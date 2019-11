OnePlus 7T Series पर बंपर छूट, 16 नवंबर तक मिलेंगे कई और ऑफर

कुछ समय पहले जब OnePlus 7T सीरीज लॉन्च हुई थी, तो इस फोन ने समार्टफोन्स के बाजार में धमाल मचा दिया था. इस फोन में मौजूद बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ अच्छा डिजाइन भी इसकी खासियत है. सबसे खास बात यह है कि फोन बहुत किफायती है. OnePlus 7T 90 Hz रेट के AMOLED डिस्पले और Qualcomm Snapdragon 855+ प्रोसेसर के साथ आता है. इसके अलावा इसमें RAM और स्टोरेज काफी ज्यादा है और ये Warp Charge 30T को सपोर्ट करता है जिसकी मदद से फोन एक घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है. इस फोन का कैमरा वर्ल्ड क्लास है. इतने सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ यह फोन 37,999 रुपये में मिल रहा है.

OnePlus 7T Pro में इससे बेहतरीन फीचर्स मौजूद हैं. इसमें आपको पॉप अप कैमरा, ज्यादा रेज्योल्यूशन के साथ और ज्यादा बड़ी बैटरी मिलेगी. यह फोन बाजार में 53,999 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल रहा है. इन दोनों फोन्स में Android का लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है. दोनों में Android 10 मिलेगा.

अगर आपको ये कीमतें कुछ कम नहीं लगी, तो अब आपके लिए एक और ऑफर मौजूद है. 26 अक्टूबर से OnePlus 7T सीरीज के स्मार्टफोन्स पर 8,000 रुपये तक की छूट मिल रही है. इसके लिए कई फोन पर कई ऑफर्स मौजूद हैं. आप इन ऑफर्स का फायदा उठाकर OnePlus 7T को 32,499 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं. यह कुछ महीने पहले लॉन्च हुए OnePlus 7 की कीमत से भी कम है.

इस कीमत में कमी की वजह कई ऑफर्स का मौजूद होना है. अगर कोई व्यक्ति जिसके पास OnePlus का कोई फोन है और वो आपको इस फोन को खरीदने का सुझाव देता है, तो आपको छूट मिल सकती है. ऐसे में एक रेफरल कोड आएगा जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा. यही नहीं, पुराना फोन देकर एक्सचेंज करने पर 2,000 रुपये की छूट मिलेगी. इसके अलावा अगर आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट है, तो आपको बैंक के कार्ड का इस्तेमाल करने पर इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. OnePlus 7T पर 1500 रुपये और OnePlus 7T Pro पर 3000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा.

इसके अलावा OnePlus 7T पर तीन महीने का नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर, OnePlus 7 Pro और OnePlus 7T Pro पर 6 महीने का नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर मौजूद है. ये सभी ऑफर्स 16 नवंबर तक मौजूद रहेंगे.

