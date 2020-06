Xiaomi ने लॉन्च किया 30000mAh वाला पावर बैंक, एक साथ तीन डिवाइस को कर सकता है चार्ज

Xiaomi ने 30000mAh Mi Power Bank 3 Quick Charge एडिशन को लॉन्च किया है. यह नया मॉडल एक बार में तीन डिवाइस तक साथ चार्ज कर सकता है. इसके साथ यूएसबी टाइप सी पोर्ट के जरिए 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट किया जा सकता है. कंपनी ने एक लॉ-करंट मोड भी दिया है जो खासकर उन डिवाइसेज के लिए हैं, जिन्हें कम पावर की जरूरत होती है जैसे स्मार्ट रिस्टबैंड और ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड. इस पावर बैंक में यूएसबी टाइप सी 24W मैक्स हाई पावर इनपुट सपोर्ट शामिल है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट शामिल है.

इसकी कीमत 169 युआन (लगभग 1,800 रुपये) रखी गई है. पावर बैंक शुरुआती तौर पर चीन में प्री-बुकिंग के लिए JD.com और Mi.com के जरिए उपलब्ध होगा. इसके वैश्विक लॉन्च के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है.

Xiaomi ने इस पावर बैंक को फोन 10 बार से ज्यादा चार्ज करने की क्षमता के साथ तैयार किया है. कंपनी का दावा है कि नया पावर बैंक Mi 10 या Redmi K30 Pro को 4.5 बार चार्ज, जबकि iPhone SE (2020) को 10.5 बार चार्ज कर सकता है. यह पिछले Mi Power Bank की क्षमता से कहीं ज्यादा है. इसके अलावा नया मॉडल 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है जिसे इसके यूएसबी टाइप सी पोर्ट के जरिए किया जा सकता है. यूजर इससे आईफोन 11 को केवल 1.45 घंटे में चार्ज कर सकते हैं, जो पारंपरिक 5W ट्रैवल चार्जर के मुकाबले 54 फीसदी ज्यादा तेज है.

30000mAh Mi Power Bank 3 दो यूएसबी टाइप-ए पोर्ट्स के साथ आता है. इसके अलावा टाइप सी पोर्ट भी है. इनसे आप तीन डिवाइस को साथ चार्ज कर सकते हैं. इसमें यूएसबी चाइप सी पोर्ट भी उपलब्ध है जिससे पावर बैंक को खुद चार्ज कर सकते हैं.

कंपनी का दावा है कि यूएसबी टाइप सी केबल के जरिए 30W फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करके इसे 7.5 घंटे में पूरा चार्ज किया जा सकता है.

