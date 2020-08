Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया Mi TV Stick, Amazon Fire TV Stick से होगा सीधा मुकाबला

Xiaomi ने बुधवार को Mi TV Stick लॉन्च किया है. इसे जुलाई में यूरोप में लॉन्च किया गया था. इसका मुकाबला अमेजन की Fire TV Stick से रहेगा. इसमें भी यूजर्स अमेजन प्राइम टीवी, डिजनी प्लस होटस्टार, नेटफ्लिक्स आदि के कंटेंट को सीधे टीवी पर स्ट्रीम कर सकेंगे. इसे HDMI पोर्ट का इस्तेमाल करके टीवी से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसके बाद टीवी स्मार्ट टीवी में बदल जाएगा. इसमें एंड्रॉयड टीवी 9 ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे गूगल प्ले स्टोर का एक्सेस मिलता है और ऐप्स बड़ी स्क्रीन के लिए बनाए जाते हैं.

यह कंपनी की ओर से Mi Box 4K के बाद दूसरा स्ट्रीमिंग डिवाइस है.

Mi TV Stick की भारतीय बाजार में कीमत 2,799 रुपये रखी गई है. इसकी पहली सेल 7 अगस्त को दोपहर 12 बजे होगी और डिवाइस को Mi.com, फ्लिपकार्ट और Mi होम स्टोर्स से जरिए खरीदा जा सकेगा. इसके साथ ही यह देशभर में Mi पार्टनर स्टोर्स के जरिए भी उपलब्ध किया जाएगा. Mi TV Stick ब्लैक कलर ऑप्शन में आएगा.

इसका मुख्य मुकाबला अमेजन फायर टीवी स्टिक से रहेगा जिसकी कीमत 3,999 रुपये है. Xiaomi के अपने Mi Box 4K की कीमत 3,499 रुपये है.

Mi TV Stick में ऑक्टा-कोर Cortex-A53 CPU और ARM Mali-450 GPU है. इसमें 1GB की रैम और 8GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है. Mi TV Stick में एंड्रॉयड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम और डुअल बैंड वाईफाई 802.11a/b/g/n/ac और ब्लूटूथ v4.2 है. डिवाइस में माइक्रो यूएसबी पोर्ट और टीवी से HDMI इनपुट के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है. Mi TV Stick 92.4×30.2×15.2mm और 28.5 ग्राम वजन के साथ आता है.

यह VP9-10, H.265, H.264, VC-1, MPEG1/2/4 और Real8/9/10 के लिए वीडियो डिकोडिंग और Dolby, DTS के लिए ऑडियो डिकॉडिंग को सपोर्ट करता है. यह 1,920×1,080 पिक्सल तक 60fps पर स्ट्रीम कर सकता है. Mi TV Stick नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, डिजनी प्लस होटस्टोर, HBO, Spotify आदि का सपोर्ट मिलता है.

