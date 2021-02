Xiaomi का PM मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ को बिग बूस्ट, अब भारत में बन रहे 100% स्मार्ट टीवी, 99% स्मार्टफोन्स

शाओमी इंडिया (Xiaomi India) के हेड मनु कुमार जैन ने गुरुवार को कहा कि कंपनी के 100 फीसदी स्मार्ट टीवी अब मेड इन इंडिया हैं. इसके अलावा 99 फीसदी शाओमी स्मार्टफोन्स एक बार फिर देश में असेंबल किए जा रहे हैं, जिसमें पिछले साल कोविड-19 की वजह से सप्लाई चैन में रूकावट आई थी. शाओमी ने स्मार्टफोन कंपोनेंट मैन्युफैचरिंग में भी तेजी लाई है, जिसमें ज्यादातर- 75 फीसदी कंपोनेंट जिसमें PCBA, सब बोर्ड, कैमरा मोड्यूल, बैक पैनल, बैटरी आदि अब स्थानीय तौर पर बन रहे हैं.

जैन ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किसी दूसरे ने लोकलाइजेशन के उस स्तर पर जोर नहीं दिया है, जो शाओमी इंडिया में वे कर रहे हैं. इस मामले में कोई दूसरा ब्रांड उनसे बेहतर नहीं है.

Xiaomi भारत में पिछले पांच साल से Foxconn और Flex के साथ समझौते के तहत स्मार्टफोन्स बना रही है. पिछले नौ महीनों के दौरान, कंपनी ने दो नए मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स को साथ लिया है, DBG and BYD. इसमें पहले ने हरियाणा में अपना प्लांट स्थापित कर लिया है, जिससे मासिक क्षमता करीब 20 फीसदी बढ़ गई है. तमिलनाडु में BYD प्लांट के उत्पादन क्षमता में बड़ा योगदान करने की उम्मीद है, जब वे 2021 के पहले भाग तक ऑपरेशंस शुरू कर लेगा.

Xiaomi भारत में पिछले दो साल से Dixon टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर स्मार्ट टीवी बना रहा है. कंपनी ने अब रेडिएंट टेक्नोलॉजी को भी साथ ले लिया है, जिससे उसके तेलंगाना में स्थापित नए प्लांट में स्मार्ट टीवी की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आएगी.

कंपनी ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स का पड़ोसी देशों में भी निर्यात करना शुरू किया है. हालांकि, वे अभी भारत को एक्सपोर्ट हब बनाने से दूर है. अभी उसका फोकस लोकल डिमांड पर है, जो उसे नए मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के साथ पूरा करने की उम्मीद है.

