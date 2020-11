Xiaomi ने फेस्टिव सेल में बेचे 15-20% ज्यादा स्मार्टफोन, नए फोन में अपग्रेड करने पर पुराने की 70 फीसदी वैल्यू मिलने का ऑफर लॉन्च

चीन की बड़ी टेक कंपनी Xiaomi ने फेस्टिवल सेल के पहले चरण में 50 लाख स्मार्टफोन की बिक्री है. यह पिछले साल के मुकाबले 15-20 फीसदी ज्यादा है. इसी के साथ कंपनी ने पुराने Xiaomi ग्राहकों को नए फोन से अपग्रेड करने के लिए ‘Mi स्मार्ट अपग्रेड’ कार्यक्रम भी पेश किया है. कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि ‘Mi स्मार्ट अपग्रेड’ कार्यक्रम के तहत शाओमी के पुराने ग्राहकों को नया रेडमी और Mi फोन खरीदने पर उनके पुराने फोन का 70 फीसदी तक मूल्य मिलेगा. घरेलू स्मार्टफोन बाजार में कंपनी की प्रतिस्पर्धा सैमसंग, वीवो, रीयलमी और ओप्पो जैसे ब्रांड के साथ है.

Xiaomi इंडिया के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुरलीकृष्णन बी. ने कहा कि अक्टूबर मध्य में शुरू हुई पहले चरण की त्योहारी सेल के दौरान कंपनी के स्मार्टफोन की बिक्री में बढ़ोतरी रही. यह बढ़त उसके खुद के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ-साथ दूसरी ई-कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिली. उन्होंने साफ किया कि उन्होंने अपने सभी उत्पादों की नई सीरीज दो-तीन महीने पहले ही पेश की थी. उन्होंने बताया कि वे इस साल फेस्टिव सीजन के लिए पहले से तैयार थे, इसने ग्राहकों के बीच ज्यादा रुचि पैदा की. इसने उन्हें बाजार में पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने की सुविधा भी दी.

उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान पहली फेस्टिव सेल के समय कंपनी ने 50 लाख स्मार्टफोन की बिक्री की है. यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले में 15 से 20 फीसदी अधिक है. कंपनी को दिवाली खरीद के दौरान बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है. मुरलीकृष्णन ने आगे कहा कि उन्होंने बहुत से फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन ग्राहकों को देखा है, ग्राहकों के बीच मिड प्रीमियम और प्रीमियम रेंज में अपग्रेड करने को लेकर उत्सुकता भी है. Mi.com पर मेट्रो और बड़े शहरों से होने वाले ऑर्डर से योगदान में भी बढ़ोतरी हुई है.

अपने लेटेस्ट ‘Mi स्मार्ट अपग्रेड’ प्रोग्राम के बारे में बोलते हुए मुरलीकृष्णन ने कहा कि स्मार्टफोन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, चाहे वह कैमरे, बैटरी या डिस्प्ले और फोन के रिफ्रेश साइकल से जुड़ी हो. उन्होंने समझाया कि फोन की वैल्यू डिवाइस को खरीदने के बाद सीधे गिर जाती है. और शाओमी इंडिया स्मार्टफोन की कम रिसेल वैल्यू की चुनौती को समझता है और यह ऑफर उसी को लेकर लाया गया है.

Xiaomi इस प्रोग्राम को ऑथराइज्ड रिटेल आउटलेट (जैसे Mi स्टोर्स, Mi होम और Mi प्रिफर्ड पार्टनर) के जरिए ऑफर करेगा. ग्राहक इन बायबैक विकल्प को 399 रुपये (रेडमी 9 प्राइम जैसे डिवाइस) से लेकर 1,999 रुपये (Mi 10 जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन) तक खरीद सकते हैं.

