108 MP कैमरा वाला Mi CC9 Pro स्मार्टफोन चीन में लॉन्च, Mi TV 5 सीरीज और पहली Mi स्मार्टवॉच भी पेश

Xiaomi ने अपने Mi CC9 Pro स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च कर दिया है. इसमें पांच रियर कैमरे दिए गए हैं, जिनमें से प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का है. इस स्मार्टफोन के 6 GB/128 GB वेरिएंट की कीमत 2,799 चीनी युआन (करीब 28,000 रुपये) रखी गई है. वहीं 8 GB/128GB वेरिएंट की कीमत 3,099 चीनी युआन (करीब 31,000 रुपये) है. Xiaomi ने इस फोन का एक प्रीमियम वेरिएंट भी लॉन्च किया है, जो 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज से लैस है. इसे 3,499 चीनी युआन (करीब 35,000 रुपये) में बेचा जाएगा.

Mi CC9 Pro डार्क नाइट फैंटम, आइस एंड स्नो ऑरोरा और मैजिकल ग्रीन रंग में उपलब्ध होगा. इसकी बिक्री चीन में 11 नवंबर से शुरू होगी. Mi CC9 Pro को ग्लोबली Mi Note 10 के नाम से पेश किया जाएगा. इसे 6 नवंबर को स्पेन में लॉन्च किया जा रहा है. हालांकि यह फोन भारत में कब आएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है.

Mi CC9 Pro के अलावा कंपनी ने Mi TV 5 सीरीज और पहली स्मार्टवॉच Mi Watch को भी लॉन्च किया है.

Mi TV 5 और Mi TV 5 Pro सीरीज तीन स्क्रीन साइज 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच में पेश की गई है. ये Patch Wall पर रन करती हैं. Mi TV 5 Pro सीरीज में क्वांटम डॉट डिस्प्ले, HDR 10+ और 8K वीडियो सपोर्ट है. सभी वेरिएंट स्पोर्ट थिन बेजल्स और स्लीक डिजाइन में हैं. साथ में 4 GB DDR4, 64 GB eMMC, Dolby Atmos और DTS सपोर्ट भी है. 55 इंच Mi TV 5 Pro की कीमत 3,699 युआन (लगभग 37,000 रु), 65-इंच की 4,999 युआन (लगभग 50,000 रु) और 75-इंच वेरिएंट की कीमत 9,999 युआन (लगभग 99,990 रुपये) रखी गई है.

Mi TV 5 के 55 इंच वेरिएंट की कीमत 2,999 युआन (लगभग 30,000 रु), 65 इंच की 3,999 युआन (लगभग 40,000 रु) और 75 इंच वेरिएंट की कीमत 7,999 युआन (लगभग 70,000 रु) रखी गई है.

Xiaomi की पहली स्मार्टवॉच Mi Watch दो वेरिएंट में पेश की गई है. बेसिक मॉडल की कीमत 1,299 युआन (लगभग 12,990 रु) और प्रिविलेज एडिशन की कीमत 1,999 युआन (लगभग 19,990 रु) है. अभी तक यह कन्फर्म नहीं है कि यह वॉच भारत में आएगी या नहीं.

Mi Watch में 1.78-inch AMOLED स्क्रीन, 570 mAh बैटरी, NFC, GPS और Wi-Fi हैं. इस वॉच से कॉल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जा सकता है, मैसेज भेजे और पढ़े जा सकते हैं, प्लेलिस्ट को पॉज और प्ले किया जा सकता है. यह स्मार्ट वॉच दिल की धड़कन, स्टेप्स, रनिंग, स्विमिंग आदि एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकती है. यह ब्लैक और व्हाइट रंगों में उपलब्ध होगी.

