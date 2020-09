Xiaomi Smarter Living Event 2020: Mi Smart Band 5 भारत में लॉन्च, 14 दिन की बैटरी लाइफ

Xiaomi ने मंगलवार को भारत में अपना लेटेस्ट फिटनेस बैंड Mi Smart Band 5 लॉन्च किया है. इसमें 1.1 इंच का AMOLED कलर फुल एचडी टच डिस्प्ले दिया गया है और यह कई कलर ऑप्शन के साथ आता है. Mi Smart Band 5 में 11 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं जिसमें योगा भी शामिल है. दूसरे हेल्थ फीचर्स में हर्ट रेट मॉनेटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग आदि हैं.

Mi Smart Band 5 की भारतीय बाजार में कीमत 2,499 रुपये रखी गई है. यह फिटनेस बैंड ब्लैक, नेवी ब्लू, Teal, पर्पल और ऑरेंज कलर ऑप्शन में आता है. यह बैंड Mi.com और Amazon.in पर 1 अक्टूबर से उपलब्ध होगा. इसे जल्द ही रिटेल स्टोर्स और Mi होम स्टोर्स के जरिए भी उपलब्ध कराया जाएगा.

Mi Smart Band 5 में 1.1 इंच का AMOLED कलर फुल टच डिस्प्ले 126×294 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ मौजूद है. इसमें Mi Smart Band 4 के मुकाबले लगभग 20 फीसदी ज्यादा बड़ा डिस्प्ले देने की बात कही गई है. नए फिटनेस बैंड में रेगुलर इस्तेमाल करने पर 14 दिन की बैटरी लाइफ और पावर सेविंग मोड में 21 दिन की बैटरी लाइफ देने का दावा है. कंपनी ने बैक पर मैगनेटिक पिन दिए हैं जिससे चार्जिंग के लिए स्ट्रैप हटाने की जरूरत खत्म हो गई है. Mi Smart Band 5 में कुल चार्जिंग का समय दो घंटे से कम है.

इस फिटनेस बैंड पर 11 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मोड हैं जिसमें आउटडोर रनिंग, वॉकिंग, राइडिंग, इनडोर रनिंग, इनडोर स्वीमिंग, फ्री एक्ससरसाइज, योगा, रोप स्किपिंग शामिल हैं.

Mi Smart Band 5 के हेल्थ और फिचनेस फीचर्स की बात करें, तो इसमें 24×7 हर्ट रेट मॉनेटरिंग, रेस्टिंग हर्ट रेट, स्लीप मॉनेटरिंग, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, REM, स्ट्रेस मॉनेटरिंग, स्टेप काउंट, कैलरी काउंट और गोल सेटिंग शामिल है. कंपनी ने कहा कि उसने एक अपग्रेडेड PPG बायो सेंसर भी दिया है जिससे 50 फीसदी तक ज्यादा सटीक हर्ट रेट मॉनिटरिंग होती है.

बैंड में पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस स्कोर (PAI) भी मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए कितना एक्टिव होना चाहिए. इसे लिंग, उम्र, हर्ट रेट और दूसरे डेटा का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया जाता है. दूसरे मेन फीचर्स में 50 मीटर वाटर रसिस्टेंस, कस्टमाइज्ड वॉच फेस, म्यूजिक कंट्रोल, रिमोट शटर, कॉल के लिए नोटिफिकेशन, टाइमर और अलार्म और टाइमर हैं.

