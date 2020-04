Xiaomi ने Redmi Note 9, Mi Note 10 Lite को किया लॉन्च; दोनों फोन में 4 कैमरे, जानें कीमत और फीचर्स

Xiaomi ने गुरुवार को Redmi Note 9 और Mi Note 10 Lite को लॉन्च किया है. इसके साथ ही कंपनी ने ग्लोबल बाजार के लिए Redmi Note 9 Pro को भी लॉन्च किया लेकिन यह भारत में उपलब्ध Redmi Note 9 Pro Max का मॉडल ही है. कंपनी वैश्विक बाजार में Redmi Note 9S भी बेच रही है जो भारत में उपलब्ध Redmi Note 9 Pro का रिब्रांडेड वर्जन है. Redmi Note 9 और Mi Note 10 Lite भारतीय बाजार में कब उपलब्ध होंगे, इसके बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है.

यह फोन दो रैम और स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध होगा. 3GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 199 अमेरिकी डॉलर (लगभग 15,000 रुपये) रखी गई है. इसके 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले फोन की कीमत 249 डॉलर (लगभग 18,500 रुपये) है.

इस स्मार्टफोन में 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस IPS डिस्प्ले के साथ कार्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया गया है. डिवाइस में मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर है. इस फोन में 3GB और 4GB की रैम और 64GB और 128GB के स्टोरेज का विकल्प है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपनी का अपना MIUI 11 है.

इसके अलावा फोन में 5,020mAh की बैटरी है जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

इस स्मार्टफोन में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मौजूद है. फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

इस फोन की शुरुआती कीमत 349 यूरो (लगभग 28,500 रुपये) 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. इसके अलावा 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले फोन की कीमत 399 यूरो (लगभग 32,500 रुपये) है.

इस स्मार्टफोन में 6.47 इंच का फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले 2340×108 रेजोल्यूशन के साथ है. फोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर भी दिया गया है. फोन में 6GB रैम के साथ 64GB और 128GB स्टोरेज के विकल्प हैं. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 है जिसके साथ कंपनी का MIUI 11 है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में ब्लूटूथ 5.0, NFC, GPS, डुअल GPS, GLONASS और वाईफाई 802.11 दिए गए हैं. फोन में 5,260mAh की बैटरी है जो 30W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

फोन में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है. सेल्फी के लिए फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा है.

