Yes Bank का खास वॉलेट Yuva Pay लॉन्च, मोबाइल में बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे डिजिटल लेनदेन

कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में डिजिटल भुगतान का चलन तेजी से बढ़ रहा है. लोग घर से बाहर निकलने और संपर्क में आने से बच रहे हैं. इस दिशा में यस बैंक ने UDMA टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर स्मार्टफोन और फीचर फोन यूजर्स के लिए डिजिटल वॉलेट ऐप युवा पे लॉन्च किया है. बैंक ने बयान में बताया कि यह इनोवेशन न्यूनतम केवाईसी नियमों के तहत जारी डिजिटल वॉलेट है, जिसमें भारत बिल पे और यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से बिल भुगतान किया जा सकता है.

ऐप के माध्यम से नगरपालिका, घर टैक्स, बिजली, एलपीजी, डीटीएच, मोबाइल बिल, लाइसेंस फीस, विंडमिल और सोलर पार्क शुल्क, भवन निर्माण शुल्क और बिलबोर्ड जैसे बिलों का भुगतान किया जा सकता है. इसके साथ इसके माध्यम से बीमा नवीनीकरण, फास्टैग चार्ज, स्कूल फीस और खुदरा दुकानों पर भुगतान और ईएमआई भुगतान भी किया जा सकता है. युवा पे का इस्तेमाल फंड ट्रांसफर, अकाउंट बैलेंस चेक, रिचार्ज या टॉप अप और रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म के लिए बैंकिंग ऐप के तौर पर भी किया जा सकता है और इस तरह इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है.

फीचर फोन यूजर्स को केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निकटतम युवा मित्र एसोसिएट से संपर्क करना होगा. एक बार ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद, वॉलेट सक्रिय हो जाता है और यूजर इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सर्विसेज (आईवीआरएस) के माध्यम से अपनी सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, जिसमें सभी लेनदेन ओटीपी और टी-पिन ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सुरक्षित रूप से पूरे किए जाते हैं.

स्मार्टफोन यूजर्स एंड्रॉयड प्ले स्टोर से युवा पे मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद न्यूनतम केवाईसी आवश्यकताओं को पूरा करें और फिर वे अपने वॉलेट में पैसे जोड़ सकते हैं. आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक, उपयोगकर्ता का वॉलेट एक्टिवेट होने के बाद 24 महीनों के भीतर बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना होगा.

अगर इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध है, तो यूजर ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग शुरू कर सकते हैं. इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने की स्थिति में पेमेंट रिक्वेस्ट एन्क्रिप्टेड एसएमएस में परिवर्तित हो जाती है और लेनदेन ऑफलाइन मोड में पूरा हो जाता है.

