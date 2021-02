Xiaomi Mi 11 launch today: एमआई 11 का ग्लोबल लॉन्च, कहां देखें लाइव इवेंट; संभावित कीमत, फीचर्स की डिटेल

xiaomi mi 11 launch in Hindi: शाओमी अपने एमआई 11 (Mi11) स्मार्टफोन का 8 फरवरी को ग्लोबल लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन को बीते 28 दिसंबर को चीन में पेश किया था. शाओमी भारत में भी Mi 11 सीरीज को ला सकती है. ऐसे में इसका मुकाबला भारतीय बाजार में वनप्लस, सैमसंग और एप्पल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन से होगा. Mi 11 में ग्राहकों को Mi 10 के मुकाबले नया डिजाइन और बेहतर स्पेसिफिकेशन्स मिलेगा.

शाओमी का Mi 11 लॉन्च इवेंट को ‘स्पॉटलाइट आन’ टाइटल से भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे निर्धारित किया गया है. कंपनी इसका ग्लोबल लॉन्च सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही लॉन्च करेगी. दर्शक Mi 11 लॉन्च की लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं.

चीन में पेश किए गए Xiaomi Mi 11 की कीमत 3,999 युआन है, जो भारतीय करंसी में लगभग 45,000 रुपये है. इस तरह, Mi 11 की भारतीय बाजार में कीमत करीब 55,000 रुपये रहने की उम्मीद है. यह कीमत चीन में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 4,299 युआन (करीब 48,300 रु) और 12GB रैम, 256GB स्टेरेज मॉडल की कीमत 4,699 युआन (करीब 52,800 रुपये) है.

पिछले हफ्ते यूरोपीयन मार्केट में Mi 11 की कीमतें लीक हुई. 91मोबाइल्स की रिपोर्ट के अनुसार, Mi 11 की कीमत यूरोप में 799 यूरो (करीब 69,800 रुपये) से शुरू होगी, जोकि 8GB + 128GB वेरिएंट के लिए है. जबकि, 8GB + 256GB वेरिएंट के लिए अनुमानित कीमत 899 यूरो (करीब 78,500 रुपये) रहने की उम्मीद है.

Mi 11 में 6.81 इंच का 2K WQHD AMOLED डिस्प्ले है जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट के साथ आता है. स्मार्टफोन में क्वॉलकम का नया स्नैपड्रैगन 888 SoC प्रोसेसर मौजूद है. इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है. फोन की बैटरी 4,600mAh की है जो Mi TurboCharge 55W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. बॉक्स में कोई चार्जर नहीं है, लेकिन चीन में आडियंस फ्री चार्जिंग अडाप्टर ले सकते हैं.

Xiaomi Mi 11 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का f/1.85 लेंस के साथ शामिल है. इसके साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का कैमरा f/2.4 मैक्रो लेंस के साथ दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए Mi 11 में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

Mi 11 में कनेक्टिविटी के 5G (Sub-6 GHz नेटवर्क्स), Wi-Fi 6E, 4G LTE, Infrared (IR), Bluetooth 5.2, NFC, और अन्य विकल्प मिलेंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.