Xiaomi के इस स्मार्टफोन की बंपर डिमांड! 21 दिन में 400 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री, आखिर क्या है खास?

Xiaomi ने पिछले महीने भारत में Mi 10i 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया था. लॉन्च होने के तीन हफ्तों के भीतर इस स्मार्टफोन की बिक्री 400 करोड़ रुपये को पार कर गई है. शाओमी इंडिया के एमडी और ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन ने यह जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट करके इसके लिए ग्राहकों और पार्टनर्स का धन्यवाद किया है. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसमें मौजूद 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा है.

₹ 4⃣0⃣0⃣ Crores ????

Super happy to share that #108MP camera phone #Mi10i #5G has crossed sales worth ₹400 Cr in just 3 weeks of launch. ????

Big thanks to all our amazing #MiFan & partners for showing so much love to #ThePerfect10 ????????????

I ❤️ #Mi #Xiaomi #India #108MPcamera ???? pic.twitter.com/AYcitoNcsv

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 2, 2021