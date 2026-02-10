Maharashtra ZP, Panchayat Samiti election 2026 full winner candidate list: Counting of votes is underway across Maharashtra for the crucial elections to 12 Zilla Parishads and 125 Panchayat Samitis. Often described as the “mini-Assembly” polls, the elections are being closely watched as a key test for the state’s major political alliances in the aftermath of Deputy Chief Minister Ajit Pawar’s recent passing.
In total, 731 Zilla Parishad seats and 1,462 Panchayat Samiti seats are being decided. Voting was held on February 7 and recorded an average turnout of around 67 per cent across the state.
Maharashtra ZP, Panchayat Samiti election: Results and early trends
As counting continues on Monday morning, early trends are emerging from counting centres in all 12 districts. While the official results are still being compiled, the contest remains tight between the ruling Mahayuti alliance – comprising the BJP, Shiv Sena led by Eknath Shinde, and the NCP – and the opposition Maha Vikas Aghadi, which includes Shiv Sena (UBT), the NCP led by Sharad Pawar, and the Congress.
|District
|ZP Seats
|Key Battlegrounds
|Early Trends/Status
|Pune
|73
|Baramati, Indapur, Ambegaon
|Counting in progress; high interest in Baramati.
|Raigad
|59
|Alibaug, Panvel, Karad
|Strong competition between BJP and Shekap.
|Sangli
|60
|Miraj, Tasgaon
|Tactical alliances forming at the local level.
|Parbhani
|54
|Jintur, Selu
|Recorded highest turnout (74.89%).
|Kolhapur
|67
|Karveer, Ichalkaranji
|Traditional rivals facing off.
|Latur
|58
|Latur Rural, Nilanga
|Traditional Congress vs BJP stronghold battle.
Maharashtra ZP elections 2026: District-wise winner lists (updating…)
Winners will be listed below as they are officially declared by the Returning Officers.
1. Parbhani Zilla Parishad
Singanapur – Pandurang Khillare (Shiv Sena UBT)
Shelgaon group – Shrikant Vitekar (NCP)
Chikalthana – Prasad Dasalkar (BJP)
Zhari – Dilip Deshmukh (BJP)
Daithana – Jyotsna Ghadge (Congress)
Takali – Suchita Bharose (Shiv Sena)
Pingali – Pooja Sawant (Shiv Sena)
Pedgaon – Jitendra Deshmukh (Congress)
Pokhrani – Aishwarya Chavan (BJP)
Lohgaon – Ajit Varpudkar (Congress)
Jamb group – Sangram Prataprao Jamkar (NCP)
Valur – Sakshi Sadegaonkar (BJP)
Khalgaon – Savita Rodge (BJP)
Devulgaon – Preeti Dakh – (BJP)
Kupta – Yogita More (BJP)
2. Ratnagiri Zilla Parishad
Hatkhamba – Suyog Kamble (Shiv Sena)
Guhagar Gana – Pranav Polekar (Shiv Sena)
Vaddahsol Group – Prateek Matkar (Shiv Sena)
Talvade – Samiksha Chavan (Shiv Sena UBT)
Juvathi – Ramesh Sood (Shiv Sena)
Dhopeshwar – Prasad Kuvalekar (Shiv Sena)
Kaatli – Sonali Thukarul (Shiv Sena)
Kaatli – Ajay Kashingkar (Shiv Sena)
Vaddahsol Gana – Gautam Jadhav (Shiv Sena)
Raipatan Gana – Umesh Paradkar (Shiv Sena)
Talvade Gana – Bhamini Sutar (Shiv Sena UBT)
Tamhane Gana – Yogi Dange (Shiv Sena UBT)
Kelavali Gana – Bhagyashree Lad (Shiv Sena)
Juwathi Group – Prasad Moharkar (Shiv Sena)
Dhopeshwar Group – Yogesh Nakashe (Independent)
Pendkhale Group – Rajesh Gurav (Shiv Sena)
Ansure Group – Dipali Medhekar (Shiv Sena UBT)
Shringaratali – Pramod Gandhi (MNS)
Kudal – Rupesh Pawaskar (Rebel)
Mirjole Group – Vaibhav Patil (Shiv Sena)
Bhambed Group – Vinaya Gangan (Shiv Sena)
Bhambed Group – Shailesh Khamkar (BJP)
Prabhanvalli Group – Umesh Patki (Shiv Sena)
Agloli Group – Vikrant Jadhav (Shiv Sena UBT)
Khed Group – Arun Kadam (Ramdas Kadam’s brother) – Shiv Sena
Khed Group – Ajay Birwatkar (Sunil Tatkare’s son) Brother-in-law) – Nationalist Congress
Sawarde Group – Pooja Nikam – Nationalist Congress
3. Chhatrapati Sambhajinagar Zilla Parishad
List of winning candidates of Soygaon Zilla Parishad
Fardapur group – Multani Mahin Idris (BJP)
Amkheda group – Pushpabai Kale (BJP)
Gondegaon group – Sunita Chavan (Thackeray group)
List of winning candidates from Sillod taluka
Ajintha group – Ayesha Begum Naserhussain (Shinde group)
Shivana group – Nikita Rajendra Kale (Shinde group)
Undangaon group – Sachin Wagh (BJP)
Ambhai group – Abdul Amer Abdul Sattar (Shinde group)
Ghatnandra group – Asha Gadhe (Shinde group)
Dongargaon group – Devidas Palodkar (Shinde group)
Bharadi group – Radhakrishna Kakade (BJP)
Andhari group – Mangal Tayde (Shinde group)
Kenhala group – Anita Mothe (BJP)
List of winning candidates from Phulambri taluka
Babra group – Jitendra Jaiswal (BJP)
Vadod Bazaar Group – Gopal Wagh (BJP)
Pal Group – Geetanjali Pathrikar (NCP Sharad Pawar)
Ganori Group – Nikhil Chavan (BJP)
List of winning candidates from Khultabad taluka
Bazarsawangi Group – Pratiksha Kapse (BJP)
Gadana Group – Rekha Chavan (BJP)
Verul Group – Kunal Dandge (BJP)
List of winning candidates from Kannada taluka
Nagad Group – Trupti Rajput (Congress)
Karanjkheda Group – Arjun Patil (NCP Ajit Pawar)
Chincholi Limbaji Group – Raosaheb Pawar (Shinde Group)
Pishore Group – Ketan Kaje (Thackeray Group)
Kunjkheda Group – Sunanda Chavan (Thackeray Group)
Hatanur Group – Meenakshi Pawar (BJP)
Jehur Group – Manjusha Maldode (BJP)
Devgaon Rangari Group – Dr. Sanjay Gavane (BJP)
Vaijapur Taluka Winning Candidate List
Vakla Group- Parvatibai Jadhav (Independent)
Borsar Group – Kalyan Gaike (Thackeray Group)
Shiur Group – Sanjay Nikam – (Thackeray Group)
Savandgaon Group – Nitatai Rajput (Shinde Group)
Lasurgaon Group – Sangeeta Tambe (Shinde Group)
Ghaygaon Group – Shriram Gaikwad (Shinde Group)
Wanjargaon Group – Pankaj Thombre (Nationalist Ajit Pawar)
Mahalgaon Group – Avinash Galande (BJP)
Gangapur Taluka Winning Candidates
Sawangi Group Sangeeta Amrao (BJP)
Ambelohal Group – Ratan Battise (BJP)
Ranjangaon Group – Amol Lohkare (BJP)
Waluj Budruk Group. – Balaji Sontakke (Nationalist Ajit Pawar)
Turkabad group – Swati Patekar (Shinde group)
Shillegaon group – Savita Jadhav (BJP)
Newargaon group – Vaijayanti Shirsath – (Nationalist Ajit Pawar)
Jamgaon group – Deepa Mundada (Independent)
Shendurwada group – Krishna Sahebrao Patil (Thackeray group)
Paithan taluka winning candidate list
Pimpri Budruk – Jayshree Pawar (BJP)
Chittegaon group – Krishna Gidhane – (Shinde group)
Bidkin group – Manoj Pere – (Thackeray group)
Adul Budruk group – Rupali Tawar (Shinde group)
Pachod Budruk group. – Shivraj Bhumre (Shinde group)
Dawarwadi group – Jayshree Waghmode (Shinde group)
Dhorkin group – Radhika Jagtap (Shinde group)
Pimpalwadi group – Karbhari Lohkare (Shinde group)
Vihamandwa group – Nitin Tambe (Shinde group)
Navgaon group – Pandurang Aute (Shinde group)
Sambhajinagar city winning candidate list
Ladsawangi group – Radhakishan Pathade (Shinde group)
Golatgaon group – Jyoti Shinde (Independent)
Karmad group- Sadhana Kulkarni (BJP)
Sawangi group- Ajinath Dhamane (BJP)
Daulatabad group – Lankabai Jadhav (BJP)
Vadgaon Kolhati North East group – Lalita Sonawane (Thackeray group)
Vadgaon Kolhati Midwest group – Sachin Garad (BJP sponsored independent)
Pandharpur Vadgaon Kolhati – Vidya Gaikwad (Thackeray group)
Adgaon Budruk group – Vijay Ghodke (Shinde group)
List of winning candidates in Panchayat Samiti
Ajintha group – Sami Chaus (Shinde group)
Shivana group – Sheikh Salim (Shinde group)
Undangaon group – Anita Suresh Bankar (BJP)
Panavdod group – Neha Sumit Kharat (BJP)
Fardapur group – Rahul Rathod (BJP)
Savaldbara group – Uttam Chavan (BJP)
Kelgaon group – Tulsha Kothale (BJP)
Ambhai group – Rajnitai Nagare (BJP)
Halda group – Kasabai Pandurang Gawle (BJP)
Ghatnandra group – Sophia Ibrahim (Shinde group)
Amthana group – Raghunath More (Shinde group)
Note to readers: This is a developing story. The page is being updated with the latest results, including the names of winning candidates and party-wise tallies.