Tamil Nadu Election 2026 Results AIADMK Winners List: Counting of votes is presently underway at 62 designated counting centres across Tamil Nadu. The southern state had witnessed an intense three-cornered contest involving the ruling DMK, its main rival AIADMK, and the new entrant Tamilaga Vettri Kazhagam, led by actor Vijay on April 23.
The incumbent DMK regime has fought hard to retain power, and exit polls appear to support its efforts. Meanwhile, its archrival AIADMK is hoping to make a comeback after five years as the principal opposition party. AIADMK chief Edappadi K Palaniswami has rejected the exit polls and expressed strong confidence that his party will form the government with a majority.
Full list of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) winners in Tamil Nadu Election 2026:
The Opposition AIADMK contested 167 seats in the Tamil Nadu Assembly as part of an alliance with the BJP and other parties. The grouping also included the PMK with 18 candidates and AMMK on 11 seats. Members of the TMC-M, IJK and other parties were also fielded from 11 seats.
Here is the full list of constituencies where the AIADMK fielded candidates — including their result status. The numbers will be updated in real time as results start coming in.
|#
|Constituency
|Name of Candidate
|Election Results
|1
|Gummidipoondi
|V. Sudhakar
|2
|Ponneri (SC)
|P. Balaraman
|3
|Tiruttani
|G. Hari
|4
|Thiruvallur
|B. V. Ramana
|7
|Maduravoyal
|P. Benjamin
|9
|Madhavaram
|V. Moorthy
|10
|Thiruvottiyur
|K. Kuppan
|11
|Dr. Radhakrishnan Nagar
|R. S. Rajesh
|13
|Kolathur
|Santhana Krishnan
|14
|Villivakkam
|Karthik Mohan
|17
|Royapuram
|D. Jayakumar
|28
|Alandur
|S. Saravanan
|29
|Sriperumbudur (SC)
|K. Palani
|31
|Tambaram
|C. Rajendran
|32
|Chengalpattu
|M. Gajendran
|34
|Cheyyur (SC)
|E. Rajasekar
|35
|Maduranthakam (SC)
|Maragatham Kumaravel
|37
|Kancheepuram
|V. Somasundaram
|38
|Arakkonam (SC)
|S. Ravi
|40
|Katpadi
|V. Ramu
|42
|Arcot
|S. M. Sukumar
|43
|Vellore
|S. R. K. Appu
|44
|Anaikattu
|T. Velazhagan
|46
|Gudiyatham (SC)
|G. Paritha Purushothaman
|47
|Vaniyambadi
|G. Senthilkumar
|48
|Ambur
|R. Venkatesan
|49
|Jolarpet
|K. C. Veeramani
|51
|Uthangarai (SC)
|T. M. Tamilselvam
|52
|Bargur
|E. C. Govindarajan
|53
|Krishnagiri
|K. Ashokkumar
|54
|Veppanahalli
|K. P. Munusamy
|55
|Hosur
|P. Balakrishna Reddy
|57
|Palacode
|K. P. Anbalagan
|60
|Pappireddippatti
|Maragatham Vetrivel
|61
|Harur (SC)
|V. Sampathkumar
|62
|Chengam (SC)
|T. S. Velu
|64
|Kilpennathur
|S. Ramachandran
|65
|Kalasapakkam
|Agri S. S. Krishnamurthy
|67
|Arani
|L. Jayasudha
|68
|Cheyyar
|Mukkur N. Subramanian
|69
|Vandavasi (SC)
|P. Rani
|71
|Mailam
|C. Ve. Shanmugam
|72
|Tindivanam (SC)
|P. Arjunan
|73
|Vanur (SC)
|P. Murugan
|74
|Villupuram
|K. Vijaya
|76
|Tirukkoyilur
|S. Palanisamy
|77
|Ulundurpettai
|R. Kumaraguru
|79
|Sankarapuram
|R. Rakesh
|80
|Kallakurichi (SC)
|S. Rajiv Gandhi
|81
|Gangavalli (SC)
|A. Nallathambi
|82
|Attur (SC)
|A. P. Jayasankaran
|83
|Yercaud (ST)
|P. Usharani
|84
|Omalur
|R. Mani
|85
|Mettur
|G. Venkatachalam
|86
|Edappadi
|Edappadi K. Palaniswami
|87
|Sankari
|S. Vetrivel
|90
|Salem (South)
|J. Vinoth
|91
|Veerapandi
|Sri Balaji Sukumar
|93
|Senthamangalam (ST)
|C. Chandrasekaran
|94
|Namakkal
|Sridevi P. S. Mohan
|95
|Paramathi-Velur
|S. Sekar
|96
|Tiruchengodu
|R. Chandrasekar
|97
|Kumarapalayam
|P. Thangamani
|98
|Erode (East)
|R. Manoharan
|101
|Dharapuram (SC)
|P. Sathyabama
|102
|Kangayam
|N. S. N. Nataraj
|103
|Perundurai
|S. Jayakumar
|104
|Bhavani
|K. C. Karuppannan
|105
|Anthiyur
|P. Haribhaskar
|106
|Gobichettipalayam
|V. B. Prabhu
|107
|Bhavanisagar (SC)
|A. Pannari
|109
|Gudalur (SC)
|Pon Jayaseelan
|110
|Coonoor
|A. Ramu
|111
|Mettupalayam
|O. K. Chinnaraj
|113
|Tiruppur (North)
|M. S. M. Anandan
|115
|Palladam
|K. P. Paramasivam
|116
|Sulur
|V. P. Kandasamy
|117
|Kavundampalayam
|P. R. G. Arunkumar
|119
|Thondamuthur
|S. P. Velumani
|120
|Singanallur
|K. R. Jayaram
|121
|Kinathukadavu
|S. Damodaran
|122
|Pollachi
|Pollachi V. Jayaraman
|123
|Valparai (SC)
|D. Lakshmana Singh
|124
|Udumalaipettai
|Udumalai K. Radhakrishnan
|126
|Palani
|K. Ravi Manoharan
|129
|Nilakottai (SC)
|S. Thenmozhi
|130
|Natham
|Natham R. Viswanathan
|131
|Dindigul
|Dindigul C. Sreenivasan
|132
|Vedasandur
|V. P. B. Paramasivam
|133
|Aravakurichi
|K. Selvakumar
|134
|Karur
|M. R. Vijayabhaskar
|135
|Krishnarayapuram (SC)
|S. Divya
|136
|Kulithalai
|S. Karunakaran
|137
|Manapaarai
|P. L. Vijayakumar
|138
|Srirangam
|R. Manoharan
|140
|Tiruchirappalli (East)
|K. Rajasekaran
|141
|Thiruverumbur
|P. Kumar
|142
|Lalgudi
|M. Leema Rose
|144
|Musiri
|N. Yoganathan
|145
|Thuraiyur (SC)
|E. Saroja
|146
|Perambalur (SC)
|Elambai R. Tamilselvan
|148
|Ariyalur
|Thamarai S. Rajendran
|152
|Neyveli
|Sorathur S. Rajendran
|153
|Panruti
|K. Mohan
|154
|Cuddalore
|M. C. Sampath
|155
|Kurinjipadi
|A. Bhuvanendran
|156
|Bhuvanagiri
|A. Arunmozhithevan
|157
|Chidambaram
|K. A. Pandiyan
|159
|Sirkazhi (SC)
|M. Sakthi
|161
|Poompuhar
|S. Pounraj
|163
|Nagapattinam
|Thanga Kathiravan
|165
|Vedaranyam
|O. S. Manian
|166
|Thiruthuraipoondi (SC)
|U. Baladandayutham
|169
|Nannilam
|R. Kamaraj
|170
|Thiruvidaimarudur (SC)
|Ilamathi Subramanian
|172
|Papanasam
|D. Shanmugaprabu
|175
|Orathanadu
|M. Sekar
|179
|Viralimalai
|C. Vijayabaskar
|186
|Sivaganga
|P. R. Senthilnathan
|194
|Madurai West
|Sellur K. Raju
|195
|Thiruparankundram
|V. V. Rajan Chellappa
|196
|Thirumangalam
|R. B. Udhayakumar
|205
|Sivakasi
|K. T. Rajenthra Bhalaji
|218
|Kovilpatti
|Kadambur C. Raju
|5
|Poonamallee (SC)
|G. Rajesh
|8
|Ambattur
|K. Alexander
|12
|Perambur
|R. S. Rajesh
|15
|Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC)
|P. Sivakumar
|16
|Egmore (SC)
|B. Parameswaran
|18
|Harbour
|B. Santhanam
|19
|Chepauk-Thiruvallikeni
|Aadhi Rajaram
|20
|Thousand Lights
|B. Valarmathi
|21
|Anna Nagar
|G. K. S. Mani
|22
|Virugambakkam
|V. N. Ravi
|23
|Saidapet
|G. Senthamizhan
|24
|Thiyagarayanagar
|B. Sathyanarayanan
|26
|Velachery
|M. K. Ashok
|27
|Sholinganallur
|K. P. Kandan
|30
|Pallavaram
|S. Rajendran
|33
|Thiruporur
|M. Kothandapani
|36
|Uthiramerur
|V. Somasundaram
|39
|Sholingur
|G. Sampathu
|41
|Ranipet
|S. M. Sukumar
|45
|Kilvaithinankuppam (SC)
|M. Jaganmoorthy
|50
|Tiruppattur
|T. K. Raja
|58
|Pennagaram
|P. S. T. Saravanan
|59
|Dharmapuri
|P. D. Elangovan
|66
|Polur
|Agri S. S. Krishnamurthy
|70
|Gingee
|R. Masthan
|75
|Vikravandi
|R. Muthamilselvan
|78
|Rishivandiyam
|S. A. Sathya
|88
|Salem (West)
|G. Venkatachalam
|89
|Salem (North)
|M. Loganathan
|99
|Erode (West)
|K. V. Ramalingam
|112
|Avanashi (SC)
|P. Dhanapal
|125
|Madathukulam
|C. Mahendran
|127
|Oddanchatram
|N. P. Nataraj
|128
|Athoor
|A. Viswanathan
|139
|Tiruchirappalli (West)
|V. Padmanathan
|143
|Manachanallur
|M. Paranjothi
|147
|Kunnam
|R. T. Ramachandran
|149
|Jayankondam
|M. S. Ramachandran
|150
|Tittakudi (SC)
|D. Periyasamy
|151
|Vriddhachalam
|J. Karthikeyan
|158
|Kattumannarkoil (SC)
|N. Murugumaran
|160
|Mayiladuthurai
|V. Radhakrishnan
|162
|Poompuhar
|S. Pavunraj
|164
|Kilvelur (SC)
|P. Vadivel
|167
|Mannargudi
|Siva Rajamanickam
|171
|Kumbakonam
|Ramanathan
|173
|Thiruvaiyaru
|P. Venkatesan
|174
|Thanjavur
|M. R. Rangasamy
|176
|Pattukkottai
|S. D. S. Selvam
|177
|Peravurani
|S. V. Thirugnanasambandam
|178
|Gandarvakottai (SC)
|P. Jayaraman
|181
|Thirumayam
|P. K. Vairamuthu
|182
|Alangudi
|Dharma Thangavel
|184
|Karaikudi
|H. Raja
|185
|Tiruppattur
|K. R. Periyakaruppan
|188
|Melur
|P. Selvam
|189
|Madurai East
|R. Gopalakrishnan
|190
|Sholavandan (SC)
|K. Manickam
|191
|Madurai North
|P. Pandi
|192
|Madurai South
|S. S. Saravanan
|193
|Madurai Central
|J. Parthiban
|197
|Usilampatti
|P. Ayyappan
|198
|Andipatti
|A. Logirajan
|199
|Periyakulam (SC)
|M. Murugan
|200
|Bodinayakanur
|O. Panneerselvam
|201
|Cumbum
|S. P. M. Syed Khan
|202
|Rajapalayam
|K. Rajendran
|203
|Srivilliputhur (SC)
|E. M. Manraj
|206
|Virudhunagar
|V. V. R. Rajasekar
|207
|Aruppukottai
|Vaigaichelvan
|208
|Tiruchuli
|S. Esakkimuthu
|209
|Paramakudi (SC)
|N. Sathan Prabhakar
|210
|Tiruvadanai
|K. C. Animuthu
|212
|Mudukulathur
|Keerthika Muniyasamy
|213
|Vilathikulam
|P. Chinnappan
|214
|Thoothukkudi
|S. P. Shanmuganathan
|215
|Tiruchendur
|M. Radhakrishnan
|216
|Srivaikuntam
|S. P. Marimuthu
|217
|Ottapidaram (SC)
|P. Mohan
|219
|Sankarankovil (SC)
|V. M. Rajalakshmi
|220
|Vasudevanallur (SC)
|A. Manoharan
|221
|Kadayanallur
|C. Krishnamurthy
|222
|Tenkasi
|S. Selvamohandas Pandian
|223
|Alangulam
|P. H. Manoj Pandian
|224
|Tirunelveli
|G. C. Ganesan
|225
|Ambasamudram
|E. Subaya
|226
|Palayamkottai
|K. J. P. Gerard
|227
|Nanguneri
|N. Ganesan
|234
|Killiyoor
|K. Neelaraj