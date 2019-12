Mi यूजर्स ले सकेंगे 1 लाख रुपये तक का लोन, Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया Mi Credit

चीन की स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने मंगलवार को भारतीय बाजार में Mi Credit लॉन्च किया है. यह Mi Pay के बाद कंपनी की दूसरी फाइनेंस सोल्यूशन सर्विस है. Xiaomi India के मैनेजिंग डायरेक्टर और Xiaomi के वाइस प्रेसिडेंट मनु जैन ने कहा कि Mi Credit पर्सनल लोन देने के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. इससे लोग 1 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत कम समय लगता है. इसके साथ उन्हेंने कहा कि इससे भारत में ऑनलाइन कर्ज लेना 2023 तक 70 लाख करोड़ पहुंचने की उम्मीद है.

Solve all your challenges to personal loans with #MiCredit . Complete the application process in just 5 minutes, get real-time disbursements and it supports all major brands. #MoneyWhenYouNeedIt pic.twitter.com/tyBPD9ieFh

अभी Mi Credit के पार्टनर NBFCs या फिनटैक हैं जिसमें आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, मनी व्यू, EarlySalary, Zestmoney और CreditVidya शामिल हैं. जैन के मुताबिक इसे युवाओं की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उनके मुताबिक इससे उधार लेने से जुड़ी चुनौतियों को हल करने में मदद मिलेगी. यह 100 फीसदी डिजिटल प्रक्रिया होगी.

इसके अलावा Mi फोन के ग्राहक एप पर मुफ्त में अपना क्रेडिट स्कोर देख सकेंगे. उनके मुताबिक Mi Credit में स्टोर किया गया यूजर का डाटा इनक्रिप्टिड फॉर्मेट में बिल्कुल सुरक्षित है. इसके लिये उसने Amazon Web Services Cloud Infrastructure के साथ पार्टनरशिप की है. Mi Credit भारत में पायलट फॉर्मेट में चल रहा था और इसने नवंबर में 28 करोड़ से ज्यादा के लोन बांटे हैं. इसमें 20 फीसदी से ज्यादा लोगों ने 1 लाख रुपये की अधिकतम राशि ली है.

वर्तमान में Mi Credit दस से ज्यादा राज्यों में सर्विस देता है जिसमें 1,500 पिन कोड शामिल हैं. FY 2019 का आखिर तक कंपनी का इसकी उपलब्धता को 100 फीसदी पिन कोड तक पहुंचाने का लक्ष्य है. Mi Credit app सभी MIUI फोन्स पर प्री-लोडेड मिलता है. इसे गूगल प्ले स्टोर और GetApps, जो कंपनी का एप स्टोर है, उससे डाउनलोड किया जा सकता है.

