Xiaomi का Mi Box 4K भारत में लॉन्च; Amazon Fire TV Stick को देगा सीधी टक्कर, जानें कीमत और फीचर्स

Xiaomi ने शुक्रवार को भारत में Mi Box 4K लॉन्च किया है. इसके साथ कंपनी ने भारत के स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स या स्ट्रीमिंग बाजार में कदम रखा. इसे Mi 10 फ्लैगशिप फोन और Mi True Wireless Earphones 2 के साथ लॉन्च किया गया. कंपनी ने कहा कि इसे किसी भी रेगुलर फीचर टीवी को स्मार्ट टीवी में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी सीधी टक्कर Amazon Fire TV Stick 4K से रहेगी. यह वाईफाई इनेबल्ड है और इससे यूजर्स को एंड्रॉयड टीवी पर उपलब्ध ऐप्स और सर्विसेज का एक्सेस मिलता है जिसमें Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar आदि शामिल हैं.

Xiaomi ने Mi Box 4K की कीमत 3,499 रुपये रखी है. यह बिक्री के लिए पहली बार 10 मई को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट, mi.com, Mi होम स्टोर्स और Mi स्टूडियो स्टोर्स पर उपलब्ध होगा. यह जल्द ही Xiaomi के पार्टनर ऑफलाइन स्टोर्स पर भी पहुंच जाएगा. Xiaomi ने ग्राहकों को ऑफर देने के लिए Docubay, Epic, HoiChoi और Shemaro के साथ भी समझौता किया है.

Mi TV Box 4K को टीवी के साथ HDMI केबल का इस्तेमाल करके कनेक्ट किया जा सकता है. डिवाइस में क्वॉड-कोर Amlogic प्रोसेसर है. इसके साथ 2GB रैम और 8GB का इंटरनल स्टोरेज ऐप्स के लिए दिया गया है. कंटेंट प्लेटफॉर्म्स पर 4K स्ट्रीमिंग तक सपोर्ट करता है, जिसके साथ HDR10 फॉर्मेट भी है. इन फॉर्मेट का इस्तेमाल करके डिवाइस 4K और HDR कंटेंट को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स से प्ले कर सकता है जिसमें नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो शामिल हैं.

यूजर्स को Mi Box 4K पर कनेक्टिविटी के लिए यूएसबी पोर्ट और 3.5mm का डिजिटल ऑउट सॉकेट भी मिलेगा. इसके अलावा साउंड के लिए ब्लूटूथ से हेडफोन और वायरलेस स्पीकर्स को कनेक्ट सकते हैं. यूएसबी पोर्ट के मौजूद होने से इसे लोकल मीडिया प्लेयर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और यह कई वीडियो और ऑडियो फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है.

