Xiaomi भारत में 13 मई को लॉन्च करेगी Redmi Watch और Redmi Note 10S, जानें संभावित स्पेसिफिकेशन्स

Mi 11 Ultra, Mi 11X सीरीज और 75 इंच के Mi QLED स्मार्ट टीवी को लॉन्च करने के बाद, Xiaomi 13 मई को भारत में दो नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी. जहां इनमें से एक Redmi Note 10S स्मार्टफोन होगा. वहीं, दूसरे प्रोडक्ट के जरिए Redmi स्मार्टवॉच कैटेगरी में प्रवेश करेगी. इसका नाम Redmi Watch होगा.

Redmi ने अपनी पहली स्मार्टवॉच Redmi Watch पिछले साल नवंबर में चीन में लॉन्च की थी. इस स्मार्टवॉच को बाद में चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए Mi Watch Lite के तौर पर रि-ब्रांड किया गया था. क्योंकि Redmi के पास अपने पोर्टफोलियो में केवल एक ही स्मार्टवॉच है, इसलिए इसमें अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है.

Xiaomi ने सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट का टीजर डालना शुरू कर दिया है. कंपनी मीडिया को वर्चुअल लॉन्च इवेंट का आमंत्रण भी भेज रही है. और इस बीच अब तक कंपनी ने प्रोडक्ट के नाम नहीं बताया है. लेकिन टीजर ने बहुत सी चीजों को साफ कर दिया है. Xiaomi ने यह भी कन्फर्म किया है कि प्रोडक्ट वियरेबल कैटेगरी का है, जिससे भी यह साफ हुआ है. Xiaomi ने प्रोडक्ट के लिए एक पेज भी बनाया है. पेज के मुताबिक, Redmi Watch 200 से ज्यादा वॉच फेस, 11 स्पोर्ट्स मोड और कुछ स्मार्ट फीचर्स के साथ आएगी, जिनमें स्लीप मॉनेटरिंग, हर्ट रेट मॉनेटरिंग और ब्रीदिंग शामिल हैं.

Redmi Watch की वर्तमान में चीन में बिक्री 3,500 रुपये से कम में होती है और भारतीय बाजार में कीमत भी इसी के आसापास रहने की उम्मीद है. Xiaomi का Mi ब्रांड पहले ही भारत में एक स्मार्टवॉच Mi Watch Revolve लॉन्च कर चुका है. यह पहली बार है, जब Redmi भी स्मार्टवॉच लॉन्च करेगा.

Covid-19 Vaccination: CoWIN पर स्लॉट खोजने में हो रही है परेशानी? ये वेबसाइट्स करेंगी मदद

Redmi Watch के साथ Xiaomi 13 मई को भारत में Redmi Note 10S लॉन्च करेगी. Redmi Note 10S सीरीज में Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro and Redmi Note 10 Pro Max के साथ शामिल होगा. इसकी कीमत Redmi Note 10 के करीब या उससे कम रह सकती है.

Redmi Watch की तरह Redmi Note 10S चुनिंदा बाजारों में मौजूद है. ग्लोबल बाजारों में Redmi Note 10S 6.43 इंच के AMOLED 1080p डिस्प्ले, मीडिया टेक हेलियो G95 SoC प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 8GB की रैम और 128GB का स्टोरेज मिलता है. इसमें क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और दो 2 मेगापिक्सल के कैमरे शामिल हैं. फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 5,000mAh की बैटरी 33W फास्ट चार्जिंग के साथ है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.