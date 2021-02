Redmi Note 10 सीरीज भारत में 4 मार्च को होगी लॉन्च, 20,000 रु से कम रहेगी कीमत, जानें संभावित फीचर्स

Redmi Note 10 Series Launch Date: Xiaomi ने कन्फर्म किया है कि Redmi Note 10 सीरीज 4 मार्च को लॉन्च होगी. यह एक ग्लोबल लॉनेच इवेंट होगा और Mi इंडिया वेबसाइट पर इसका पेज लाइव हो गया है. इससे पहले ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि Redmi Note 10 सीरीज 10 मार्च को लॉन्च होगी. Redmi Note 10 को लेकर कंपनी के चार वेरिएंट लेकर आने की उम्मीद है. पिछले साल, Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max को पहले पेश किया गया था और Redmi Note 9 बाद में आया था.

इस साल Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro दोनों फोन के साथ आने की उम्मीद है. लीक हुई जानकारी के मुताबिक, दोनों स्मार्टफोन्स का 4G और 5G वेरिएंट होगा. यह देखना होगा कि Redmi Note 10 Pro Max वेरिएंट भी 4 मार्च को लॉन्च होगा या नहीं. इन फोन्स की कीमत 20 हजार रुपये से कम कीमत होने की उम्मीद है. हालांकि, अगर फोन का 5G वेरिएंट पेश किया जाता है, तो उसकी कीमत ज्यादा रह सकती है.

क्योंकि यह ग्लोबल लॉन्च है, इसलिए यह नए फोन होंगे, जिन्हें चीनी बाजार में अभी तक पेश नहीं किया गया है. Redmi Note 10 की बिक्री अमेजन इंडिया पर भी होगी, जहां इसके लिए एक नोटिफाई मी पेज को भी लाइव किया गया है.

#RedmiNote10 Series is all set for it’s global debut on 4/3/21! ???? #RedmiNote has been India’s most loved smartphone & we’re thrilled to bring you the next #10on10 experience!

हाल ही में, रेडमी इंडिया ने ट्विटर पर पूछा था कि क्या उनके फैन्स को एक LCD डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ या AMOLED डिस्प्ले पसंद आएगा. ट्वीट को बाद में हटा दिया गया था. हालांकि, ज्यादातर वोट AMOLED डिस्प्ले के पक्ष में थे.

ज्यादा रिफ्रेश रेट वाले फोन बजट मिड-रेंज सेगमेंट में ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, इसलिए Redmi Note 10 Pro में LCD डिस्प्ले रहने की उम्मीद है. हालांकि, अगर इसमें AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा, तो यह Note सीरीज में पहला फोन होगा, जिसमें ऐसा डिस्प्ले होगा. लेकिन AMOLED डिस्प्ले रहने से Redmi Note 10 Pro वेरिएंट की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है.

कंपनी आने वाली सीरीज के कैमरा पर भी जोर दे रही है. इस साल की शुरुआत में, Redmi के जनरल मैनेजर ने साझा किया कि Redmi फोन्स में इस साल 100 मेगापिक्सल से ज्यादा का प्राइमेरी कैमरा मौजूद रहेगा. हालांकि, कुछ लीक में 64 मेगापिक्सल प्राइमेरी कैमरे के संकेत मिले हैं.

Redmi Note 10 Pro में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर मौजूद रहने की उम्मीद है, जो 5G चिपसेट नहीं है. इसमें 5,050 mAh की बैटरी फुल चार्जिंग क्षमता के साथ दी जा सकती है.

