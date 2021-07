YouTube लाया नया फीचर, प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स की बढ़ेगी कमाई

YouTube New Feature: यूट्यूब ने बुधवार को कहा कि उसने एक नया फीचर सुपर थैंक्स ऐड किया है. इसकी मदद से प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन की नई व्यवस्था मिलेगी. यूट्यूब वीडियोज को देखने वाले फैन्स अब अपना समर्थन और आभार दिखाने के लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. बयान में बताया गया है कि यूजर्स को एक अनिमेटेड GIF ऐडेड बोनस के तौर पर दिखेगी और अपनी खरीदारी को हाईलाइट करने के लिए अलग, रंग-बिरंगा कमेंट दिखेगा, जिसका क्रिएटर्स जवाब दे सकते हैं.

वर्तमान में, सुपर थैंक्स 2 अमेरिकी डॉलर और 50 अमेरिकी डॉलर (या उसके बराबर स्थानीय करेंसी) के बीच चार कीमतों पर उपलब्ध है. फीचर बीटा टेस्टिंग में था और यह हजारों मोनेटाइजेशन वाले क्रिएटर्स के लिए अब उपलब्ध होगा.

बयान में कहा गया है कि फीचर 68 देशों में क्रिएटर्स और दर्शकों के लिए डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइसेज (एंड्रॉयड और iOS) पर उपलब्ध होगा. क्रिएटर्स वहां दिए निर्देशों को पढ़कर यह चेक कर सकते हैं कि क्या उनके पास एक्सेस मौजूद है. अगर उनके पास एक्सेस नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है. बयान के मुताबिक, वह सभी योग्य क्रिएटर्स के लिए उपलब्धता को इस साल बाद में उपलब्ध कराएंगे.

यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर नील मोहन ने कहा कि क्रिएटर्स के लिए, एक बिजनेस को बढ़ाना सभी में एक तरीके से नहीं होता है. उन्होंने आगे कहा कि यूट्यूब में, वे नए तरीकों को खोजते हैं, जिससे क्रिएटर्स अपने रेवेन्यू स्ट्रीम में विविधता लाई जा सके. इसलिए वे अपने चौथे पेड डिजिटल गुड सुपर थैंक्स को पेश करने के लिए उत्सुक हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह नया फीचर क्रिएटर्स को पैसे कमाने का एक नया तरीका देगा, जिसके साथ वह दर्शकों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत भी कर पाएंगे.

