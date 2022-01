Redmi Note 11 सीरीज लॉन्च, 108 MP कैमरे के साथ मिलेंगे कई शानदार फीचर्स, जानें कीमत समेत पूरी डिटेल

Redmi Note 11 Series: इन स्मार्टफोन्स में AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, फास्ट चार्जिंग और 108MP के मेन कैमरे के साथ कई शानदार फीचर्स मिलते हैं.

Xiaomi ने आज ग्लोबल मार्केट के लिए Redmi Note 11 सीरीज को लॉन्च कर दिया है.

Redmi Note 11 Series: Xiaomi ने आज ग्लोबल मार्केट के लिए Redmi Note 11 सीरीज को लॉन्च कर दिया है. Xiaomi Redmi Note 11 सीरीज के तहत चार नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया गया है. इनमें से Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11S और Redmi Note 11 शामिल हैं. इन स्मार्टफोन्स में AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, फास्ट चार्जिंग, 108MP के मेन कैमरे के साथ कई शानदार फीचर्स मिलते हैं. कंपनी ने पहले ही 9 फरवरी को Redmi Note 11S को भारत लॉन्च करने की घोषणा कर दी है. Redmi Note 11 Pro 5G और Note 11 Pro से जुड़ी डिटेल्स Redmi Note 11 Pro 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट और पंच होल डिज़ाइन के साथ 6.7 इंच डिस्प्ले है. फोन कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है.

Redmi Note 11 Pro 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट है. यह 8GB रैम के साथ आता है. इंटरनल स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.

Redmi Note 11 Pro में MediaTek Helio G96 चिपसेट मिलता है. इन दोनों स्मार्टफोन में 67W फास्ट चार्जर के साथ 5,000mAh की बैटरी मिलती है. Redmi Note 11 सीरीज आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 13 के साथ आएगा.

इसके अलावा, Xiaomi ने Redmi Note 11S और Redmi Note 11 को भी अनवेल किया है, जो कि ऊपर बताए गए दोनों स्मार्टफोन्स की तुलना में सस्ते हैं. Budget 2022 Expectations: स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड निवेशकों को बजट से उम्मीद, LTCG टैक्स में राहत का सुझाव Redmi Note 11 और Note 11S से जुड़ी डिटेल्स Redmi Note 11 में 5,000mAh की बैटरी, 33W चार्जर, 50MP क्वाड कैमरा लेंस और 3.5mm ऑडियो जैक भी है. इसमें स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट के साथ 90Hz पंच होल डिस्प्ले है. यह 1TB के एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ भी आता है.

इसी तरह, Redmi Note 11S में आपको समान आकार की बैटरी, 90Hz AMOLED डिस्प्ले और 108MP क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें MediaTek Helio G96 प्रोसेसर मिलता है. TCS बनी IT सर्विसेज में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, टॉप 25 में 6 भारतीय कंपनियां शामिल सभी स्मार्टफोन्स की ये है कीमत Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G के 6GB और 64GB वैरिएंट की कीमत 329 डॉलर (लगभग ₹24,636) है. अन्य दो वेरिएंट की कीमत 349 डॉलर (लगभग ₹26,134) और 379 डॉलर (लगभग ₹28,380) है. Redmi Note 11 Pro 5G के 6GB वैरिएंट की कीमत 299 डॉलर (लगभग ₹ 22,389) तय की गई है. Note 11 Pro 5G को 16-17 जनवरी से AliExpress पर डिस्काउंटेड प्राइस (299 डॉलर या 22,400 रुपये, 329 डॉलर या 24,700 रुपये, और 349 डॉलर या 26,200 रुपये) पर खरीदा जा सकता है. Redmi Note 11 Pro 4G 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत 299 डॉलर (लगभग 22,400 रुपये) से शुरू होती है. इस स्मार्टफोन के 6GB/128GB वैरिएंट की कीमत 329 डॉलर (लगभग 24,700 रुपये) और 8GB/128GB वैरिएंट की कीमत 349 डॉलर (लगभग 26,200 रुपये) तय की गई है. Xiaomi Redmi Note 4G के बेस वेरिएंट को 16-17 जनवरी से AliExpress पर 279 डॉलर (लगभग 20,900 रुपये) की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है.

