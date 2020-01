Xiaomi का Mi Router 4C लॉन्च; 64 डिवाइस एकसाथ हो जाएंगे कनेक्ट, कीमत सिर्फ 999 रुपये

Xiaomi ने भारत में Mi Router 4C को लॉन्च कर दिया है. यह वायरलेस राउटर 2.4GHz वाईफाई बैंड को सपोर्ट करता है और 300Mbps तक की स्पीड देता है. यह राउटर पिछले साल जुलाई में चीन में लॉन्च हुआ था और अब कंपनी से इसे अब भारत में उपलब्ध कराया है. कंपनी के मुताबिक, इसे 64 डिवाइसेज तक के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, जो आम राउटर्स के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है. Mi Router 4C में 64MB की ऑनबोर्ड रैम है और 16MB की नोर फ्लैश ROM है. Mi Router 4C को Mi वाईफाई ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें बैंडविथ ऑप्टिमाइजेशन टूल्स और पेरेंटल कंट्रोल्स दिये गये हैं. इस राउटर में 4 हाई-परफॉर्मेंस एंटिना मौजूद हैं.

Mi Router 4C की कीमत भारत में 999 रुपये है और इसे सिंगल व्हाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है. यह राउटर Mi.com पर बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. इसकी डिलीवरी 3 दिन के भीतर कर दी जाएगी. ग्राहक के लिए एक दिन के भीतर डिलीवरी का ऑप्शन मौजूद है, इसके लिए 49 रुपये के चार्ज का भुगतान करना होगा.

Mi Router 4C के फीचर्स की बात करें, तो इसमें 2.4GHz Wi-Fi 802.11 मौजूद है जो ग्राहक को 300Mbps तक की स्पीड देगा. इसके साथ ऑमनी-डायरेक्शनल एंटीना, MediaTek MT7628N प्रोसेसर, 64MB DDR2 रैम और 16MB नॉर फ्लैश ROM है. यह 195×178.9x107mm के साथ आता है. राउटर Mi वाई-फाई ऐप के साथ एंड्रॉयड और iOS फोन्स दोनों पर काम करेगा.

कंपनी के मुताबिक, इसे अधिकतम 64 डिवाइसेज के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, जो आम राउटर्स के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है. Mi वाई-फाई ऐप की मदद से आर राउटर की सेटिंग्स को दूर से देख और मैनेज कर सकते हैं. इसके अलावा यहां क्वॉलिटी ऑफ सर्विस(QoS) टूल दिया गया है जिसकी मदद से आप बैंडविथ को अपनी जरूरत के मैनेज और तय कर सकते हैं. ऐप में अभिभावकों के लिए पेरेंटल कंट्रोल दिया गया है जिससे वह इसे काबू कर सकते हैं कि बच्चें किन चीजों को देख सकते हैं.

