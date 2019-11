Xiaomi ला रही है दुनिया का पहला 108MP पेंटा कैमरा स्मार्टफोन, जारी किया टीजर

Xiaomi स्मार्टफोन की दुनिया में अपनी तरह का एक पहला प्रोडक्ट लेकर आ रही है. Xaoimi जल्द ही Mi Note 10 स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी. Xiaomi ने इसका टीजर जारी कर दिया है. इसके मुताबिक यह दुनिया का पहला 108-मेगा पिक्सल Penta Camera Phone होगा. इसके अलावा फोन में बैक पर 5 कैमरा मौजूद होंगे. Mi Note 10 के टीजर से एक दिन पहले चीन में Xiaomi ने Mi CC9 Pro का टीजर लॉन्च किया था.

दोनों स्मार्टफोन्स में नेक्स्ट जेनरेशन कैमरा होंगे. इन दोनों में ही 108 megapixel का प्राइमरी कैमरा होगा. इसलिए ये मुमकिन है कि Mi CC9 Pro को ही दुनिया भर में Mi Note 10 की ब्रांडिंग करके लॉन्च किया जाएगा. इससे पहले भी कंपनी Mi CC9 सीरीज के फोन को चीन से बाहर उनकी रि-ब्रांडिंग करके लॉन्च कर चुकी है. इसके अलावा लीक हुई जानकारी के मुताबिक, Mi CC9 Pro और Mi Note 10 का मॉडल नंबर भी एक ही है- M1910f4e.

Mi Note 10 के आधिकारिक टीजर से फोन के फीचर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती. सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलती है कि यह दुनिया का पहला 108-मेगा पिक्सल Penta Camera Phone होगा. Xiaomi ने अभी तक इसकी लॉन्च की तारीख के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है. हालांकि, अगर यह माना जाए कि Mi Note 10 और Mi CC9 Pro एक ही स्मार्टफोन हैं, तो इसके फीचर्स के बारे में कुछ बताया जा सकता है.

रिपोट्र्स के अनुसार, Mi Note 10 में penta कैमरा सैटअप होगा जिसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी शूटर होगा. इसके अलावा 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा. कैमरे में 17 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू , एक telephoto लैंस , एक मैक्रो कैमरा और एक 12 मेगापिक्सल portrait शूटर है. telephoto लैंस में 10x हाइब्रिड जूम और 50x डिजिटल जूम की कैपेसिटी होगी.

Mi CC9 Pro चीन में 5 नवंबर को लॉन्च होगा. इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि Mi Note 10 के बारे में सभी जानकारी उसके लॉन्च से पहले ही पता चल जाएंगी.

पहले लीक हुई जानकारी के मुताबिक, Mi Note 10 के साथ ही Mi Note 10 Pro को भी बाजार में आना था. हालांकि Mi Note 10 Pro के बारे में अभी कोई खबर नहीं आई है. ऐसा हो सकता है कि कंपनी पहले सिर्फ Mi Note 10 को लॉन्च करे और बाजार में Mi Note 10 Pro उससे कुछ समय बाद आये.

