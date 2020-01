UIDAI के ‘चैटबोट’ पर करिए Aadhaar कार्ड से जुड़े सवाल, तुरंत मिलेगा जवाब

अगर आपको आधार कार्ड (Aadhaar Card) से जुड़ी कोई दिक्कत है या फिर किसी सवाल का जवाब या जानकारी चाहिए तो यह तुरंत मिलेगा. आधार जारी करने वाली और इससे जुड़ी सर्विसेज की देखरेख करने वाली अथॉरिटी UIDAI की वेबसाइट पर ‘आस्क आधार’ चैटबोट विकल्प उपलब्ध है. UIDAI का दावा है कि इस पर यूजर को आधार से जुड़ी किसी भी क्वेरी का तुरंत जवाब मिलेगा.

दरअसल चैटबोट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो चैट इंटरफेस की तरह काम करता है. यह आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस की मदद से सवालों के जवाब देता है. ये जवाब क्विक और ऑटोमेटेड होते हैं.

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाने पर दाहिनी यानी राइट साइड में नीचे की ओर ‘आस्क आधार’ के नाम से एक आइकन शो होता है. इस प​र क्लिक करने पर इनपुट फील्ड खुलता है, जिसमें आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं. एक बार में अधिकतम 150 शब्द ही टाइप किए जा सकते हैं. इसके बाद ‘सेंड’ पर क्लिक करना होगा.

इस सुविधा का लाभ डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर लिया जा सकता है. मोबाइल पर भी आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा. आधार चैटबोट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है. यहां भाषा आइकन भी हैं, जिन पर क्लिक कर यूजर किसी भी वक्त भाषा बदल सकता है.

mAadhaar ऐप से पा सकते हैं खोया हुआ आधार नंबर और एनरोलमेंट ID, ये है प्रॉसेस

आधार चैटबोट पर ​पिन कोड के जरिए पास का आधार इनरॉलमेंट सेंटर जाना जा सकता है, इनरॉलमेंट ID डालकर आधार इनरॉलमेंट या अपडेट का स्टेटस जाना जा सकता है. चैटबोट कुछ टॉपिक्स से जुड़ी वीडियो देखने का फीचर भी उपलब्ध कराता है. यहां डायनैमिक बटन भी उपलब्ध होते हैं, जिनकी मदद से यूजर को पूरा सवाल न डालकर केवल उस बटन पर क्लिक करना होता है. ये बटन क्वेरी और जवाब के आधार पर बदलते रहते हैं.

आधार चैटबोट पर हर जवाब के बाद ‘थंब्स अप/थंब्स डाउन’ का आइकन आता है. इन पर क्लिक कर यूजर अपना फीडबैक दे सकते हैं कि उन्हें यह सर्विस कैसी लगी. इस फीडबैक का UIDAI की टीम वक्त-वक्त पर विश्लेषण करेगी.

‘आस्क आधार’ चैटबोट पर सवाल कैसे किया जाए, इसे वीडियो से भी समझा जा सकता है…

आप चाहें तो UIDAI की वेबसाइट पर ‘फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन’ (Frequently Asked Questions) में जाकर भी अपनी क्वेरी का जवाब ढूंढ सकते हैं. यहां पहले से कई सवालों के जवाब मौजूद हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं. यहां ‘आधार ऑनलाइन सर्विसेज’, योर आधार’, ‘नामांकन और अपडेट’, ‘प्रमाणीकरण’, ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), जैसी कई कैटेगरी हैं और उनके तहत विभिन्न चीजों को लेकर कई तरह के सवाल और जानकारी है.

