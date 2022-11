Gujarat Election 2022, Phase 1 Candidates: The first phase of Gujarat elections which will see over 2 crore voters spread across 19 districts decide the fate of 788 candidates in the fray from 89 Assembly constituencies are due to be held tomorrow, on December 1. Elections to the 182-member Gujarat Assembly are being conducted in two phases. While voting for the second phase of elections will take place on December 5, the counting of votes will take place on December 8.

Also Read: Gujarat Election 2022: Date, time, schedule and full list of constituencies going to polls in Phase 1

The state is all set to see a high-octane electoral battle play out between the ruling Bharatiya Janata Party (BJP), Congress, and debutant Aam Aadmi Party. The key constituencies in phase 1 Gujarat elections are Khambhalia, Surat, Morbi, Dwarka, and Jamnagar North. From the Khambhalia constituency, the AAP is banking on its chief ministerial candidate and former journalist Isudan Gadhvi. As many as 788 candidates are in the fray for the 89 seats across 19 districts of south Gujarat and Kutch-Saurashtra regions where voting will be held on Thursday.

Full list of constituencies going to polls in Gujarat Elections 2022 Phase 1:

Abdasa (Kachchh) – Pradyumansinh Mahipatsinh Jadeja (BJP) vs Mamadbhai Jung Jat (Congress) vs Vasant Valjibhai Khetani (AAP) Mandvi (Kachchh) – Anirudh Bhailal Dave (BJP) vs Rajendersingh Jadeja (Congress) vs Kailash Gadhvi (AAP) Bhuj (Kachchh) – Keshavlal Shivdasbhai Patel (BJP) vs Arjanbhai Bhudia (Congress) vs Rajesh Pandoriya (AAP) Anjar (Kachchh) – Trikambhai Bijalbhai Chhanga (BJP) vs Rameshbhai S. Dangar (Congress) vs Arjan Rabari (AAP) Gandhidham (SC) (Kachchh) – Maltiben Kishorbhai Maheshvari (BJP) vs Bharat V. Solanki (Congress) vs BT Maheshwari (AAP) Rapar (Kachchh) – Virendrasinh Bahadur Singh Jadeja (BJP) vs Bacchubhai Arethiya (Congress) vs Ambabhai Patel (AAP) Dasada (SC) (Kachchh) – Parshottambhai Khngarbhai Parmar (BJP) vs Naushad Solanki (Congress) vs Arvind Solanki (AAP) Limbdi (Surendranagar) – Kirtisinh Jitubha Rana (BJP) vs Kalpana Karamsibhai Makwana (Congress) vs Mayur Sakariya (AAP) Wadhwan (Surendranagar) – Jignaben Sanjaybhai Pandya (BJP) vs Tarun Gadhvi (Congress) vs Hitesh Patel Bajrang (AAP) Chotila (Surendranagar) – Shamjibhai Bhimjibhai Chauhan (BJP) vs Rutvikbhai Lavji Makwana (Congress) vs Raju Karpada (AAP) Dhrangadhra (Surendranagar) – Prakashbhai Purshottambhai Varmora (BJP) vs Chhattarsinh Gunjariya (Congress) vs Vagjibhai Patel (AAP) Morbi (Morbi) – Kantilal Shivlal Amrutiya (BJP) vs Jayanti Jerajbhai Patel (Congress) vs Pankaj Ransariya (AAP) Tankara (Morbi) – Durlabhjibhai Harkhjibhai Dethariya (BJP) vs Lalit Kagathara (Congress) vs Sanjay Bhatasna (AAP) Wankaner (Morbi) – Jitendrabhai Kantilal Somani (BJP) vs Mohammed aved Pirzada (Congress) vs Vikram Sorani (AAP) Rajkot East (Rajkot) – Udaykumar Prabhatbhai Kangad (BJP) vs Indranil Rajguru (Congress) vs Rahul Bhuva (AAP) Rajkot West (Rajkot) – Dr. Darshita Paras Shah (BJP) vs Mansikhbhai Jadavbhai Kalariya (Congress) vs Dinesh Joshi (AAP) Rajkot South (Rajkot) – Rameshbhai Virajibhai Tilara (BJP) vs Hiteshbhai M. Vora (Congress) vs Shivlal Barasia (AAP) Rajkot Rural (SC) (Rajkot) – Bhanuben Manoharbhai Babaria (BJP) vs Sureshbhai Karshanbhai Bathvar (Congress) vs Vashram Sagathiya (AAP) Jasdan (Rajkot) – Kunwarjibhai Mohanbhai Bavaliya (BJP) vs Bholabhai Bhikhabhai Gohil (Congress) vs Tejas Gajipara (AAP) Gondal (Rajkot) – Gitaba Jayrajsinh Jadeja (BJP) vs Yatish Desai (Congress) vs Nimisha Khunt (AAP) Jetpur (Rajkot) – Jayeshbhai Vithalbhai Radadiya (BJP) vs Deepakbhai Keshavlal Vekariya (Congress) vs Rohit Bhuva (AAP) Dhoraji (Rajkot) – Mahendrabhai Padaliya (BJP) Kalavad (SC) (Jamnagar) – Meghajibhai Amrabhai Chavda (BJP) vs Pravin Muchhadiya (Congress) vs Dr. Jignesh Solanki (AAP) Jamnagar Rural (Jamnagar) – Raghavjibhai Hansrajbhai Patel (BJP) vs Jivan Kumbharvadiya (Congress) vs Prakash Donga (AAP) Jamnagar North (Jamnagar) – Rivaba Ravindrasinh Jadeja (BJP) vs Bipendrasinh Chatursinh Jadeja (Congress) vs Karsanbhai Karmur (AAP) Jamnagar South (Jamnagar) – Divyesh Ranchhodbhai Akbari (BJP) vs Manoj Kathiria (Congress) vs Vishal Tyagi (AAP) Jamjodhpur (Jamnagar) – Chimanbhai Dharmshibhai Bokheria (BJP) vs Chirag Kalaria (Congress) vs Hemant Khava (AAP) Khambhalia (Devbhumi Dwarka) – Mulubhai Bera (BJP) vs Vikram Arjanbhai Madam (Congress) vs Isudan Gadhvi (AAP) Dwarka (Devbhumi Dwarka) – Pabudha Viramabha Manek (BJP) vs Malubhai Kandoria (Congress) vs Nakum Lakhmanbhai Boghabhai (AAP) Porbandar (Porbandar) – Babubhai Bhimabhai Bokheriya (BJP) vs Arjun Modhwadiya (Congress) vs Jeevan Jungi (AAP) Kutiyana (Porbandar) – Dheliben Maldebhai Odedara (BJP) vs Nathabhai bhurabhai Odedara (Congress) vs Bhimabhai Danabhai Makvana (AAP) Manavadar (Junagadh) – Javaharbhai Pethajibhai Chavda (BJP) vs Arvindbhai Jinabhai Ladani (Congress) vs Karsanbapu Bhadrak (AAP) Junagadh (Junagadh) – Sanjaybhai Krushnadas Koradia (BJP) vs Bikhabhai Galabhai Joshi (Congress) vs Chetan Gajera (AAP) Visavadar (Junagadh) – Harshadbhai Krushnadas Koradia (BJP) vs Karsanbhai Narainbhai Vaddoriay (Congress) vs Bhupat Bhayani (AAP) Keshod (Junagadh) – Devabhai Punjabhai Malam (BJP) vs Hirabhai Arjanbhai Jotava (Congress) vs Ramjibhai Chudasma (AAP) Mangrol (Junagadh) – Bhagwanjibhai Kargathiya (BJP) vs Babubhai Vaja (Congress) vs Piyush Parmar (AAP) Somnath (Gir Somnath) – Mansinh Meramanbhai Parmar (BJP) vs Vimal Chudasma (Congress) vs Jagmal Vala (AAP) Talala (Gir Somnath) – Bhagwanbhai Dhanabhai Barad (BJP) vs Mansinh Dodiya (Congress) vs Devender Solanki (AAP) Kodinar (SC) (Gir Somnath) – Pradyuman Vaja (BJP) vs Mahesh Makwana (Congress) vs Valjibhai Makwana (AAP) Una (Gir Somnath) – Kalubhai Chanabhai Rathod (BJP) vs Punjabhai Vansh (Congress) vs Sejalben Khunt (AAP) Dhari (Amreli) – Jaysukhbhai Vallabhbhai Kakadiya (BJP) vs Dr. Kirti Borisagar (Congress) vs Kantibhai Satasiya (AAP) Amreli (Amreli) – Kaushikbhai Kantibhai Vekariya (BJP) vs Paresh Dhanani (Congress) vs Ravi Dhanani (AAP) Lathi (Amreli) – Janakbhai Punabhai Talaviya (BJP) vs Virjibhai Thummar (Congress) vs Jaysukhbhai Detroja (AAP) Savarkundla (Amreli) – Mahesh Kashwala (BJP) vs Pratap Dudhat (Congress) vs Bharat Nakrani (AAP) Rajula (Amreli) – Hirabhai Odhavajibhai Solanki (BJP) vs Ambrish Der (Congress) vs Bharatbhai Baldaniya (AAP) Mahuva (Bhavnagar) – Shivabhai Jerambhai Gohil (BJP) vs Kanubhai Kalsaria (Congress) vs Ashok Joliya (AAP) Talaja (Bhavnagar) – Gautambhai Gopabhai Chauhan (BJP) vs Kanubhai Baraiya (Congress) vs Laluben Narsibhai Chauhan (AAP) Gariadhar (Bhavnagar) – Keshubhai Hirjibhai Nakrani (BJP) vs Divyesh Manubhai Chavda (Congress) vs Sudhir Vaghani (AAP) Palitana (Bhavnagar) – Bhikhabhai Rajivbhai Baraiya (BJP) vs Rathod Pravinbhai Jinabhai (Congress) vs Dr ZP Kheni (AAP) Bhavnagar Rural (Bhavnagar) – Parshotambhai Odhavjibhai Solanki (BJP) vs Revatsinh Gohil (Congress) vs Khumansinh Gohil (AAP) Bhavnagar East (Bhavnagar) – Sejal Rajiv Kumar Pandya (BJP) vs Baldev Majibhai Solanki (Congress) vs Hamir Rathod (AAP) Bhavnagar West (Bhavnagar) – Jitendra Shavjibhai Vaghani (BJP) vs Kishorsinh Kumbhaji Gohil (Congress) vs Raju Solanki (AAP) Gadhada (SC) (Botad) – Shambhuprasadji Baldevdas Tundiya (BJP) vs Jagdishbhai Motibhai Chavda (Congress) vs Ramesh Parmar (AAP) Botad (Botad) – Ghanshyambhai Pragjibhai Virani (BJP) vs Manhar Patel (Congress) vs Umesh Makwana (AAP) Nandod (ST) (Narmada) – Darsnaben Deshmukh (BJP) vs Haresh Vasava (Congress) vs Praful Vasava (AAP) Dediapada (ST) (Narmada) – Hitesh Devji Vasava (BJP) vs Jermaben Sukhlal Vasava (Congress) vs Chaitar Vasava (AAP) Jambusar (Bharuch) – Devkishordas Sadhu (DK Swami) (BJP) vs Sanjay Solanki (Congress) vs Sajid Rehan (AAP) Vagra (Bharuch) – Arunsinh Ajitsinh Rana (BJP) vs Sulemanbhai Musabhai Patel (Congress) vs Jayraj Singh (AAP) Jhagadia (ST) (Bharuch) – Riteshbhai Ramanbhai Vasava (BJP) vs Fatehsinh Amanbhai Vasava (Congress) vs Urmila Bhagat (AAP) Bharuch (Bharuch) – Rameshbhai Narandas Mistri (BJP) vs Jaykantbhai B Patel (Congress) vs Manharbhai Parmar (AAP) Ankleshwar (Bharuch) – Ishwarsinh Thakorbhai Patel (BJP) vs Vijaysinh Thakurbhai Patel (Congress) vs Ankur Patel (AAP) Olpad (Surat) – Mukeshbhai Jinabhai Patel (BJP) vs Darshankumar Amrutlal Nayak (Congress) vs Dharmik Malaviya (AAP) Mangrol (ST) (Surat) – Ganpatbhai Vestabhai Vasava (BJP) vs Babubhai Vaja (Congress) vs Snehal Vasava (AAP) Mandvi (ST) (Surat) – Kuvarjibhai Narshibhai Halpati (BJP) vs Anandbhai Chaudhari (Congress) vs Saynaben Gamit (AAP) Kamrej (Surat) – Prafulbhai Panseria (BJP) vs Nileshkumar Mansukhbhai Kumbhani (Congress) vs Ram Dhaduk (AAP) Surat East (Surat) – Arvindbhai Rana (BJP) vs Aslam Cyclewala (Congress) Surat North (Surat) – Kantibhai Himmatbhai Ballar (BJP) vs Ashokbhai V Patel (Congress) vs Mahendra Navadiya (AAP) Varachha Road (Surat) – Kishorbhai Kanani (BJP) vs Prafulbhai Chhaganbhai Togadiya (Congress) vs Alpesh Kathiriya (AAP) Karanj (Surat) -Pravinbhai Manjibhai Ghoghari (BJP) vs Bharti Prakash Patel (Congress) vs Manoj Sorathiya (AAP) Limbayat (Surat) – Snagitaben Patil (BJP) vs Gopalbhai Devidas Patil (Congress) vs Pankaj Tayde (AAP) Udhna (Surat) – Manubhai Mohanbhai Patel (BJP) vs Dhansukh B Rajput (Congress) vs Mahendra Patil (AAP) Majura (Surat) – Harsh Rameshbhai Sanghvi (BJP) vs Balwant Shantilal Jain (Congress) vs PVS Sarma (AAP) Katargam (Surat) – Vinodbhai Amrishbhai Mordiya (BJP) vs Kalpesh Harjivanbhai Variya (Congress) vs Gopal Italia (AAP) Surat West (Surat) – Purneshbhai Ishwarlal Modi (BJP) vs Sanjay Rameshchandra Patwa (Congress) vs Moxesh Sanghvi (AAP) Choryasi (Surat) – Sandeep Desai (BJP) vs Kantilalbhai Nanubhai Patel (Congress) vs Prakashbhai Contractor (AAP) Bardoli (SC) (Surat) – Ishwarbhai Ramanbhai Parmar (BJP) vs Pannaben Anilbhai Patel (Congress) vs Rajendra Solanki (AAP) Mahuva (ST) (Surat) – Mohanbhai Dhanjibhai Dhodiya (BJP) vs Hemangini Dipakkumar Garasiya (Congress) vs Kunjan Patel Dhodiya (AAP) Vyara (ST) (Tapi) – Mohanbhai Ghedabhai Kokni (BJP) vs Punabhai Dhedabhai Gamit (Congress) vs Bipin Choudhary (AAP) Nizar (ST) (Tapi) – Jayrambhai Chemabhai Gamit (BJP) vs Sunilbhai Ratanjibhai Gamit (Congress) vs Arvind Gamit (AAP) Dangs (ST) (Dangs) – Vijaybhai Rameshbhai Patel (BJP) vs Mukeshbhai Chandarbhai Patel (Congress) vs Sunil Gamit (AAP) Jalalpore (Navsari) -Rameshbhai Chhotubhai Patel (BJP) vs Ranjitbhai Dahyabhai Panchal (Congress) vs Pradeepkumar Mishra (AAP) Navsari (Navsari) – Rakesh Gunvantray Desai (BJP) vs Deepak Baroh (Congress) vs Upesh Patel (AAP) Gandevi (ST) (Navsari) – Nareshbhai Maganbhai Patel (BJP) vs Ashokbhai Lallubhai Patel (Congress) vs Pankaj L. Patel (AAP) Vansda (ST) (Navsari) – Piyushkumar Kantilal Patel (BJP) vs Anantkumar Hasmukhbhai Patel (Congress) vs Pankaj Patel (AAP) Dharampur (ST) (Valsad) – Arvindbhai Chhotubhai Patel (BJP) vs Kishanbhai Vestabhai Patel (Congress) vs Valsad (Valsad) – Bharatbhai Kikubhai Patel (BJP) vs Kamlkumar Shantilal Patel (Congress) Pardi (Valsad) – Kanubhai Mohanlal Desai (BJP) vs Jaishri Patel (Congress) vs Kamlesh Patel (AAP) Kaprada (ST) (Valsad) – Jitubhai Harjibhai Chaudhry (BJP) vs Vasantbhai Barjulbhai Patel (Congress) vs Jayendrabhai Gavit (AAP) Umbergaon (ST) (Valsad) – Ramanlal Nanubhai Patkar (BJP) vs Nareshbhai Vajirbhai Valvi (Congress) vs Ashok Mohnabhai Patel (AAP)

Campaigning for the first phase of elections ended on Tuesday at 5 PM. Voting for the first phase of Gujarat elections is scheduled to begin at 8 AM and will continue till 5:30 PM on Thursday. A total of 2,39,76,670 voters are registered in the areas covered under the first phase, which will include 1,24,33,362 male, 1,15,42,811 female and 497 third-gender voters. According to the Election Commission, a total of 25,434 polling booths will be set up to conduct the first phase of elections.

Also Read: Gujarat Elections 2022: Full list of Congress candidates and their constituencies

For the first phase of elections, the Election Commission started accepting forms from November 5, while November 15 was the last date for making nominations. The last date for withdrawal of candidatures was November 17.