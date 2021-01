Xiaomi Mi 10i 5G Launch Today: 108 MP कैमरा के साथ शाओमी का नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, कीमत 20999 रु से शुरू

Xiaomi Mi 10i 5G to launch in India today: शाओमी (Xiaomi) ने भारत में Mi 10i 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया है. यह स्मार्टफोन Mi 10 सीरीज की लेटेस्ट एंट्री है. इसके अलावा, यह इस साल 2021 में शाओमी की देश में पहली लॉन्चिंग है. नया स्मार्टफोन चार रियर कैमरा से लैस है और एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल को सपोर्ट करता है. Mi 10i 5G तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगा. 6GB+64GB वेरिएंट की कीमत 20999 रुपये, 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 21999 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 23999 रुपये है.

ICICI बैंक के कार्ड्स व EMI पर स्मार्टफोन की खरीद पर 2000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा 10000 रुपये के रिलायंस जियो बेनिफिट भी उपलब्ध कराए गए हैं. Mi 10i 5G की बिक्री 8 जनवरी से mi.com और अमेजन पर शुरू होगी. अमेजन प्राइम मेंबर्स 7 जनवरी से इसे एक्सेस कर सकेंगे.

Mi 10i 5G स्मार्टफोन को अटलांटिक ब्लू, मिडनाइट ब्लैक और पैसेफिक सनराइज रंगों में लांच किया गया है.. शाओमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन के मुताबिक, Mi 10i 5G को भारतीय प्रशंसकों के लिए तैयार किया गया है. जैन के मुताबिक, इस मॉडल में जो ‘i’ है, वह ‘इंडिया’ के लिए है.

Mi 10i 5G के रियर में क्वाड कैमरा सेटअप है. इनमें से एक 108 मेगापिक्सल अल्ट्रा हाई रिजॉल्यूशन HM2 मेन कैमरा है. HM2 सेंसर लो लाइट में भी साफ और ब्राइट ​पिक्चर्स लेने में मदद करता है. रियर में 108 MP मेन कैमरा के अलावा 8 MP अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 MP मैक्रो व 2 MP डेप्थ सेंसर दिए गए हैं. फोन में स्पेशल ऑप्टिमाइज्ड 0.7um पिक्सल्स के लिए ISOCELL Plus और Smart ISO दिया गया है. फोन के फ्रंट में 16 एमपी पंच होल कैमरा है. कंपनी का दावा है कि फ्रंट कैमरा के लिए पंच होल सेगमें में सबसे छोटा है.

– फोटो व वीडियो क्लोन्स

– लॉन्ग एक्सपोजर मोड

– ड्युअल वीडियो

– टाइम लैप्स सेल्फी वीडियो

– AI स्काई स्क्रैपिंग 2.0

