. Radhakrishnan
216SrivaikuntamS. P. Marimuthu
217Ottapidaram (SC)P. Mohan
219Sankarankovil (SC)V. M. Rajalakshmi
220Vasudevanallur (SC)A. Manoharan
221KadayanallurC. Krishnamurthy
222TenkasiS. Selvamohandas Pandian
223AlangulamP. H. Manoj Pandian
224TirunelveliG. C. Ganesan
225AmbasamudramE. Subaya
226PalayamkottaiK. J. P. Gerard
227NanguneriN. Ganesan
234KilliyoorK. Neelaraj