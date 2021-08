Xiaomi ने लॉन्च किया 32 इंच का नया बजट स्मार्ट टीवी; 15,999 रुपये कीमत, जानें स्पेसिफिकेशन्स

Xiaomi ने गुरुवार को नया 32 इंच का Mi LED TV 4C लॉन्च किया है. शाओमी के लेटेस्ट 32 इंच के स्मार्ट टीवी की कीमत 15,999 रुपये है और इसे केवल ब्लैक कलर में उपलब्ध किया जाएगा. स्मार्ट टीवी की सेल 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. यूजर्स इस एंड्रॉयड टीवी को Mi.com के जरिए खरीद पाएंगे.

इस टीवी पर 1,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट ऑफर भी मौजूद है, लेकिन यह केवल HDFC बैंक कार्ड्स और EasyEMI पर वैलिड है.

Xiaomi के लेटेस्ट Mi LED TV 4C में 32 इंच का HD डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ मौजूद है. स्मार्ट टीवी में दो 10W के स्पीकर्स DTS HD ऑडियो सपोर्ट के साथ हैं.

इसमें Xiaomi का Vivid Picture इंजन और कंपनी का PatchWall इंटरफेस मौजूद है, जो एंड्रॉयड टीवी पर बेस्ड है. 32 इंच का Mi LED TV 4C Mi Quick Wake फीचर के साथ आता है, जो टीवी की स्क्रीन को पांच सेकेंड से कम समय में ऑन कर सकता है. इसमें बिल्ट इन क्रॉमकास्ट भी मौजूद है, जिससे व्यक्ति अपने स्मार्टफोन के कंटेंट को ज्यादा बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं.

एंड्रॉयड टीवी गूगल असिस्टेंट को भी सपोर्ट करता है, इसलिए यूजर्स टीवी को अपनी आवाज की मदद से कंट्रोल कर पाएंगे. कंपनी ने एक रिमोट भी दिया है, जिसमें वॉयस असिस्टेंट बटन के साथ स्पेशल नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो बटन भी मौजूद है. इसमें पैरेंटल लॉक फीचर के साथ किड्स मोड भी दिया गया है.

Vivo Y12G India Launch: 10,990 रुपये में 3GB रैम वाला स्मार्टफोन, दो रियर कैमरे

Xiaomi के नए Mi LED TV 4C में 64 बिट Amlogic Cortex A53 क्वॉड कोर प्रोसेसर मौजूद है, जिसके साथ Mali-450 MP3 GPU है. टेलिविजन में 1GB की रैम और 8GB का स्टोरेज मौजूद है. कनेक्टिविटी के लिए 32 इंच के Mi LED TV 4C में ब्लूटूथ v4.2, वाईफाई, तीन HDMI पोर्ट्स, दो USB 2.0 पोर्ट्स, एक AV पोर्ट, Ethernet पोर्ट आदि शामिल हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.