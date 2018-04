Karanataka election 2018: BJP releases first list of candidates against Congress; here’s are the names

BJP’s Central Election Committee announced it’s chief ministerial candidate for Karnataka, B S Yeddyurappa, will contest from Shikaripura assembly constituency.

Karanataka election 2018: Bharatiya Janata Party has released its first list of 72 candidates for the high-stake Karnataka Assembly Elections 2018. BJP’s Central Election Committee announced it’s chief ministerial candidate for Karnataka, B S Yeddyurappa, will contest from Shikaripura assembly constituency, while veteran leaders Jagadish Shettar and K S Eswarappa will contest from Hubli Dharwad Central and Shimoga Assembly seats. Earlier, top brass of the party, including Prime Minister Narendra Modi and party president Amit Shah, met and finalise names of the candidates for the polls. The elections to the 225-seat assembly are scheduled for May 12.

BJP’s first list of candidates for Karnataka election 2018

1. Nippani – Shashikala Jolle

2. Athani – Laxman Savadi

3. Kagwad – Bharamagouda H Kage

4. Belgaum Rural – Sanjay Patil

5. Baihongal – Vishwanatha Patil

6. Kudachi (SC) – P Rajeev

7. Raybag (SC) – Duryodhana Aihole

8. Hukkeri – Umesh Katti

9. Arabhavi – Balachandra Jarakiholi

10. Saudatti Yellamma – Anand Vishwanath Mamani

11. Mudhol (SC) – Govind Karjol

12. Muddebihal – AS Patil Nadahalli

13. Babaleshwar – Vijugouda Patil

14. Afzalpur – Malikaiah Guttedar

15. Shorapur (ST) – Naraishma Naik

16. Bijapur City – Basavanagouda Patil Yetnal

17. Sindgi – Ramesh Bhusanur

18. Shahpur – Guru Patil Shiraval

19. Gulbarga Dakshin – Dattatrya Patil Revur

20. Aland – Subhash Guttedar

21. Basavakalyan – Mallikarjun Khuba

22. Aurad (SC) – Prabhu Chouhan

23. Raichur Rural (ST) – Thipparaju Havaldar

24. Raichur – Shivaraj Patil

25. Devadurga (ST) – Shivanagouda Naik

26. Lingsugur (SC) – Manappa Vajjal

27. Kushtagi – Doddanagouda Patil

28. Dharwad – Amruth Desai

29. Hubli-Dharwad-Central – Jagdadeesh Shettar

30. Hubli-Dharwad-West – Aravinda Bellad

31. Karwar – Roopali Naik

32. Sirsi – Kageri Vishweswara Hegde

33. Hangal – CM Udasi

34. Shiggaon – Basavaraj Bommai

35. Hirekerur – UB Banakar

36. Vijayanagara – Gaviyappa

37. Kampli (ST) – TH Suresh Babu

38. Sandur (ST) – B Raghavendra

39. Molokalmuru (ST) – B Sriramulu

40. Chitradurga – GH Thippareddy

41. Hiriyur – Poornima Srinivas

42. Hosadurga – Gulihatti D Shekhar

43. Dacanagere North – SA Ravindranath

44. Shimoga – KS Eswarappa

45. Shikaripura – BS Yeddyurappa

46. Kundapura – Haladi Srinivasa Setty

47. Karkal – V Sunil Kumar

48. Sringeri – DN Jeevaraj

49. Chikmagaluru – CT Ravi

50. Tumkur Rural – B Suresh Gowda

51. Kolar Gold Field (SC) – Y Sampangi

52. Yelahanka – SR Vishwanath

53. Rajarajeshwari Nagar – PM Muniraju Gowda

54. Dasarahalli – S Muniraju

55. Malleshwaram – CN Ashwathnarayan

56. Hebbal – YA Narayanaswamy

57. CV Raman Nagar (SC) – S Raghu

58. Rajaji Nagar – S Sureshkumar

59. Govindraj Nagar – V Somanna

60. Chickpet – Uday Garudachar

61. Basavanagudi – Ravi Subramanya

62. Padmanaba Nagar – R Ashok

63. Jayanagar – BN Vijayakumar

64. Mahadevapura (SC) – Aravinda Limbaveli

65. Bommanahalli – Satish Reddy

66. Bangalore South – M Krishnappa

67. Anekal (SC) – A Narayanaswamy

68. Hosakote – Sharath Bachegowda

69. Channapatna – CP Yogishwar

70. Shrirangapattana – Nanjunde Gowda

71. Sullia (SC) – S Angara

72. Madikeri – Appachu Ranjan