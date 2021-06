Xiaomi Redmi Note 10S: 15 हजार में 64 MP के कैमरे और 6GB रैम की पेशकश, लेकिन असल खासियत तो सॉफ्टवेयर में है

Xiaomi Redmi Note 10S Review: Xiaomi ने साल 2019 में भारत में Redmi Note 7 लॉन्च किया था. यह चीन में बिक रहे वर्जन से अलग था. Redmi Note 7 का भारतीय वेरिएंट कम फीचर वाले कैमरे सेटअप के साथ आया था. इसे फोन की कीमत कम रखने के लिए किया गया था, ताकि इसे 10 हजार रुपये से कम में उपलब्ध कराया जा सके. उस समय सभी Redmi Note फोन्स की स्टीकर कीमत 9,999 रुपये थी, जो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी. तीन महीने बाद, Redmi Note 7 के चीनी वेरिएंट को भारत में Redmi Note 7S के तौर पर लॉन्च किया गया.

2021 में श्याओमी ने Redmi Note 10S के मामले में एक बार फिर से वही रणनीति अपनाई है.

Redmi Note 7S के कैमरे में बड़े बदलाव किए गए थे. Note 10S में उसके मुकाबले ज्यादा हार्डवेयर अपडेट किए गए हैं. लेकिन फोन की सबसे बड़ी खासियत उसका हार्डवेयर नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर है. यह Xiaomi का पहला ऐसा फोन है, जो MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आता है. इसमें यह तय करना यूजर्स के हाथ में है कि उन्हें किस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करना है. वे अपनी पसंद के मुताबिक ऐप्स को चुन सकते हैं और उन्हें हटा भी सकते हैं.

फोन को MIUI 12.5 के अंतरिम वर्जन के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें पहले से मौजूद ऐप्लीकेशन्स को अनइंस्टॉल और हटाने का फीचर हाल ही में जोड़ा गया है.

यह साफ कर दें कि पहली बार यह किसी दूसरे रेडमी फोन की तरह दिखता है. इसमें डुअल ऐप्स, क्लीनर और ऐप के साथ शेयर करने का फीचर मिलता है. इसके अलावा सभी सिस्टम ऐप्स GetApps के जरिए अपडेट किए जाते हैं. इसके मुकाबले प्ले स्टोर में आपको बार-बार रिमाइंडर मिलते हैं और ये प्राइवेसी को लेकर चिंता भी खड़ी करते हैं.

Xiaomi ने अपने कॉ, मैसेजिंग और ब्राउजिंग ऐप्स को साथ में देना बंद कर दिया है. लेकिन उसके बावजूद Note 10S में करीब 60 ऐप्स पहले से इंस्टॉल मिलते हैं. इनमें कुछ उपयोगी हो सकते हैं, बाकी नहीं. लेकिन MIUI 12.5 की मदद से आप बहुत से ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं या कम से कम उनको छिपा सकते हैं, जो पहले संभव नहीं था.

नए अपडेट से फोन की सेटिंग्स के ऐप्स सेक्शन में कई और टैब जुड़ते हैं. इनमें से एक की मदद से आप होम स्क्रीन शॉर्टकट को मैनेज कर सकते हैं. इस सेक्शन में हर ऐप के लिए उपलब्ध टोगल्स का इस्तेमाल करके आप ऐप्स को अपने होम स्क्रीन/ ऐप ड्रॉअर से हटा सकते हैं.

Note 10S को केवल 20 ऐप्स और बिना किसी स्पैम नोटिफिकेशन के देखना अच्छा अनुभव है.

Redmi Note 10S एक तरह से अलग सिस्टम ऑन चिप और प्राइमेरी कैमरा के साथ Redmi Note 10 ही है. इसमें मीडिया टेक हेलियो G95 प्रोसेसर है, जबकि Note 10 में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर है. Note 10S में कम से कम 6GB की रैम मिलती है, जबकि Note 10 में शुरुआती रैम 4GB है. Note 10 का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, जबकि Note 10S में उससे बेहतर 64 मेगापिक्सल का कैमरा है.

सबसे खास बात इसका डिजाइन है. यह पतला, हल्का और दिखने में बेहतरीन है. यह किसी बजट फोन की तरह नहीं दिखता. बैक प्लास्टिक की बनी है और फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन है. फोन IP53 सर्टिफाइड है, यानी इसमें डस्ट और पानी की रसिस्टेंस है. इसमें डुअल स्पीकर्स भी हैं. फोन के साइड में फिंगरप्रिंट रीडर है.

5,000mAh की बैटरी आसानी से पूरे दिन चल सकती है. साथ ही इसमें 33W फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है. Note 10S की शुरुआती कीमत 14,999 रुपये है, जिसमें 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिल जाएगा. इससे एक हजार रुपये अधिक खर्च करके आप ज्यादा प्रीमियम ग्लास डिजाइन, बेहतर HDR10 रेडी डिस्प्ले, ज्यादा तेज स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट और ज्यादा बड़ी 5020mAh की बैटरी वाला Note 10 Pro खरीद सकते हैं. लिहाजा इस बेहतर पेशकश के मुकाबले Note 10 खरीदने का सुझाव देना मुश्किल है.

(स्टोरी: सौरभ सिंह)

