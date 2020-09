15 हजार घंटे उजाला करेगा Xiaomi का यह LED बल्ब, 500 रुपये से कम करना होगा खर्च

Xiaomi भारत में एक नया LED बल्ब लेकर आया है, जो 15 हजार घंटे उजाला करेगा. यह Xiaomi कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए नए प्रोडक्ट्स की रेंज का हिस्सा है. Mi स्मार्ट LED बल्ब 810 lumens की व्हाइट लाइट देता है. इसे Mi होम ऐप के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है. इसे Xiaomi Smarter Living Event 2020 के दौरान लॉन्च किया गया.

Mi स्मार्ट LED बल्ब की कीमत भारतीय बाजार में 499 रुपये रखी गई है. यह प्रोडक्ट Mi.com और Mi होम स्टोर्स के जरिए उपलब्ध है.

Xiaomi ने कहा कि Mi स्मार्ट LED बल्ब 810 ल्यूमन कूल व्हाइट लाइट एमिट करता है और बल्ब की ब्राइटनेस को Mi होम ऐप से एडजेस्ट किया जा सकता है. इससे 7.5W की एनर्जी की खपत होने की बात कही गई है. यह LED बल्ब B22 बेस के साथ आता है जिसका मतलब है कि इसे भारतीय घरों में मौजूद रहने वाले डिफॉल्ट होल्डर्स में सीधे फिट किया जा सकता है.

कंपनी का दावा है कि बल्ब की सर्विस लाइफ 15 हजार घंटे की है जिसका मतलब है कि अगर बल्ब को एक दिन में 6 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यह 7 साल तक चलेगा. इसे वॉयस के साथ कंट्रोल किया जा सकता है और यह अमेजन अलेक्सा (Amazon Alexa) और गूगल असिस्टेंट (Google Assistant) के साथ भी काम करेगा. कंपनी ने कहा कि इसे Mi होम ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है.

Google Meet पर अब फ्री में नहीं हो सकेगी अनलिमिटेड टाइम तक वीडियो कॉल, 1 अक्टूबर से लगेगा पैसा

इसके अलावा Xiaomi ने मंगलवार को भारत में अपना लेटेस्ट फिटनेस बैंड Mi Smart Band 5 लॉन्च किया है. इसमें 1.1 इंच का AMOLED कलर फुल एचडी टच डिस्प्ले दिया गया है और Mi Smart Band 5 में 11 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं जिसमें योगा भी शामिल है. दूसरे हेल्थ फीचर्स में हर्ट रेट मॉनेटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग आदि हैं. भारतीय बाजार में कीमत 2,499 रुपये रखी गई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.