Xiaomi 23 अप्रैल को भारत में लॉन्च करेगी Mi 11x सीरीज, OnePlus 9 को कड़ी टक्कर देने की तैयारी

Xiaomi Mi 11x Series India Launch Date: Xiaomi ने सोमवार को एलान किया कि Mi 11x 23 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगी. इस बात की बहुत उम्मीद है कि Mi 11x Redmi K40 का रिब्रांड वर्जन होगा. Xiaomi इंडिया के हेड मनु कुमार जैन ने यह कन्फर्म किया कि फोन को भारत के लिए कस्टमाइज किया जाएगा. Mi 11 Ultra और Mi 11x के साथ, Xiaomi वनप्लस 9 सीरीज के फोन्स को कड़ी टक्कर देगी.

यह तुरंत तौर पर साफ नहीं है कि कंपनी उस दिन एक से ज्यादा Mi 11x लॉन्च करेगी, जैसे Mi 11x और Mi 11x Pro. Mi 10 सीरीज के भी कई मॉडल बाजार में आए जैसे Mi 10, Mi 10T और Mi 10T Pro. Mi 10i भी मौजूद था. हालांकि, सभी समान समय पर लॉन्च नहीं किए गए थे.

Xiaomi ने पहले ही Redmi K40 की रिब्रांडिंग करके चुनिंदा बाजारों में इसे Poco F3 के नाम में लॉन्च किया था. फोन में 6.67 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट के साथ है. स्क्रीन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मौजूद है. फोन के साइड में फिजिकल फिंगरप्रिंट रीडर भी है. इसमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

स्मार्टफोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर फास्ट LPDDR5 रैम और UFS3.1 स्टोरेज के साथ है. इसमें 4,520mAh की बैटरी 33W फास्ट चार्जिंग के साथ दी गई है. MIUI 12 सॉफ्टवेयर के साथ फोन 5G रेडी भी है. यह डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, हाई रेजोल्यूशन और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है.

Redmi K40 की शुरुआती कीमत 1,999 युआन (करीब 22,500 रुपये) इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए है. इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 2,499 रुपये (लगभग 28,100 रुपये) है. Redmi K40 के दो पावरफुल वेरिएंट्स Redmi K40 Pro और Redmi K40 Pro Plus भी मौजूद हैं.

