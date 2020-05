Xiaomi का Mi 10 5G भारत में लॉन्च; 108 मेगापिक्सल का कैमरा, OnePlus 8 Pro से होगी टक्कर

Xiaomi ने शुक्रवार को भारत में Mi 10 5G लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसमें मौजूद 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा है. कंपनी ने यह फोन प्रीमियम कैटेगरी में लॉन्च किया है और इससे OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20+/S20 Ultra और Realme X50 Pro 5G को कड़ी टक्कर मिलेगी. इसके अलावा कंपनी ने लॉन्च इवेंट के दौरान Mi True Wireless Earphones 2 और Xiaomi Mi Box 4K को भी लॉन्च किया.

इस फोन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपये होगी. स्मार्टफोन के 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाले मॉडल को 54,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

जो लोग Mi 10 5G की प्री-बुकिंग करेंगे, उन्हें Mi वायरलेस पावर बैंक भी फोन के साथ में मिलेगा, जिसकी कीमत 2,499 रुपये है. कंपनी यूजर्स के लिए अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर नो-कोस्ट ईएमआई का भी ऑफर देगी. इसके अलावा HDFC के ग्राहकों को 3,000 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा. स्मार्टफोन को अमेजन और Mi.com पर आज दोपहर से प्री-ऑर्डर किया जा सकता है.

Mi 10 5G डुअल सिम (नैनो) फोन है. इसमें 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस 3D कर्व्ड E3 AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. इसके साथ स्मार्टफोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर है. फोन में 128GB और 256GB स्टोरेज का ऑप्शन है, जिसे नहीं बढ़ाया जा सकता है. फोन में 4,780mAh की बैटरी दी गई है. बैटरी 30W फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE,वाई-फाई 6, ब्लूटूथ v5.1, GPS/ A-GPS, NFC, और यूएसबी टाइप सी पोर्ट है. स्मार्टफोन में एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है.

फोन में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर दिया गया है. इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस f/2.4 अपर्चर के साथ है. फोन में दो 2 मेगापिक्सल के कैमरे f/2.4 लेंस के साथ मौजूद है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

