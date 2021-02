Xiaomi Redmi Note10 series: भारत में मार्च में होगी लाॅन्च, जानिए संभावित स्पेशिफिकेशंस

Xiaomi’s Redmi Note 10 series launching: शाओमी की रेडमी नोट10 सीरीज भारत में मार्च के शुरुआत में आधिकारिक रूप से लाॅन्च होगी. Xiaomi India के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है. हालांकि, कंपनी ने नई Redmi note 10 सीरीज के लाॅन्चिंग की वास्तविक तारीख का खुलासा नहीं किया है. Xiaomi दावा कर रही है कि इस स्मार्टफोन से यूजर्स का एक्सीपिरियंस काफी बेहतर होगा. यह स्मार्टफोन Redmi Note 9 series की जगह लेगा.

कंपनी के एमडी मनु जैन ने जो ट्वीट किया है, उससे स्मार्टफोन की कोई स्पेशिफिक डिटेल का पता नहीं चलता है. आने वाले कुछ हफ्तों में कंपनी स्मार्टफोन को लेकर कुछ डिटेल जारी कर सकती है. यह स्मार्टफोन रेडमी नोट 9 सीरीज की जगह लेगा. कंपनी इसके दो वर्जन ला सकती है, जिसमें एक स्टैंडर्ड Redmi Note 10 और एक Pro वर्जन होगा. शाओमी के इस नए सीरीज की कीमत भारत में 20,000 रुपये के अंतर ही रहेगी. इस प्राइस सेगमेंट में नोट सीरीज का दबदबा है.

Brace yourselves for a #10on10 experience! RT if you want to know more. ????

Redmi note 10 series को 4G और 5G दोनों माॅडल में लाया जा सकता है. 5G वर्जन को लेकर कई तरह की जानकारियां लीक हुई हैं. माना जा रहा है कि यह एंड्रायड 11 के साथ लाएगा. रेडमी नोट 10 प्रो के 4G वेरिएंट को लेकर यह कहा जा रहा है कि इसमें 120Hz डिस्प्ले और क्वालकाॅम स्नैपड्रैगन 732 Soc प्रोसेसर होगा. वहीं, रेडमी नोट 10 प्रो का 5G वेरिएंट में क्वालकाॅम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर हो सकता है.

रेडमी की इस सीरीज में ग्राहकों को 6जीबी रैम+64GB स्टोरेज और 8GB+128GB स्टोरेज का विकल्प मिल सकता है. रेडमी नोट 10 प्रो में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रह सकता है. जबकि बैटरी को लेकर अनुमान 5,050 mAh का है. स्टैंडर्ड वर्जन में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी रीयर कैमरा सेंसर और 6,000 mAh बैटरी की उम्मीद है.

