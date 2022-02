Poco M4 Pro 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च; देखिए कीमत, फीचर्स और उपलब्धता समेत हर जरूरी डिटेल

Poco M3 Pro 5G के बाद Xiaomi के सहयोगी ब्रांड का भारत में यह दूसरा 5 जी फोन है.

पोको ने 15 फरवरी 2022 को अपना नया 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया.

Poco M4 Pro 5G Launched in India: श्याओमी (Xiaomi) की सहयोगी कंपनी पोको (Poco) ने आज यानी 15 फरवरी 2022 को अपना नया 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किया है. यह नया फोन 90 Hz डिस्प्ले, मीडिया टेक डाइमेंसिटी (MediaTek Dimensity 810) चिप, 50 मेगापिक्सल के ड्युअल कैमरा और 5000mAh की बैटरी से लैस है. इसके साथ ही यह स्मार्टफोन 33W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है. ऐसा लगता है कि कंपनी ने पिछले साल भारत में लॉन्च किए गए रेडमी नोट 11 T 5G (Redmi Note 11T 5G) को ही नई ब्रैंडिंग के साथ पेश किया है. Poco M4 Pro 5G की खूबियां पोको के इस स्मार्टफोन की बॉडी पूरी तरह प्लास्टिक की बनी है और यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 (Corning Gorilla Glass 3) का स्क्रीन प्रोटेक्शन के साथ आता है. यह फोन धूल और पानी से बचाव के लिए IP53 सर्टिफाइड भी है. कंपनी इसे ब्लू, येलो और ब्लैक यानी कुल तीन रंगों में पेश कर रही है. इस फोन के 6.6 इंच वाले 1080p IPS LCD डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz है, जो होल पंच कट-आउट (hole punch cut-out) के साथ आता है. पोको ने अपने इस फोन में मीडिया टेक का 6nm Dimensity 810 चिप लगाया है, जिसे 8GB RAM और 128GB तक स्टोरेज के साथ पेश किया गया है. फोन का स्टोरेज एक्सपेंडेबल तो है ही साथ ही इसमें वर्चुअल मेमोरी एक्सपेंशन का फीचर भी है. पोको ने इसे टर्बो रैम (Turbo RAM) का नाम दिया है. इस फोन का सॉफ्टवेयर MIUI 12.5 है, जो एंड्रॉयड 11 (Android 11) पर आधारित है. पोको M4 Pro 5G में पीछे की तरफ दो कैमरे हैं. 50MP का मेन कैमरा f/1.8 लेंस से लैस है. फोन में पीछे की तरफ 8MP का एक और अल्ट्रा वाइड एंगल (ultra-wide-angle) कैमरा भी दिया गया है, जिसमें 119 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू लेंस लगा है. सामने की तरफ इस फोन में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. इसके साथ ही इस स्मार्टफोन में ड्युअल स्पीकर और किनारे की तरफ फिंगरप्रिंट रीडर भी दिए गए हैं. कीमत और उपलब्धता भारत में Poco M4 Pro 5G स्मार्टफोन की कीमत 14,999 रुपये से शुरू होती है. यह कीमत 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वर्जन के लिए है. 6GB/128GB वर्जन की कीमत 16,999 रुपये और 8GB/128GB वाले फोन की कीमत 18,999 रुपये रखी गई है. भारत में इस फोन की सेल 22 फरवरी को फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर शुरू होगी.

