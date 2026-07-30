Two years after fleeing Dhaka, ex-Bangladesh PM Sheikh Hasina speaks to media

World News 10 hr ago

Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina addressed the media for the first time in two years via video link from New Delhi, coinciding with the second anniversary of her ouster. The press conference was held at the Foreign Correspondents’ Club of South Asia and comes amid political tensions between Dhaka and the Awami League, with India distancing itself from the event.