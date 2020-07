Zoom का भारत में बड़ा निवेश करने का प्लान, बढ़ाएगी नौकरी के अवसर

लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम (Zoom) भारत में अगले पांच सालों के दौरान बड़ा निवेश करने और नौकरी में भर्ती को बढ़ाने पर विचार कर रहा है. कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी. इसके साथ उन्होंने ऐप से जुड़ी इस बात को भी गलत बताया जिसमें उसके संबंध चीन से बताए जा रहे हैं. जूम में प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग में प्रेसिडेंट Velchamy Sankarlingam ने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि कुछ भ्रम नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो विशेषकर जूम और चीन के बारे में हैं.

उन्होंने कहा कि वे इस बात को समझते हैं कि वे अभी भारतीय बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं और जूम से जुड़े कुछ फैक्ट्स को लेकर दुविधा है. वे उन पर काम करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जूम एक अमेरिकी कंपनी है जो NASDAQ पर सार्वजनिक तौर पर ट्रेड होती है. लॉकडाउन लागू होने के बाद जूम के यूजर्स में उछाल देखा गया है लेकिन अब इसे JioMeet से कड़ा मुकाबला मिल रहा है, जिसके लॉन्च होने के भीतर 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं. इसमें अनलिमिटेड फ्री वीडियो कॉलिंग का ऑफर मौजूद है.

जूम प्लेटफॉर्म 40 मिनट की फ्री वीडियो कॉलिंग करता है. Sankarlingam ने कहा कि भारत जूम के लिए महत्वपूर्ण बाजार है और यह आगे भी बना रहेगा. उन्होंने बताया कि कंपनी क्षेत्र में दिखाई देने वाले अवसरों का लाभ लेने के लिए उत्सुक है. उन्होंने बताया कि वह उनकी योजना अगले पांच सालों के दौरान देश में बड़ा निवेश करने की है जिसमें वह अपना विस्तार और क्षेत्र में मौजूद और टॉप टैलेंट की भर्ती करेगी.

इसके साथ उन्होंने कहा कि जूम भारतीय कारोबारों, सरकारी एजेंसियों, समाजों, स्कूल के अध्यापकों और अन्य लोगों को आपस में जुड़े रहने में मदद कर रहा है. उन्होंने जोर दिया कि कंपनी भारत में स्टेकहोल्डर्स से आने वाले महीनों के दौरान बातचीत करना चाहती है कि वे कुछ मुख्य चीजों जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्कील इंडिया को समर्थन करना चाहती है.

(Input:PTI)

