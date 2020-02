Xiaomi ने Mi 10 और Mi 10 Pro किए लॉन्च; दोनों फोन्स में 108 MP का मेन कैमरा, जानें कीमत और फीचर्स

Xiaomi ने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं- Mi 10 और Mi 10 Pro. ये दोनों नए Mi फोन में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर और ज्यादा तेज UFS 3.0 स्टोरेज मौजूद है. Mi 10 और Mi 10 Pro में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है. Mi 10 Pro को फोटोग्राफी में अपनी परफॉर्मेंस के लिए DxOMark ने 124 का स्कोर दिया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है. इस मामले में इस फोन ने Mi Note 10 Pro और Huawei Mate 30 Pro को पीछे छोड़ दिया है.

Mi 10 की शुरुआती कीमत 3,999 युआन है (लगभग 40,000 रुपये) बेस वेरिएंट 8GB+128GB वेरिएंट के लिए है जबकि 8GB+256GB मॉडल 4,299 युआन 4,299 (लगभग 43,000 रुपये)

है. Mi 10 का टॉप वर्जन 12GB + 256GB का दाम 4,699 युआन (47,000 रुपये) रखा गया है. यह फोन टैटिनम सिल्वर ब्लैक, पीच गोल्ड और आइस ब्लू कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है. Mi 10 की बिक्री चीन में 14 फरवरी से शुरू होगी.

Mi 10 Pro की कीमत 4,999 युआन (लगभग 50,000 रुपये) 8GB + 256GB वेरिएंट के लिए रखी गई है. इसके अलावा 12GB + 256GB मॉडल की कीमत 5,499 युआन (55,000 रुपये) है. फोन के 12GB + 512GB वाले वेरिएंट की कीमत 5,999 युआन (60,000 रुपये) है. फोन की बिक्री 18 फरवरी से चीन में शुरू होगी. यह पर्ल व्हाइट और स्टारी ब्लू कलर में मिलेगा.

यह एक डुअल सिम फोन है जो एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड MIUI 11 को रन करता है. इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है. फोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर के साथ 12GB तक की रैम और 256GB तक स्टोरेज है. फोन में 4,780mAh की बैटरी है जो 30W की वायर और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन में 10W की रिवर्स वायरेलस चार्जिंग है.

Mi 10 में क्वॉड रियर कैमरा सेचअप है जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा. इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, बाकी दो कैमरे 2 मेगापिक्सल के हैं. सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Redmi Note 8 खरीदना हुआ महंगा, कोरोनावायरस बना वजह

Mi 10 Pro में MIUI 11 है जो एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है. इसके साथ स्मार्टफोन में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस HDR10+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. फोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर के साथ 12GB तक की रैम और 512GB का स्टोरेज है. Mi 10 Pro में 4,500mAh की बैटरी है जो 50W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 30W की वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. Mi 10 Pro 162.6×74.8×8.96mm और 208 ग्राम वजन के साथ उपलब्ध है.

Mi 10 Pro में भी क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है. इसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 20 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है. इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का कैमरा और 8 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस वाला कैमरा है. सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.